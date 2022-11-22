Применили «хобот слона»: В Калининграде кардиохирурги спасли туриста из Якутии

Валерий Жирнов перенес две сложнейшие операции. В ближайшее время он отправится домой. Фото: Федеральный центр высоких медицинских технологий.

59-летний Валерий Жирнов вместе с супругой приехал в Калининградскую область на отдых в один из санаториев на берегу моря. Почувствовал себя плохо - появилась общая слабость, потемнение в глазах, отказали ноги.

Пациента экстренно доставили в Центр высоких медицинских технологий (кардиоцентр) Калининграда, где была диагностирована расслаивающая аневризма аорты – редкое, представляющее угрозу для жизни состояние. Как объясняют специалисты центра, при расслоении происходит разрыв внутреннего слоя стенки аорты (крупный сосуд) и кровь течет между внутренним и внешним слоями ее стенки. B любoй мoмeнт иcтoнчeниe cтeнки cocyдa мoжeт пpивecти к фaтaльнoмy paзpывy крупнейшего сосуда человека и массивному внутреннему кровотечению. Единственным радикальным способом лечения пациентов с расслоениями грудной аорты является операция.

Всегда сложная ситуация

Расслоение охватывало практически все отделы аорты. Пациенту поэтапно выполнили два сложнейших высокотехнологичных вмешательства, применив гибридный подход и современную технологию протезирования «хобот слона». При этом первая операция была экстренной.

- Это всегда чрезвычайно опасная и сложная ситуация, - комментирует главный врач центра, профессор, кардиохирург Юрий Шнейдер. - Здесь она еще осложнялась тем, что расслоение охватывало не только восходящий отдел, но и всю дугу аорты, и ниже. Поэтому мы протезировали всю восходящую аорту, укрепили корень аорты, протезировали все сосуды дуги аорты и, чтобы иметь возможность в дальнейшем укрепить нижние отделы, применили технологию, которая в хирургии называется «хобот слона». Это когда протез пришивается к аорте и свободно опускается в нисходящую аорту, с тем чтобы на втором этапе высокотехнологичного хирургического лечения, при имплантации стент-графта, соединить вместе два протеза. Протезирование расслаивающей аневризмы аорты - одна из самых сложных и самых опасных операций в кардиохирургической практике.

Доставка каркаса

Длилось экстренное вмешательство 6 часов, прошло успешно. Через несколько недель врачи выполнили следующий этап хирургического лечения.

- На втором этапе перед нами стояла задача укрепить нисходящую часть пораженной аорты, с тем чтобы остановить и предупредить ее расслоение в дальнейшем, – поясняет заместитель главного врача по хирургии Виктор Цой. - Риск повторной открытой операции крайне высок. Поэтому эндоваскулярно (через сосуды) имплантировали пациенту стент-графт - специальное устройство, которое представляет металлический каркас с герметичным полимерным покрытием. Суть процедуры в том, что через небольшой разрез в паховой области стент-графт по сосудистому руслу доставляется к нисходящей части аорты, надежно фиксируется и присоединяется к протезу, ранее установленному.

Как рассказали в центре, пациент выписан.

- В ближайших планах – вернуться домой, в Якутию, и наконец-то отметить с родными свой 60-летний юбилей, который застал его в реанимации. И на который, по словам Валерия, получил от врачей самый дорогой подарок - жизнь, - прокомментировали в центре.