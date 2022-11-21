«Большинство пациентов спокойно переносят колоноскопию, без седации»

Проходите диспансеризацию - будьте уверены в своем здоровье. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На протяжении последних лет в Калининградской области, как и по всей стране, рак толстой и прямой кишки прочно удерживает второе-третье место среди других онкозаболеваний. Почему важна диспансеризация, что такое – онконастороженность, какую помощь можно получить в Калининграде онкопациентам? На эти и другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда Калининград» ответил заведующий амбулаторным центром онкологической помощи Центральной городской клинической больницы Калининграда, врач-онколог Владимир Бережняк.

Владимир Бережняк. Фото: Ольга Воронина

- Что представляет из себя онкослужба на базе вашего учреждения?

- На базе Центрального городской клинической больницы создана онкологическая служба. Это команда врачей, специалистов разных профилей, которые принимают жалобы пациентов, устанавливает диагноз, назначают необходимое лечение, проводя и химиотерапию, и хирургическое вмешательство и другие виды лечений. Самое главное, что должны сегодня знать жители области, Калининграда – базовая онкодиагностика, онкопомощь в регионе есть, за этим не нужно ехать в федеральные центры Москвы, Санкт-Петербурга. Часть муниципалитетов закреплена именно за нашим учреждением, еще часть – за областной клинической больницей. Никого без помощи не оставят!

- Как же пациенту получить помощь в больнице? Как к вам попасть? Через терапевта по месту прописки?

- Да, можно действовать так. Правда, тут многое зависит от того, насколько у терапевта есть онконастороженность. Но и с таким вопросом мы тоже работаем, объясняем коллегам, чтобы направляли пациентов и к онкологу, и к колопроктологу, и на колоноскопию.

- Большая очередь на колоноскопию?

- Если сегодня записываться, то процедуру пройдете ориентировочно через неделю. Кстати, хочу подчеркнуть, что большинство пациентов проходит колоноскопию довольно спокойно, без седации. Хотя оборудование позволяет проводить колоноскопию и с обезболиванием, но это делается по показаниям.

- Что особенно коварно в колоректальном раке?

- Заболевание долгое время может развиваться в человеке и никак себя не проявлять. Есть случаи, когда приходят пациенты в возрасте 40-45 лет, у них заболевание проявилось, да, но уже на довольно тяжелой стадии. И в это связи я хочу обратиться к калининградцам – не игнорируйте приглашения на диспансеризацию. После сорока лет все жители области сдают необходимые анализы (об онкоскрининге читайте в рубрике «Конкретно» ниже – Ред.), которые позволяют увидеть каик-либо отклонения от нормы, вовремя назначить более глубокую диагностику, если нужно – лечение.

- Врачи отмечают, что 20-летние калининградцы гораздо спокойнее относятся к таким процедурам как колоноскопия, гастроскопия. Чего не скажешь о пациентах в возрасте 40+. Как вы мотивируете пациентов, для которых одно упоминание названия этого исследование, вызывает страх…

- Объясняем, что это за процедура, разговариваем. Оборудование у нас хорошее, врачи работают опытные. И пациент, прошедший колоноскопию, как правило, признаются, что страха неоправданно больше. Есть психолог у нас, который снимет ненужные «замки».

- Что считается фактором риска развития онкопатологии кишечника?

- Наследственный фактор. Пациент, если знает, что у родственника в предыдущих поколениях был колоректальный рак, может, начиная с юного возраста, следить за состоянием ЖКТ, и в 30 лет пройти колоноскопию. И еще рекомендую отказаться от красного мяса, в первую очередь - свинины, говядины. Если едите мясо, то отдавайте предпочтение овощным гарнирами.

В ТЕМУ

Как построена помощь в областной клинической больнице?

Евгений АНОХИН, заведующий отделением колопроктологии Калининградской областной клинической больницы, врач- онколог-колопроктолог:

- В 2021 году в диагностической поликлинике областной клинической больницы (ОКБ) принято около 1 тысячи пациентов с диагнозом «рак толстой и прямой кишки», а впервые он был установлен порядка 430 больным, обратившимся за медпомощью в ОКБ. И если еще лет пять назад среди профильных пациентов преобладали мужчины, то сейчас – это пятьдесят на пятьдесят, то есть стало больше и женщин. Это связано с тем, что риски возникновения рака толстой и прямой кишки – курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, к сожалению, стали характерными и для женщин. Вместе с тем, женщины всегда больше привержены к лечению, чем мужчины, они охотнее посещают поликлиники, того же гинеколога, проводят исследования, а у мужчин с этим всегда сложнее. Порядка 60 % пациентов может поступать в стационар уже на поздних стадиях.

Евгений Анохин. Фото: Калининградская областная клиническая больница

У нас пациенты получают полное специализированное хирургическое лечение в соответствии с решением онкоконсилиума, если требуется – после лучевой терапии, химиотерапии. У нас есть и современные лапароскопические стойки, эндоскопическое оборудование, применяем в том числе лазерное лечение.

КОНКРЕТНО

Что является основой предупреждения развития заболевания

Важно проходить профосмотры и диспансеризацию, в которые в соответствии с полом и возрастом включены онкоскрининги! В ноябре вышел приказ регионального минздрава, который определил четкую маршрутизацию пациентов в рамках профосмотров и диспансеризации определенных групп населения, алгоритм осуществления скрининга и медицинские организации, которые в этом участвуют.

На первом этапе профилактическая диагностика скрытых малосимптомных кровотечений пищеварительного тракта проводят все поликлиники региона. Эндоскопическое исследование (колоноскопию), предусмотренное вторым этапом диспансеризации, если есть показания, – выполняют 12 лечебных учреждений: областная и центральная городская клинические больницы, городская клиническая больница скорой медицинской помощи, городские больницы №№ 2 и 4, Советская центральная городская больница, Гвардейская, Гусевская, Краснознаменская, Зеленоградская центральные районные больницы.

Не пренебрегайте своим здоровьем и обязательно проходите профосмотры, после 40 лет – ежегодную диспансеризацию, которая благодаря включенному в нее онкоскринингу позволит выявить колоректальный рак на ранних стадиях и начать его своевременное эффективное лечение.

Среди профилактических мер - организации правильного питания, повышение двигательной активности, отказ от курения и алкоголя.