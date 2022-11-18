Какую татуировку сделал себе адмирал Крузенштерн в Полинезии

В начале XIX века Иван Федорович Крузенштерн совершил первое в истории кругосветное путешествие русских кораблей. Фото: Википедия

Представитель рода Крузенштернов (по линии родного брата знаменитого мореплавателя) Алексей Крузенштерн приехал в Калининград из Санкт-Петербурга, чтобы представить свою новую, богато иллюстрированную книгу. «Круг Крузенштерна» рассказывает о жизни и путешествиях великого предка, который в 1803-1806 годах возглавил первое кругосветное путешествие русских кораблей. Уникальное издание стало совместным трудом лучших российских специалистов, собравших статьи и документы к 250-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, океанографа и педагога Ивана Федоровича Крузенштерна.

Конечно, Алексей побывал на барке, названном в честь прадеда, встретился с экипажем и курсантами. В подарок оставил не только книгу, но и копию визитной карточки Ивана Федоровича, которая была найдена в старинных документах. Также в Музее Мирового океана прошла творческая встреча с интересующимися историей горожанами. Приводим для вас наиболее интересные фрагменты рассказа о кругосветных плаваниях адмирала Крузенштерна, его жизни и всем, что с ней связано.

О значении русской экспедиции

- Весь западный мир по достоинству оценил масштаб русской кругосветки, - говорит Алексей Крузенштерн. - В 1826 году в Великобритании, которая всегда настороженно относилась к морским успехам любых других стран, а России в особенности, была издана книга «Кругосветные экспедиции: от Магеллана до Крузенштерна». Это как сейчас кто-нибудь в Англии издал бы книгу «Физика: от Ньютона до Алферова», например. Да, Жорес Иванович тоже крупный ученый, нобелевский лауреат. Но вряд ли англичане оценят его достижения на таком уровне. А тогда, в случае с Крузенштерном, это было сделано. При этом количество страниц книги, отведенных экспедиции Крузенштерна, заметно больше, чем тех, на которых повествуется о других путешественниках. Крузенштерн был первым кругосветчиком, на борту корабля которого имелась серьезная научно-исследовательская команда: ученые составляли карты, описывали рыб и водоросли. Считается, что благодаря именно этой экспедиции были заложены основы современной ихтиологии, гидрологии и многих других наук.

Про архив адмирала

- В 1998 году, когда случился дефолт, я понял, что зарабатывание денег – занятие необходимое, но не самое интересное. И тогда под воздействием друзей (а в первую очередь – мачехи) стал заниматься историей. Мне повезло познакомиться с сотрудником Центральной военно-морской библиотеки Ольгой Михайловной Федоровой. Она работала там с 15 лет, долгие годы изучала фонды и выяснила, что в ряду коллекции из 500 тысяч томов есть 2 тысячи книг из персональной библиотеки Ивана Федоровича Крузенштерна. Это было большое открытие в историографии.

Известно, что после смерти Крузенштерн оставил огромный архив, который вместе с орденами и наградным оружием адмирала хранился в его поместье рядом с городом Тарту. Сейчас в этом здании эстонская школа. В 1930-е годы все книги передали в Военно-морскую библиотеку. А с орденами случилась трагедия – они оказались в Военно-морском музее, но были распроданы, как и большинство других наград, которые там хранились. Потому что стране не на что было жить. К счастью, книги уцелели, и мне посчастливилось их увидеть. Когда впервые берешь книгу с родовым гербом, с пометками владельца на полях, вдруг начинаешь понимать, что история – это не только то, что тебе рассказывают в школе, а вот она - вживую, в натуральном виде!

О свиньях в океане и хитрых полинезийцах

- Экипаж составлял 83 человека. Но помимо людей на борту были куры, гуси, свиньи и даже коровы. Холодильников тогда не было, поэтому значительную часть провианта приходилось хранить в живом виде. И вот представьте, как во время адской жары где-то на экваторе корова в трюме опорожняла кишечник… А свиней купали в Тихом океане. Спускали на воду парус, сначала в этом импровизированном бассейне плавали офицеры и матросы, а потом туда запускали животных, чтобы их помыть и почистить. В общем, зловонье на корабле было безумным.

Находившийся на борту лейтенант Левенштерн в своем дневнике описывал, как надо было вести торговлю с полинезийцами. Те оказались весьма хитрыми ребятами и продавали кур и уток на вес, перед этим заставляя их съесть некоторое количество камней. В итоге каждая особь прибавляла в весе почти килограмм! Так вот, русские изобрели способ не переплачивать ловкачам. Прежде чем купить кур, им давали вволю побегать. А уже когда птицы избавлялись от камней, взвешивали их и платили деньги исключительно за мясо.

Про имя и фамилию

- С рождения будущего адмирала звали Адам Иоганн фон Крузенштерн. Но после поступления в Морской кадетский корпус мальчик, что называется, русифицировался, став Иваном Федоровичем Крузенштерном. В честь какого Федора его окрестили, я не знаю, но вообще Теодоров в семье было много. Так что формально существуют две исторические личности: остзейский дворянин Адам Иоганн фон Крузенштерн и русский адмирал Иван Федорович Крузенштерн. И это одно и то же лицо. Больше того, в энциклопедии Брокгауза и Ефрона, самом авторитетном источнике информации XIX века, Крузенштерн почему-то значится как Иоганн-Антон.

Алексей Крузенштерн с сыновьями. Фото: Музей Мирового океана.

Что означает фамилия «Крузенштерн», абсолютно точно не знает никто. В переводе с немецкого «штерн» означает «звезда», а «краузе» - «кудрявый». Крузенштернами иногда называли метеориты или кометы, которые «кучеряво» светились в небе. По другой версии, «крузен» происходит от слова «крест». И тогда «Крузенштерн» - это «крестнесущая звезда».

Про супружескую верность

- Когда экспедиция Крузенштерна прибыла на Полинезийские острова, моряки были восхищены красотой тамошних женщин. И стали делать себе экзотические татуировки с изображением полинезиек. Ну а Иван Федорович, который обладал немецкой педантичностью и хорошо знал морской устав, гласивший, что капитан – второй на корабле после Бога и поэтому должен быть безупречен, сделал татуировку со словами «Дорогая и любимая жена Юлия». Чтобы не было никаких дурных трактовок и домыслов.

О фамильной ответственности

- Не стану скрывать, мне нравится быть Крузенштерном. Но вместе с тем фамилия накладывает на меня некие обязательства и некоторые ограничения. Я стараюсь их выдерживать. А вот как это будут выдерживать мои дети, не знаю. Но, даст бог, все будет хорошо!

ЦИТАТНИК КП

«При захождении солнца поплыли все мущины к берегу; но женщины, более ста, оставались у корабля, близ коего плавали они около пяти часов, и употребляли все искуства, как настоящие в том мастерицы, к обнаружению намерения, с каковым они сделали нам посещение. Корабельная работа, коей прервать было не можно, препятствовала обращать на них внимание <…>, но когда наступил вечер и начало темнеть; то просили сии бедные творения пустить их на корабль таким жалостным голосом, что я должен был то позволить. Но дабы таковое принятие их на корабль служители не почли разрешением к удовлетворению их сладострастия, то по прошествии двух дней пресек я опять сие посещение женщин, не взирая на то, что каждый вечер плавало их более пятидесяти, которые неотступно просились на корабль, и не прежде удалились от оного, как быв устрашены ружейными выстрелами».

Из записок И. Ф. Крузенштерна о пребывании на острове Нуку-Хива (Нукагива).