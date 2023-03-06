«Все в шоке»: Как Сергей Зверев открыл Дом янтарной моды

Зверев оставался в центре внимания на протяжении всей церемонии. Фото: пресс-служба Янтарного комбината.

Король гламура Сергей Зверев приезжал в Калининградскую область в минувшую пятницу по приглашению Янтарного комбината. На территории предприятия открыли Дом янтарной моды, и стилист-парикмахер стал гостем и одновременно украшением торжественного мероприятия.

«Какая красота!»

В Янтарный Зверев прибыл в качестве суперзвезды (кажется, этот самопровозглашенный статус он носит официально и по-другому его теперь называть не смеют). Гость выглядел, впрочем, довольно сдержанно – весь в черном. Образ дополняла высоченная шляпа. В последние годы именно этому головному убору Зверев отдает предпочтение.

Суперзвезду встретили в местном отеле с корзиной цветов и подарком – плетеным галстуком из янтаря и бисера.

- Какая красота! – проговорил Сергей, принимая подарки. - Я рад, что, наконец, приехал в Калининград. Чуть не сказал «в Ленинград». У меня был большой перерыв… Последний раз я приезжал в Калининград еще в советский период. Ну, у меня фанаты здесь остались, все живы-здоровы. Здесь уже, конечно, люди все в шоке, в аэропорту все в шоке. Все знают, что я приехал!

Персонал гостиницы действительно, кажется, был в шоке от такого роскошного гостя. Впрочем, Сергей Зверев был мягок и корректен, никаких претензий не высказывал. Да и чего скандалить, если поселили его в лучшем номере прекрасного «Шлосса»: с балконом, большой кроватью и черно-белой ванной комнатой.

Зверева всюду сопровождала верная помощница, которая снимала на телефон происходящее для соцсетей артиста. Так что гость с радостью провел экскурсию для подписчиков. По номеру он ходил довольный, но назвал его «очень скромным». Особенно звезду впечатлила ванна со шторками и у окна.

- Ванна не только для мытья. Тут можно разное! – проговорил он загадочно.

Артист был только с дороги, но признался, что он совсем не голоден, потому что поел и в самолете, и в бизнес-зале.

«Звезда в шоке!»

Уже на следующий день Зверев побывал на церемонии открытия Дома янтарной моды, посмотрел показ платьев и украшений из янтаря, изучил производство ювелирных изделий и восхитился богатством местного музея. В книге отзывов он написал, ну, конечно же, фирменное «Звезда в шоке!».

- Для моих поклонников и для любителей янтаря это такое событие! Событие международного значения. Потому что янтарь – это лицо Калининграда! – сказал Зверев. - Янтарь – это наше все! Достаточно побывать в Екатерининском дворце, чтобы убедиться в роскоши, особом свете и тепле этого камня, который, кстати, очень любила Екатерина Великая. В мире ничего подобного уже нет. И создание Дома янтарной моды – это лучшее, что могло случиться в истории великолепного камня.

И пара винтажных вещиц

Помимо официальной части Сергей позволил себе немного расслабиться. Он съездил в Калининград как простой турист. У нас Зверев не только гулял по улочкам, после чего сделал вывод о том, что «Калининград – очень стильный город», но и устроил себе шопинг. Гламурный турист не стал ходить по торговым центрам или искать бутики, а отправился в секонд-хенд, где отрыл пару винтажных вещиц.

А еще специально выделенный гид провел звезде экскурсию, показал остров Канта с Кафедральным собором, рассказал историю Кенигсбергской синагоги.