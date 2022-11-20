«Жизни спокойной нет»: Калининградские наркологи подсказали, что делать, если сосед по дому пьет и дебоширит

Если человек в состоянии опьянения совершает противоправные действия, помочь могут только сотрудники полиции. Фото: Евгения ГУСЕВА

В популярном телеграм-канале «Медицина 39» появилась рубрика «Занимательная наркология». Одна из публикаций – ответ на вопрос калининградца: «Пьет сосед, дебоширит, жизни спокойной нет. Как привести его на лечение в наркодиспансер?».

Специалисты Калининградского областного наркодиспансера подготовили разъяснение. В первую очередь врачи обращают внимание на то что «наркодиспансер - государственная бюджетная больница, где лечат людей по их добровольному согласию».

- Это не исправительное заведение строгого режима, где можно запереть человека и не выпускать до момента просветления, - отмечают медики.

Когда нужно просить о помощи

- Есть два состояния пьющих людей, - продолжают специалисты. – Первое - когда человек болеет зависимостью и не нарушает общественные нормы, второе - когда зависимый человек ведет себя ужасно и нарушает личные границы других людей. И в первом и во втором случае для поступления на лечение в наркодиспансер необходимо согласие пациента.

Однако есть состояния изменения психики пациента, когда он не способен принимать решения за себя, когда он представляет опасность для себя либо окружающих.

- В этом случае на помощь приходят сотрудники специализированной психиатрической бригады скорой медицинской помощи (вызвать спецбригаду можно по телефону: 122) и транспортируют пациента на специализированное лечение без его согласия. Бывают случаи, когда человек в состоянии опьянения просто совершает противоправные действия. В данной ситуации помочь могут только сотрудники полиции (телефоны: 02, 102, 112), - следует из сообщения.

Попытаться убедить

Кроме этого, наркологи подготовили алгоритм работы с соседом - нарушителем общественного порядка.

1. Поговорите с зависимым человеком, постарайтесь убедить его поехать на короткую консультацию в наш бесплатный и анонимный центр низкопорогового консультирования «Точка», тут уже за дело возьмутся специально обученные специалисты, которые качественно донесут до зависимого человека информацию о необходимости лечения.

2. Если человек наотрез отказывается от любого контакта с медицинскими работниками из-за боязни постановки на учет, рассказать ему, что консультация в «Точке» - это анонимно и безопасно.

3. Если эффекта от разговора и убеждения нет, то вы не можете силой заставить человека обратиться для лечения.

4. Если человек нарушает правопорядок, это повод для вызова сотрудника полиции и официально написанного заявления.

5. Если человек в алкогольном психозе, пьет столько, что его жизни угрожает опасность - вызываете специальную бригаду по телефону: 122.