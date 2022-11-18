Торговый дом Натана Штернфельда в Зеленоградске хотят лишить купола «звездного неба»

До окончания работ еще очень далеко. Фото: Александр КАТЕРУША

Это здание в Кранце (ныне Зеленоградск, Курортный проспект, 18) было филиалом компании Натана Штернфельда, основной магазин которого находился в Кёнигсберге на Шмидештрассе (неподалеку от нынешнего Дома Советов). Название «Дом звездного неба» себя полностью оправдывало: на первом этаже в холле был устроен двор-колодец со стеклянным потолком, через который посетители магазина и ресторана могли видеть небо, и особенно эффектно было в вечернее время, при свете звезд.

В 1945 году в бывшем универмаге развернули госпиталь, а после войны здание отдали под корпус военного санатория Зеленоградска. С разрухой 1990-х начало рушиться и старинное здание. Его выкупил гражданин Ливана Эль-Бадауи Хуссейн Мохамад-Хуссейн. Начали создавать здесь роскошный отель, но вскоре работы прекратились на долгие годы: шли суды, «Дом звездного неба» продолжал разрушаться.

Так здание выглядело в первые послевоенные годы, когда здесь открыли санаторий. Фото: Газета "Волна"

В начале 2017 года Зеленоградский районный суд вынес беспрецедентное решение изъять историческое здание у гражданина Ливана. Только после объект получил шанс на возрождение.

В прошлом году дом за 52 млн рублей купила компания «СтройТех». Однако состояние здания на тот момент уже не позволяло просто взять и приступить к восстановлению. По закону в объекте культурного наследия инвестор должен сохранить внутреннюю планировку, которой фактически не осталось из-за глобальных обрушений. Именно об этом на заседании совета по культурному наследию и рассказал инженер архитектурной мастерской Вячеслава Ковальчука Михаил Минько.

- Сохранились хорошо наружные стены, они украшены разнообразными архитектурными элементами. Но утрачено практически полностью внутреннее заполнение объекта, планировка практически утрачена, там обрушились перекрытия, - сообщил он и показал две фотографии для сравнения – 2018 года, когда перекрытия еще были, и нынешнего времени, когда все обвалено. – Обследование показало, что внутренняя часть каркаса здания находится в аварийном состоянии. Клепаный металлический каркас, его узловые соединения очень сильно прокоррозировали. Мы предложили заменить каркас на железобетонный.

В итоге проектировщики решили сохранить наружные и частично утраченные внутренние стены исторического здания и перестроить современную часть в один объем гостиницы. Но самое главное и печальное, о чем объявил Михаил Минько, – в планы инвестора не входит восстановление того самого купола звездного неба, которым и прославился дом.

- «Плафон звездного неба», который находится в центре объема, во время немецкого периода истории выполнял функцию подсвета торгового зала. По нашему мнению, с точки зрения приспособления здания к современному использованию необходимо этот плафон не восстанавливать в виде светового колодца, а выполнить его в виде стилизованного «Плафона звездного неба», - объяснил Михаил Минько, по сути предложив заменить оригинальное архитектурное решение стилизованной копией, отдаленно его напоминающей.

Снаружи здание тоже может выглядеть по-другому. В частности, окна мансардного этажа проектировщики предлагают увеличить в размерах по сравнению с историческими. Неисторическую часть здания (она была пристроена к оригиналу в 1990-х годах) хотят облицевать современным навесным фасадом светлых тонов со стилизованным карнизом.

Такую концепцию приспособления поддержали не все. В частности, глава регионального Фонда капремонта Олег Туркин призвал более внимательно обыгрывать исторические контуры. А замдиректора научно-производственного центра по охране, учету и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области Иван Хихля и вовсе отметил, что сохранение фишки здания – светового колодца – прописано в предметах охраны объекта. Его поддержал эксперт по объектам культурного наследия Владимир Ярош.

В итоге окончательное решение по куполу «звездного неба» принято не было. Спорный вопрос отложили до следующего заседания совета.