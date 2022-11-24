Мать смогла вынести не всех детей: В Советске при пожаре в квартире погиб 3-летний ребенок

Трагедия произошла на улице Шевченко. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Советске при пожаре в квартире погиб ребенок. Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Трагедия произошла вечером в среду, 23 ноября. В двухкомнатной квартире на четвертом этаже в результате пожара выгорели кухня и коридор.

«По предварительным данным, в квартире в момент возгорания находилась женщина с тремя малолетними детьми и сестрой. Когда начался пожар, мать смогла вынести из квартиры пятимесячного и полуторагодовалого детей, ее трехлетний сын погиб», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Следователи уже произвели осмотр места происшествия. Предположительно, очаг возгорания находился в кухне квартиры. По одной из версий, возгорание произошло из-за неисправного холодильника. Точные очаг и причину пожара позволит установить пожарно-техническая судебная экспертиза. Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В рамках материала доследственной проверки следователями выполняется полномасштабный комплекс проверочных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - добавили в пресс-службе СК.

По данным регионального управления МЧС, пожарные эвакуировали из дома 30 человек.