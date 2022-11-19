Неизвестная война: Гаубицы били по танкам прямой наводкой

Расчет гаубицы М-30 ведет огонь по врагу. Зима 1945 года. Фото: Александр КАПУСТЯНСКИЙ

Конечно, борьба с танками не являлась приоритетной задачей для 122-миллиметровой советской гаубицы М-30 образца 1938 года. Однако на войне всякое бывает, так, что фиксировались и подобные случаи. Один из них имел место в ходе Млавско-Эльбингской наступательной операции, проводившейся на территории Восточной Пруссии и Польши.

Немцы из леса

Тогда части соединения 65-й армии 2-го Белорусского фронта прорвали немецкую оборону и преследовали отходившего противника. В полдень 16 января 1945 года 6-я батарея 1229-го гаубичного артиллерийского полка получила приказ поддержать действия 1320-го стрелкового полка 413-й стрелковой дивизии. Через пару часов походная колонна выступила в заданный район.

«Дорога проходила по равнинной местности, - вспоминал потом командир батареи капитан Николай Калуцкий (чуть позже он станет Героем Советского Союза, а в запас, уже после войны, уволится в звании полковника). – Справа метрах в 800 тянулся лес, между ним и дорогой – поле, на котором кое-где встречались небольшие островки кустарника. Слева лес почти вплотную примыкал к шоссе».

Около 17:00 в голове колонны неожиданно послышались орудийные выстрелы. И почти сразу же на опушке тянувшегося справа леса показались восемь немецких «тигров». Уже потом стало известно, что артиллеристы попали в засаду, которую устроила рота 461-го полка вермахта, усиленная танками и артиллерией. Немецкое командование, пользуясь отсутствием сплошной линии фронта, решило через промежутки в боевых порядках наступающих советских войск выйти им в тыл, чтобы воспрепятствовать подходу резервов, подвозу боеприпасов, горючего и продовольствия.

Оказавшимся перед превосходящими силами врага артиллеристам оставалось надеяться исключительно на собственные силы. Бойцы бросились к орудиям, развернули их в сторону приближавшихся танков и приготовились к стрельбе прямой наводкой. Замполит 2-го дивизиона капитан Давид Данеладзе принял командование над взводом управления, который залег в кювете для отражения атаки пехотинцев, бежавших следом за танками. С опушки по нашим позициям ударила немецкая артиллерия.

Выждав, когда «тигры» подойдут на 300-400 метров, Калуцкий скомандовал открыть огонь. Расчет первого орудия, которым командовал сержант Николай Филатов, сразу же попал в цель, но снаряд только чиркнул по башне танка, выбив из нее сноп искр. Зато следующий выстрел пришелся в корпус рядом со смотровой щелью механика-водителя. «Тигр» замер и через пару секунд взорвался. Тем временем расчету младшего сержанта Евгения Иванова удалось подбить второй танк, а гаубица батарейного комсорга сержанта Аркадия Зубовского поразила третий. Наряду с бронебойными артиллеристам приходилось использовать и осколочные снаряды, помогая бойцам капитана Данеладзе, на которых наседали вражеские автоматчики.

Отражая атаки

Убедившись, что фронтальной атакой советскую батарею им не взять, гитлеровцы перегруппировались. Один из «тигров» и пехотный взвод, который вооружился снятыми с подбитых танков пулеметами, попытались зайти с левого фланга под прикрытием густого кустарника. Однако командир огневого взвода лейтенант Тимофей Скачко (за этот бой он получил орден Красной Звезды) заметил этот маневр, приказав расчету Филатова развернуть орудия на 90 градусов и обстрелять подкрадывавшихся немцев. Одновременно командир взвода управления лейтенант Михаил Комашко вместе с рядовыми Петром Курашевым, Алексеем Боковым, Федором Шацем и Семеном Александровым выдвинулись по кювету навстречу «фрицам» и с расстояния в сотню метров открыли по ним огонь из автоматов. Потеряв свыше десятка убитыми, противник поспешно отступил.

Теперь можно было бы заняться немецкими танками и пушками, продолжавшими с лесной опушки интенсивно обстреливать наши позиции. Но тут слева застрочил вражеский пулемет, несколькими очередями прижавший батарейцев к земле. Оказалось, сумел остаться незамеченным расчет MG-42, залегший за большим пнем. Уничтожить его Данеладзе приказал сержанту Павлу Ерикайлову. Тот по-пластунски отполз в лес, скрываясь за деревьями, зашел пулеметчикам в тыл и одну за другой метнул в них две гранаты, после чего для верности дал еще и автоматную очередь.

С этими немцами было покончено, но остальные пошли в новую атаку, решив воспользоваться тем, что видимость резко ухудшилась вследствие наступившей темноты и пошедшего мокрого снега с дождем. На этот раз три «тигра» атаковали батарею в лоб, а два шли с правого фланга. Когда головной оказался в 300 метрах, по нему выстрелила гаубица Зубовского, которую командир во время паузы между атаками переместил на полтораста метров вправо и тщательно замаскировал в подлеске. После третьего бронебойного снаряда танк загорелся, и сержант ударил по сопровождавшим его пехотинцам осколочным. Немцы бросились врассыпную. И тут гаубицу принялся обстреливать второй «тигр», спрятавшийся за пылавшим «камрадом». Один из взрывов раздался всего в пяти метрах от орудия – два номера расчета получили тяжелые ранения. Посчитав цель уничтоженной, танк выкатился из-за своего импровизированного укрытия, чтобы продолжить атаку.

Врагу уйти не дали

Зубовский кинулся к панораме, но оказалось, что она разбита осколками. И тогда сержант приказал производить наводку по стволу. Наводчик кинулся к орудию, но тут же упал, сраженный пулей. Тогда Аркадий сам зарядил гаубицу, направил его на «тигр», бывший от него уже всего в сотне метров, и произвел выстрел. Бронированная махина дернулась, будто споткнулась на ходу, и остановилась. Почти тут же над ней взметнулись языки пламени и клубы дыма.

Расчет младшего сержанта Иванова также вступил в дуэль с першим прямо на него и бешено строчившим из пулемета «тигром». Но когда танк чуть замедлил ход, чтобы прицелиться из башенного орудия, тут же получил снаряд в гусеницу. «Панцер» развернуло, и артиллеристы не упустили возможности добить его выстрелом в борт.

Отличился и сержант Вацлав Гильбурд, залегший с трофейным пулеметом в воронке на левом фланге батареи. Короткими, но точными очередями он раз за разом отбрасывал норовивших зайти в тыл наших позиций вражеских автоматчиков. В конце концов, немцы были вынуждены задействовать одно из своих артиллерийских орудий. В результате близкого разрыва снаряда сержанта засыпало землей и легко контузило. Но он смог подняться, перебежал в другую воронку и в упор расстрелял поднявшихся в очередную атаку пехотинцев.

Длившийся всего около часа бой вышел настолько жестоким и кровопролитным, что большие потери понесли обе стороны. Один за другим выбывали из строя номера гаубичных расчетов. На место убитых и раненых товарищей становились другие бойцы, благо взаимозаменяемость в подразделении была на высоком уровне. Так, вместо командира второго орудия – сержанта Дмитрия Демидова командование принял на себя орудийный мастер сержант Иван Кукушкин.

Батарея лишилась больше половины личного состава, но оставшиеся продолжали упорно сражаться. И немцы не выдержали: сначала обратно в лес начали пятиться два уцелевших танка, за ними потянулась изрядно поредевшая пехота. Однако уйти они не успели – подоспевшая на выручку своим рота «тридцатьчетверок» полностью уничтожила остатки немецкой засады.