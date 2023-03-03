Директор аэропорта Ярославля извинился за слова о том, что в Калининграде «делать нечего»

Скандал возник послы высказывания Федосова о перспективах возобновления полетов между нашими городами. Фото: Александр Подгорчук

Директор аэропорта Ярославля Максим Федосов извинился перед калининградцами за слова о том, что в Калининграде «делать нечего». Он даже записал специальное обращение к жителям региона и лично губернатору Антону Алиханову. Максим Федосов уверяет, что в СМИ была использована «вырванная из контекста, незаконченная фраза об авиасообщении с Калининградом». Запись опубликовал портал 76.ru.

Федосов рассказал, что в 2016 году гостил в Калининграде с семьей и ему очень понравилось.

«Провел у вас в гостях со своей семьей пять дней. Посетил и Калининград, и Кафедральный собор, и концерт органной музыки, и могилу И. Канта, и Калининградский зоопарк, а также орнитологическую станцию, Куршскую косу, сказочный танцующий лес, города Зеленоградск и Светлогорск. Я даже купался в Балтийском море, впервые!» - поделился впечатлениями директор аэропорта.

Он также отметил, что в Калининградской области «потрясающая природа, развитый для жителей и гостей сервис в городе».

Почему Федосов вдруг поменял свое мнение о Калининграде – неизвестно. Но теперь он говорит, что к Калининградской области относится исключительно позитивно и вообще желает региону «гармоничного развития и процветания».

Напомним, ранее Федосов, отвечая на вопрос о возможном возобновлении рейсов между Ярославлем и Калининградом, сказал:

- А какой смысл? Это не от нас зависит, куда летать. Раньше, когда были рейсы из Калининграда, можно было дальше по Европе лететь, сейчас это бессмысленно. Калининград не является туристической Меккой, назовем это так. Условно, раньше оттуда было проще за границу добраться. Вы были в Калининграде? Я был, там, честно, делать нечего.

После этого высказывания в соцсетях поднялась волна недовольства: писали и калининградцы, и туристы, которые прежде в регионе бывали. Регионы из-за этого высказывания чуть ли не поссорились.

Недвусмысленно высказался о словах Федосова и министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

«Друзья, ну сколько можно? Мне кажется, за столько лет работы я всем дал понять, что глупости не комментирую», - написал министр у себя в телеграм-канале.