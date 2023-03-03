Чартеры в Турцию из Калининграда: когда и за сколько можно теперь улететь

Цены на билеты накануне турсезона относительно скромные. Фото: Александр Подгорчук

История с полетами в Турцию закрутилась еще несколько месяцев назад. Рейсы планировались до 24 марта, но потом в «Храброво» вдруг объявили, что получили от авиакомпании Turkish Airlines уведомление об отмене рейсов. Причины отмены тогда указаны не были.

Расстроившихся калининградцев спустя некоторое время подбодрил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. Мол, все будет, надо только дождаться весны.

«Я уверен, что они [турецкие авиакомпании] начиная с весны снова возобновят полеты, потому что там начнется высокий пляжный сезон, а это основной формат продаж для наших туристов», - сказал министр.

Так и вышло. Чартерное авиасообщение между Калининградом и Турцией возобновится уже 5 марта. Рейсы в Анталью будет выполнять турецкая компания Southwind Airlines.

По данным пресс-службы «Храброво», в марте предполагается четыре рейса, по воскресеньям. Так что улететь можно будет 5, 12, 19 и 26 марта.

Итак, если вы сейчас хотите отправиться в Турцию, нужно спланировать бюджет. Например, если вылетать уже 5 марта (а на этот самолет мест еще достаточного, сильного ажиотажа нет), недельку отдохнуть и 12 марта улететь домой, то на человека это обойдется около 29 тысяч рублей (туда-обратно). Однако, это цена только за авиабилет, без гостиницы и питания.

Если вы хотите брать пакетный тур, то заплатить придется уже от 33 тысяч рублей за 7-дневное проживание одного человека в 4-звездочном отеле с системой «все включено». За 5 звезд нужно будет уже от 39 тысяч рублей.

В стоимость входит: прямой перелет, трансфер, проживание, питание и медицинская страховка. Билеты продаются только у турпоператоров.