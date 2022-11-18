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Туризм18 ноября 2022 8:36

«Там скоро все развалится»: над знаменитыми солнечными часами в Светлогорске нависла угроза

При реконструкции променада в Светлогорске могут пострадать знаменитые солнечные часы
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Часы остаются одной из достопримечательностей Светлогорска вот уже почти 50 лет.

Часы остаются одной из достопримечательностей Светлогорска вот уже почти 50 лет.

Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде спустя больше 10 лет возродили научно-методический совет при региональной Службе охраны объектов культурного наследия. Теперь эксперты вновь будут рассматривать сложные и спорные вопросы, касающиеся исторических объектов Калининградской области.

Один из вопросов, который рассмотрели на первом заседании, касался судьбы знаменитых солнечных часов «Зодиак» в Светлогорске, которые находятся на променаде с 1974 года. Сам променад решили реконструировать – его конструкции признаны аварийными.

- Балки там находятся в ужаснейшем состоянии. Мы полагаем, что эта часть сама развалится, вместе с солнечными часами. В настоящий момент часы не находятся на прежних отметках, потому что идет просадка, - объяснил представитель подрядчика.

Два варианта

- По мнению проектировщиков, в любом случае необходима разборка мозаичного панно с часами полностью, перенос его в мастерскую на реставрацию, - подтвердила главный госинспектор Службы охраны объектов культурного наследия Мария Страхова.- Первый вариант – мозаику снимают, реставрируют и возвращают на первоначальное место. Второй вариант – снятие мозаики, реставрация, передача в музей, а на место устанавливается новая по проекту реставрации, который будет разработан детально.

Автор композиции, скульптор Николай Фролов, который лично присутствовал на заседании совета, высказался категорически против переноса солнечных часов. В пример он привел древний город Помпеи с его мозаичными панно, которые изучали археологи.

- Тогда сказали: «Здесь далеко от туристических троп. Давайте перенесем в музеи». Попытались поднять панно, но они стали рассыпаться. Они ничего не могли сделать. Мозаика всегда связана с основой, на которой она лежит! Это не картина, которую можно перенести! Тогда от идеи отказались. Так и солнечные часы в Светлогорске. Что значит «Перенесем в другое место»? Более глупого и дурацкого решения я не представляю! Люди неграмотные совершенно, не понимают, что такое мозаика и как с ней можно работать, - возмутился Николай Фролов. Он так разволновался, что ему, кажется, стало плохо.

За автора вступились коллеги. Сказали, что даже если в дурном сне и приснится, что часы надо переносить, то большой вопрос, кто и как это будет делать. Мол, перенос – значит, уничтожение произведения.

В итоге совет идею не поддержал. Автор и группа его соратников выразили надежду на то, что променад сумеют укрепить без его полного демонтажа, а часы можно будет отреставрировать на месте.

- Переносить часы в другое место никто не будет, - заявил «Комсомолке» руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. - Просто разобрать, перенести в мастерскую, там отреставрировать – это тоже спорный момент. Реализация такого предложения может привести к разрушению объекта. У муниципалитета тоже сформировалась позиция в поддержку точки зрения, высказанной на совете. На следующей неделе мы соберемся с «Балтберегозащитой» и обсудим варианты. А всегда и все строители говорят о таком ужасном состоянии объекта, что его надо разбирать. У них такая логика. Они отвечают за безопасность, это понятно. Но можно гибче подумать, что мы и будем пытаться сделать.

«У них сложная судьба»

То, что Николай Фролов неравнодушно относится к своей работе, конечно же, можно понять. Тем более что он всю жизнь, можно сказать, ведет эти часы и следит за ними.

- У наших солнечных часов очень сложная судьба. Когда в 1974 году мы открыли эту работу, было очень много разногласий. Кто-то говорил: «Зачем нам часы? У нас очень мало солнечных дней»!» И вдруг в газете «Правда» выходит статья о том, что в маленьком курортном городе Светлогорске появилась уникальная работа. Попасть на страницы «Правды» в те времена было очень сложно! – вспоминает Фролов. - Но в чем была проблема? Наши мажоры в те времена любили на машине проехать вокруг гномона (вертикаль в центре солнечных часов, которая отбрасывает тень. - Ред.). Мы тогда посреди променада поставили сферу. Они ночью взяли тягач, разбили сферу и стали опять проезжать к солнечным часам. И мы думали, как же защитить часы от тех идиотов, которые лезут туда? Один товарищ залез на гномон и руку себе пробил им, вызывали скорую помощь, его снимали оттуда, это что-то было… При реставрации мы вокруг часов тогда поставили декоративное ограждение, и это помогло.

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