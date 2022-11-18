Калининградский нарколог сравнил электронные сигареты с использованием токсичного газа во время Первой мировой войны

Длительное воздействие паров электронных сигарет (вейпов) запускает процесс разрушения легочной ткани курильщиков. Фото: Артем КИЛЬКИН

Врач - психиатр-нарколог Калининградского областного наркологического диспансера Илья Рыжиков в эфире Радио «Комсомольская правда» - Калининград» напомнил, что с зависимостью компромисс невозможен. И особенно подчеркнул, что проблема зависимости от электронных сигарет пока недостаточно обострена.

- Тема вейпинга пока еще завуалирована, и люди до конца не понимают, чем может грозить «употребление» электронных сигарет для их организма, - сказал Илья Рыжиков. - Представим ситуацию, вы приходите на дискотеку. Играет веселая музыка, лампочки мигают, для эффекта начинает работать дым-машина. Находясь в этом дыму, начинаете чувствовать себя не очень хорошо: слезятся глаза, першит в горле, болит голова. А что же происходит? Да то же самое, что и при курении электронных сигарет. Дымовые пушки в театрах, на дискотеках работают по тому же принципу. И основные их вещества, которые влияют на работу, - глицерин, пропиленгликоль - основа всех жидкостей для вейпов. Помимо субъективных ощущений, которые вы испытываете, находясь в дыму, происходит и накопление данных веществ. Здесь в чем опасность заключается? Когда эти вещества начинают испаряться, они образуют формальдегиды – вещества, которые провоцируют развитие онкологических заболеваний. Кроме этого, появляется акроелин - вещество, которое в период Первой мировой войны использовалось как химическое оружие. Тогда много воинов погибло от этого.

По мнению врача, в обществе по-прежнему жив миф про то, что с помощью электронной сигареты легко бросить курить.

- Первый миф, который надо развенчать, - с помощью электронных сигарет легко бросить курить. Но это не так. Здесь мы получаем такую картину: человек из одной зависимости переходит в другую. А у большинства пациентов получается даже две зависимости. Но нужно помнить, что зависимости можно сказать либо «да», либо «нет»! Здесь не получится сторговаться, не может быть компромиссов.

Илья Рыжиков подчеркнул, что любой житель Калининграда (взрослые, подростки) в наркодиспансере может бесплатно получить необходимую помощь в борьбе с зависимостями.

- Жаль только, что осознание зависимости приходит не в кабинете врача-нарколога на профилактическом приеме, а в стационарах общего профиля – у кардиологов, у пульмонологов, у неврологов, - заметил врач, развивая свою мысль о том, какой все же серьезный удар наносят здоровью человека и электронные, и традиционные сигареты.

Кроме этого, специалист призвал родителей «парящих» подростков действовать не прямыми запретами и конфликтами, а путем поиска альтернативы.

- Получать удовольствие можно совершенно другими способами. Например, вы вкусно пообедали. И вы получили удовольствие. Потому что у вас выработались гормоны радости. Вы пришли домой, видите - дома бардак. Начали убираться – шик, блеск, чистота. Вы чувствуете удовлетворение, получаете удовольствие. Вы пошли в спортзал, провели тренировку. Есть масса способов. Так и с детьми. Найдите своему ребенку хобби. Пусть играет на барабане, на гитаре… Изменить социум родитель не сможет, но вот формировать мировоззрение своему ребенку - может! - уверен Илья Рыжиков.