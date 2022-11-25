Как с 1 декабря подорожает «коммуналка» в Калининграде

Тарифы будут действовать в 2023 году и первой половине 2024 года. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области с 1 декабря вновь повышаются тарифы на коммунальные услуги: на электричество, холодную и горячую воду, газ, тепло и вывоз мусора. Это уже вторая индексация за год – до этого тарифы поднимались с 1 июля 2022 года.

С очередным повышением тарифов россияне традиционно сталкиваются летом. В этом году власти решили провести запланированную на 1 июля 2023 года индексацию на семь месяцев раньше. Зато новые тарифы, как заявили в региональной службе по государственному регулированию цен и тарифов, будут действовать в 2023 году и первой половине 2024 года.

В среднем для семьи из трех человек, проживающих в квартире площадью 54 квадратных метра с центральным отоплением и газовой плитой, ежемесячный платеж увеличится на 584 рубля, или на 9,7 процента. Для владельцев собственного дома расходы в среднем вырастут на 416 рублей, или на 7 процентов.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Плата за электричество вырастет на 42 копейки и составит 5,07 рубля за один кВт⋅ч для городского населения с газовыми плитами. Для сельского и городского населения с электроплитами тариф повысится на 29 копеек и составит 3,55 рубля.

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Владельцы квартир с центральным отоплением и газовыми плитами будут платить за кубометр голубого топлива 10,32 рубля (сейчас 9,98 рубля). Для потребителей с автономным отоплением кубометр подорожает до 7,895 рубля.

ВОДА

Кубометр холодной воды в Калининграде с 1 декабря станет дороже на 3,13 рубля и будет стоить 30 рублей 30 копеек. На 1,36 рубля подорожает в областном центре водоотведение – до 24,05 рубля за тысячу литров спущенной в канализацию воды. Что касается тарифов на водоснабжение и водоотведение в других муниципалитетах, рост составит от 2 до 14 процентов.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Сейчас жители Калининграда платят за одну гигакалорию 2582,12 рубля. С 1 декабря тепло подорожает на 264,88 рубля и составит 2847 рублей. Рост тарифов на отопление в остальных муниципальных образованиях Калининградской области составит до 10 процентов.

ВЫВОЗ МУСОРА

Самой подорожавшей с 1 декабря коммунальной услугой, как и в июле этого года, стал вывоз мусора. Сразу на 16,8 процента! За вывоз кубометра твердых коммунальных отходов калининградцы заплатят 685,35 рубля (сейчас 586,90 рублей). В региональной службе по тарифам заявили, что доля услуги обращения с ТКО в общем платеже граждан за коммунальные услуги незначительна и составляет около 6 процентов.