Погода на неделю в Калининграде: еще два циклона, морозы и метель

Осадков в ближайшие дни будет немало. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики поделились прогнозом на неделю 6-12 марта в Калининграде. Данные говорят о том, что о весне на ближайшие семь дней точно придется забыть.

Практически все время наша область будет оставаться во власти циклонов. По прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник и вторник дневные температуры покажут скромный рост – до +3...+4 градусов. По ночам при этом ожидаются заморозки около -2...-4. Пройдут небольшие дожди.

В среду, 8 марта, ожидается новое усиление ветра. Пока портал rp5.ru оценивает скорость в порывах до 18 метров в секунду. Немного похолодает – со среды по пятницу включительно термометр будет показывать +1...+2 градуса днем. Ночные заморозки сохранятся.

На выходных к Калининграду подойдет более мощный циклон. Предварительные прогнозы дают скорость ветра в 21 м/с в ночь с субботы на воскресенье. К дождю снова добавится снег, так что нас вполне может ждать метель.

Атмосферное давление будет низким всю неделю – не выше 751 миллиметра ртутного столба. К выходным оно упадет до отметки 730 мм.