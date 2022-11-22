Как настоящий: В Зеленоградске хотят построить маяк высотой 24,5 метра

Маяк появится фактически на первой линии.

Необычный проект ресторанного комплекса рассмотрели на заседании Градостроительного совета во вторник, 22 ноября. Инвесторы решили построить в Зеленоградске на улице Гагарина здание в виде маяка - башню белого цвета с куполом и площадкой наверху и пристройкой рядом под черепичной рыжей крышей.

Как рассказали во время презентации проектировщики, речь идет о здании в 6 этажей, в котором расположится ресторанный комплекс на 50 мест и общественно-деловая зона. На самом верху разместится смотровая площадка (фактически это первая линия, поэтому можно будет любоваться морем) и линза со светильником, чтобы по праздникам можно было устраивать световые шоу.

Советник губернатора, архитектор Вячеслав Генне идею построить маяк поддержал, выразив надежду, что рядом будет пешеходная зона. Архитектору Олегу Васютину тоже понравился проект, он высказался за то, чтобы разнообразить окружающую застройку, но посчитал маяк… слишком натуралистичным:

- Маяк запроектирован так классно, что выглядит настоящим! В этом я вижу проблему. Как это регламентируется законом? Например, плывут корабли, они видят маяк. Как отрегулировать настоящий маяк и его имитацию? Может быть, наверху не должен быть фонарь, чтобы не вызывать недоразумение у капитанов кораблей?

- Маяк – это не навигационный объект, ни на каких картах его нет, - объяснил представитель фирмы-проектировщика. - У навигационного знака есть определенные параметры. Данный же объект носит бутафорный характер. Он будет не всегда светить, да и сама сила светильника такая, что маяк не будет рассматриваться проходящими судами как навигационный объект.

Архитектор Сергей Гулевский признался, что всегда был сторонником честной архитектуры.

- Этот объект симпатичен. Если он в Зеленоградске появится, никому плохо не будет. А хорошо будет многим, - высказался он.

Загвоздка вышла с высотой ресторана-маяка. Здание хотят построить высотой 24,5 метра, что на 4,5 метра выше, чем допускается в этом районе Зеленоградска по закону. Министр градостроительной политики Калининградской области Вера Касьянова напомнила, что «красивая архитектура» не является основанием увеличить ограниченную регламентами высотность в курортном городе.

В итоге Градсовет одобрил архитектурную концепцию. Эксперты посчитали маяк уместным и отметили, что он создает эффект аттракциона, а это вполне подходит для приморского города. Перед получением окончательного одобрения останется решить только вопрос с высотностью.