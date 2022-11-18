«Там скоро все развалится»: над знаменитыми солнечными часами в Светлогорске нависла угроза

Часы остаются одной из достопримечательностей Светлогорска вот уже почти 50 лет. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде спустя больше 10 лет возродили научно-методический совет при региональной Службе охраны объектов культурного наследия. Теперь эксперты вновь будут рассматривать сложные и спорные вопросы, касающиеся исторических объектов Калининградской области.

Один из вопросов, который рассмотрели на первом заседании, касался судьбы знаменитых солнечных часов «Зодиак» в Светлогорске, которые находятся на променаде с 1974 года. Сам променад решили реконструировать – его конструкции признаны аварийными.

- Балки там находятся в ужаснейшем состоянии. Мы полагаем, что эта часть сама развалится, вместе с солнечными часами. В настоящий момент часы не находятся на прежних отметках, потому что идет просадка, - объяснил представитель подрядчика.

Два варианта

- По мнению проектировщиков, в любом случае необходима разборка мозаичного панно с часами полностью, перенос его в мастерскую на реставрацию, - подтвердила главный госинспектор Службы охраны объектов культурного наследия Мария Страхова.- Первый вариант – мозаику снимают, реставрируют и возвращают на первоначальное место. Второй вариант – снятие мозаики, реставрация, передача в музей, а на место устанавливается новая по проекту реставрации, который будет разработан детально.

Автор композиции, скульптор Николай Фролов, который лично присутствовал на заседании совета, высказался категорически против переноса солнечных часов. В пример он привел древний город Помпеи с его мозаичными панно, которые изучали археологи.

- Тогда сказали: «Здесь далеко от туристических троп. Давайте перенесем в музеи». Попытались поднять панно, но они стали рассыпаться. Они ничего не могли сделать. Мозаика всегда связана с основой, на которой она лежит! Это не картина, которую можно перенести! Тогда от идеи отказались. Так и солнечные часы в Светлогорске. Что значит «Перенесем в другое место»? Более глупого и дурацкого решения я не представляю! Люди неграмотные совершенно, не понимают, что такое мозаика и как с ней можно работать, - возмутился Николай Фролов. Он так разволновался, что ему, кажется, стало плохо.

За автора вступились коллеги. Сказали, что даже если в дурном сне и приснится, что часы надо переносить, то большой вопрос, кто и как это будет делать. Мол, перенос – значит, уничтожение произведения.

В итоге совет идею не поддержал. Автор и группа его соратников выразили надежду на то, что променад сумеют укрепить без его полного демонтажа, а часы можно будет отреставрировать на месте.

- Переносить часы в другое место никто не будет, - заявил «Комсомолке» руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. - Просто разобрать, перенести в мастерскую, там отреставрировать – это тоже спорный момент. Реализация такого предложения может привести к разрушению объекта. У муниципалитета тоже сформировалась позиция в поддержку точки зрения, высказанной на совете. На следующей неделе мы соберемся с «Балтберегозащитой» и обсудим варианты. А всегда и все строители говорят о таком ужасном состоянии объекта, что его надо разбирать. У них такая логика. Они отвечают за безопасность, это понятно. Но можно гибче подумать, что мы и будем пытаться сделать.

«У них сложная судьба»

То, что Николай Фролов неравнодушно относится к своей работе, конечно же, можно понять. Тем более что он всю жизнь, можно сказать, ведет эти часы и следит за ними.

- У наших солнечных часов очень сложная судьба. Когда в 1974 году мы открыли эту работу, было очень много разногласий. Кто-то говорил: «Зачем нам часы? У нас очень мало солнечных дней»!» И вдруг в газете «Правда» выходит статья о том, что в маленьком курортном городе Светлогорске появилась уникальная работа. Попасть на страницы «Правды» в те времена было очень сложно! – вспоминает Фролов. - Но в чем была проблема? Наши мажоры в те времена любили на машине проехать вокруг гномона (вертикаль в центре солнечных часов, которая отбрасывает тень. - Ред.). Мы тогда посреди променада поставили сферу. Они ночью взяли тягач, разбили сферу и стали опять проезжать к солнечным часам. И мы думали, как же защитить часы от тех идиотов, которые лезут туда? Один товарищ залез на гномон и руку себе пробил им, вызывали скорую помощь, его снимали оттуда, это что-то было… При реставрации мы вокруг часов тогда поставили декоративное ограждение, и это помогло.