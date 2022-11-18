Жизнь 100 собак снова висит на волоске: хозяйке приюта «Дружок» требуется операция, а оставить питомцев не на кого

Сейчас в «Дружке» нет ни одной собаки со счастливой историей, но каждой из них судьба подарила шанс. Фото: Александр Подгорчук

Приют «Дружок» расположен в 60 километрах от Калининграда и в трех - от ближайшего поселка Талпаки. Крышу над головой и постоянный уход нашли около 100 хвостатых питомцев, жизнь которых теперь снова оказалась под угрозой. Как пишет klops.ru, хозяйка приюта 43-летняя Галина Головко больше не может ухаживать за животными. У женщины разрушаются коленные суставы: 18 лет назад она попала в серьезную аварию и осталась инвалидом 3-й группы.

Еще весной доктор сказал Галине, что нужна срочная операция по замене сустава. Фото: Александр Подгорчук

- Работа в приюте - это постоянное движение: в дождь, мороз, в любую погоду на улице. 36 собак надо выгуливать дважды в день на поводках. Наклоняться с моей спиной нельзя, я всегда заменяла это приседом, а за день присядешь несколько сотен раз. Пошел артроз, вот колено и разрушилось. Еще весной доктор сказал, что нужна срочная операция по замене сустава. Но с кем я оставлю собак? - сокрушается Галина.

Большинство из тех, что появились в приюте, сами попадали ей «под ноги», были подброшены или взяты у людей «с мольбами о помощи». Сейчас в «Дружке» нет ни одной собаки со счастливой историей. Здоровяк по кличке Дитрих был зверски избит в Балтийске, у него стоит искусственная связка и перебит нос. Щенков, живущих в вольере, когда-то выкинули в коробке у мусорного бака в поселке. Молоденький, похожий на лисичку Амадеус несколько дней пролежал в канаве - у него были сломаны все четыре лапы. Его хотели усыпить, так как требовалось сложное лечение и очень долгая, непростая реабилитация. Галина решила забрать песика, отвезла к ветеринарам и заново учила ходить.

…Галина готова часами рассказывать о питомцах. Вся ее жизнь проходит в «Дружке», положение которого она описывает как бедственное.

- За полгода люди подкинули еще кучу собак и каждый день обращаются за помощью. Новый работник без доплаты за них ушел. Заменить его некем... Я снова одна и фактически на одной ноге. Уже чуть ли не падаю. Понимаю, что если экстренно попаду в больницу, то быстро не восстановлюсь и собакам придет смерть... Именно поэтому сейчас приюту жизненно необходимы постоянные спонсоры, чтобы как можно скорее найти работников. Уже завтра может быть поздно, - вздыхает калининградка.

Каждый день, преодолевая боль, Галина продолжает ухаживать за собаками и надеется, что им помогут выжить.

Узнать больше о приюте «Дружок» можно в группе «ВКонтакте». Вы также можете связаться с Галиной Головко по телефону +7-911-456-57-47.