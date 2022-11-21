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Общество21 ноября 2022 7:45

Погода на неделю в Калининграде: еще немного снега и потепление

Синоптики рассказали, как изменится погода на неделе в Калининграде
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
Осадки в ближайшие дни выпадут всего несколько раз.

Осадки в ближайшие дни выпадут всего несколько раз.

Фото: Александр Подгорчук

На этой неделе, если верить синоптикам, погода в Калининграде заметно изменится. Если первая половина ожидается морозной, то затем должна наступить оттепель.

Собственно, самым холодным днем станет понедельник, 21 ноября. По данным Гидрометцентра России, сегодня ожидается около нуля и снова пройдет снег.

Днем во вторник термометр покажет +1 градус, осадки исключены. Атмосферное давление сохранится пониженным – 755 миллиметров ртутного столба. Похожую картину за окном мы увидим и в среду.

Всю первую половину недели синоптики прогнозируют ночные заморозки с температурами -2...-4 градуса.

С четверга должно начаться потепление. Дневные температуры поднимутся до +3...+ 4 градусов, ночью ожидается +1. Небольшой снег не исключен только 24 ноября. Давление на выходных резко вырастет до 769 миллиметров ртутного столба.

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