50 жемчужин Калининградской области. Места королевы Луизы: кирха, скульптура, исторический мост

Калининград. Кирха памяти королевы Луизы скоро сменит цвет. Фото: Александр КАТЕРУША

Яркая жизнь

Луиза Августа Вильгельмина Амалия Мекленбургская, супруга короля Пруссии Фридриха Вильгельма III, прожила короткую (она скончалась в возрасте 34 лет), но яркую жизнь. Яркую настолько, что еще при жизни пользовалась народной любовью, а после смерти ее образ буквально был мифологизирован. И в этом королева Луиза чем-то похожа на нашу современницу принцессу Диану.

Королева пользовалась народной любовью. Фото: Википедия

Часть жизни Луизы, причем далеко не самая радостная ее часть, была связана с Кенигсбергом и Восточной Пруссией. В 1806 году она вместе с мужем вынуждена была уехать из Берлина в Кенигсберг, а затем в Мемель и Тильзит, спасаясь от Наполеона. Прусский король несколько опрометчиво решил объявить Бонапарту войну, очень быстро проиграл и поставил свое государство на край гибели. Спасла Пруссию, как позднее было воспроизведено в легендах, как раз Луиза. Мол, во время переговоров в Тильзите в 1807 году между Наполеоном и российским императором Александром I она сумела очаровать Бонапарта, и он великодушно соизволил оставить Прусское королевство на политической карте Европы. На самом деле, все было сложнее, но образ «спасительницы» и «примирительницы» прочно закрепился за Луизой.

Впрочем, лично королеве заключение Тильзитского мира счастья не принесло. Она вместе с мужем осталась в почетной ссылке в Восточной Пруссии, королевской чете было запрещено посещать Берлин. И судя по воспоминаниям придворных особ, это были не самые лучшие месяцы в жизни королевы. Глушь, сырой гибельный климат… Такой предстает Восточная Пруссия в воспоминаниях венценосной дамы. Отдушиной стали «зимние каникулы» в Санкт-Петербурге, куда чету прусских монархов пригласил российский император. И если в сердце королевы пребывание в Восточной Пруссии оставило скорее болезненный след, то жители провинции напротив были очень польщены этой королевской «ссылкой». Здесь королеву Луизу любили и почитали, возможно, как нигде в Германии.

Полуротонда и липа

В 1874 году, в честь 100-летия со дня рождения королевы, в Кенигсберге была открыта полуротонда королевы Луизы, украшенная ее бюстом. В торжественном открытии памятника, который разместился в парке, также, кстати, названном именем королевы, - Луизенваль, – принял участие сын Луизы германский император Вильгельм I. Эту полуротонду можно увидеть и сегодня. Правда, за послевоенные годы она утратила часть украшений, в частности, безвозвратно утерян бюст Луизы. Зато как стояла, так и стоит в центре композиции липа, которая была посажена кайзером – в благодарность за участие его матери в подписании Тильзитского мира.

Так полуротонда королевы Луизы, украшенная ее бюстом, выглядела до войны.

А через четверть века, в 1899 году, рядом с полуротондой началось строительство кирхи памяти королевы Луизы. Одним из авторов проекта выступил «крестный отец» района вилл Амалиенау Фридрих Хайтманн. Величественное здание в неороманском стиле – с высокой колокольней, с мощными контрфорсами – было освящено в 1901 году. На церемонию прибыл внук Луизы император Вильгельм II. Во время войны кирха пострадала, но не критично, поэтому, залатав дыры, ее стали использовать по новому – вначале здесь разместился склад, затем кинозал. Однако в начале 1970-х годов ребром встал вопрос о сносе довоенных зданий и сооружений Кенигсберга. Кирху памяти королевы Луизы также собирались отправить в утиль, однако здание удалось спасти. Было предложено открыть в бывшей церкви – разумеется, после определенной внутренней перестройки - Театр кукол. И он открылся в 1976 году. Работает, как вы знаете, до сих пор.

Умчимся в Советск…

Если бюст Луизы, украшавший полуротонду в парке Луизенваль, так и не появился, то памятнику королеве, установленному в начале прошлого века в Тильзите (нынешнем Советске), повезло больше. Изящная скульптура, выполненная из белоснежного каррарского мрамора, также была утрачена после войны. Сохранился только постамент, на который в советское время водрузили фигуру спортсмена. Однако в 2015 году стараниями питерских скульпторов Павла Игнатьева и Дениса Прасолова была сделана копия статуи. Сейчас она украшает городской парк Советска.

Памятник королеве установлен в парке Советска. Фото: prussia39.ru

Здесь же, в Советске, находится еще одна достопримечательность, связанная с именем нашей героини – мост королевы Луизы. Его строили в течение трех лет – с 1904 по 1907 год. Получилось величественное сооружение с роскошным северным порталом с высокими башнями в стиле барокко. Портал был украшен различными декоративными элементами, в том числе и бронзовым портретом королевы. До войны по мосту бегал трамвайчик…

Советск. Мост королевы Луизы соединяет Россию и Литву. Фото: prussia39.ru

В октябре 1944 года, чтобы задержать наступление Красной армии, немцы взорвали мост – были разрушены два пролета моста и южный портал. Но в послевоенные годы путепровод восстановили, заменив, правда, изображение королевы гербом Советского Союза. Последняя по счету реставрация проходила уже в наше время – северный, главный портал моста вернул свой исторический облик. И даже портрет королевы Луизы сегодня там же, где был изначально.

Кстати, прусская королева Луиза имеет прямое, даже родственное отношение к российским императорам. Ее старшая дочь Шарлотта в 1817 году вышла замуж за будущего царя Николая I. Приняла православие и новое имя – Александра Федоровна.

В ТЕМУ

Темная кирха памяти Луизы: быть или не быть

На прошедшем в правительстве заседании научно-методического совета по культурному наследию активно обсуждали предложение видоизменить фасад и заменить кровлю на кирхе памяти королевы Луизы. Сейчас здание выкрашено в белый цвет, а крыша - зеленая.

Проектировщики под руководство Артура Сарница предложили изменить облик этого памятника истории и культуры. Они сказали, что наступил момент определиться, как быть дальше. К дискуссии привлекали московских экспертов. Словом, задумали вернуть кирхе первоначальный вид, какой задумывался архитектором в самом начале XX века: темные стены с контрастными светлыми элементами и темная крыша.

В ответ на презентацию тут же прозвучала идея по максимуму привлечь жителей Калининграда и провести публичное голосование. Чтобы они решили, каким быть этому символу города.

Идею поведения социологии не поддержал советник губернатора, архитектор Вячеслав Генне.

- Я уже 20 лет общаюсь с жителями, у них несколько другое восприятие истории… Какими бы они ни были подготовленными, это будет так: «Декора побольше, лепнины побольше», - сказал он. – А возвращать первозданный вид со сланцевой кровлей – это будет какой-то сумасшедший бюджет, мы вынуждены будем тогда и все элементы восстанавливать: кресты, Иисуса... Чтобы уж совсем по правде все делать. Это уже тогда глобальная реконструкция…

Тут же Генне выступил с интересным предложением, которое позволило бы четче увидеть старинную кирху как архитектурный объект в парке:

- Объект сохранился, в советское время он выжил. Но, к сожалению, появилась уродливая арка на входе в парк, которая «вгрызлась» во все возможные охранные зоны памятника. Пришло время сформировать градостроительную ситуацию вокруг храма. Возможно ли убрать входную группу в парк? Там могла бы быть большая городская площадь и есть возможность такую красивую площадь сделать. Не обязательно парк акцентировать этими воротами. Изучить вопрос с арендой палаток, возможно, их убрать, потому что сейчас у нас есть очень ценный объект и совершенно бессмысленное пространство вокруг.

Поучаствовал в обсуждении и директор Театра кукол Александр Перебейнос. Он был, кажется, против кардинальных переделок и волновался больше о сохранении функционала объекта.

- У архитектора Ваганова, который восстанавливал здание, было конкретное задание – максимально сохранить архитектуру. Но сегодня это Театр кукол. У нас договор безвозмездной аренды и в нем прописано, что ни мы, ни епархия не имеют право на проведение религиозных мероприятий в здании. И город привык к нему как к Театру кукол. С 1976 года он именно таким и выглядит, - напомнил Перебейнос.

Руководитель областной Службы государственной охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов в итоге предложил выбрать: либо доводим до совершенства существующие цветовые решения кровли и фасада, либо пытаемся обыгрывать тот вариант, который можно восстановить по черно-белым фотографиям.

- Я размещу у себя в соцсетях, в аккаунте Службы, информацию с картинками. Посмотрим на реакцию и потом соберемся – учредитель театра кукол, заказчик, мы и подрядчик – и подумаем на каком варианте остановиться. Правильно проектировщики говорили, что такие работы, которые могут сильно поменять привычный облик здания, проводятся раз в 30-50 лет. Вопрос серьезный: общественная психология, денежные затраты… Лично мне импонирует вариант со сланцевой темной кровлей и темный фасад со светлыми гранями, - сказал руководитель Службы «Комсомолке».