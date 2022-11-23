Калининградскому филиалу РТРС – 75: Гордо и уверенно мы смотрим вперед!

Коллектив предприятия – это команда профессионалов, которой по плечу любые задачи. Фото: Калининградский филиал РТРС.

20 ноября 2022 года Калининградский филиал РТРС отмечает юбилей - 75 лет со дня основания. Сегодня сложно представить, что история ведущего оператора эфирной теле- и радиопередающей сети региона начиналась с небольшого узла связи, в парке передающих устройств которого был всего лишь один фронтовой передатчик… Надо отметить, коллектив бережет историю, уделяет ее сохранению много внимания, что реализовалось в создании на предприятии небольшого музея. Без этого уважения к прошлому вряд ли было бы возможно столь стремительное развитие не только профессионализма каждого сотрудника, но и предприятия в целом.

Мачта на Советском проспекте (слева) - одна из первых в Калининграде - была построена в 1955 году. Мачта на улице Нарвской (справа) остается одним из ярких символов Калининградского филиала РТРС. Фото: Калининградский филиал РТРС.

Сегодня филиал обеспечивает 100% населения Калининградской области качественным эфирным наземным теле- и радиовещанием. Решает проблему «цифрового неравенства» в регионе как один из участников реализации национального проекта «Цифровая экономика», цель которого - создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

Все десятилетия в истории предприятия богаты яркими примерами продуктивной работы над важнейшими проектами. Юбилейный год не стал исключением.

- В 2022 году ВГТРК и РТРС приняли совместное решение о запуске 2-го этапа проекта по модернизации сети аналогового эфирного вещания «Радио России». Основной задачей стала оптимизация сети, а именно установка передатчиков, транслирующих «Радио России» в приграничных зонах области. Мы успешно выполнили все поставленные задачи, охват населения Калининградской области вещанием радиоканала «Радио России» в FM-диапазоне увеличился до 100%. Сегодня готовимся к реализации большого проекта - реконструкции цифровой сети телерадиовещания, - отметил директор Калининградского филиала РТРС Эдуард Тищенко.

Директор Калининградского филиала РТРС Эдуард Тищенко. Фото: Калининградский филиал РТРС.

Обращаясь со словами поздравления к ветеранам предприятия, коллегам и партнерам, директор особенно подчеркнул их вклад в развитие отрасли связи не только региона, но и России:

- Дорогие друзья! Удивительно, насколько перспективно и своевременно было открытие электромагнитных волн, а позднее - изобретение радио и телевидения. Сегодня оно является основой развития многих отраслей технологической деятельности. Транспорт, медицинское оборудование, средства связи и другие сферы активно развиваются благодаря сделанным историческим открытиям. В современном мире не найдется такого человека, который бы не пользовался этими благами.

Деятельность нашего предприятия - ФГУП РТРС - охватывает всю страну - от Чукотки до Калининграда. Коллектив Калининградского филиала умением и делом вносит свой вклад в развитие телекоммуникационной отрасли как региона, так и страны, – отметил Эдуард Тищенко. - Калининградский филиал РТРС с гордостью подводит итоги и уверенно смотрит в будущее. С праздником! С юбилеем!

По случаю 75-летнего юбилея предприятия учреждена памятная медаль. Фото: Калининградский филиал РТРС.

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