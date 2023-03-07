До и после кончины: в 1998-м уход из жизни мэра Калининграда обернулся главным скандалом года

6 ноября 1996-го. Тогда, на инаугурации, никто и подумать не мог, что первый избранный мэр Калининграда вскоре уйдет из жизни. И что этот уход будет так «обставлен». Фото: Архив автора

Главой областного центра Игорь Кожемякин стал 6 ноября 1996-го. Однако не прошло и года, как первый избранный (а не назначенный) мэр начал стремительно угасать от неожиданно проснувшейся тяжелой болезни. На этом печальном фоне и разгорелась борьба за власть. Да такая, каких у нас еще не наблюдалось…

Нашла коса на камень

Кожемякин и первый вице-мэр Юрий Савенко поначалу, казалось, работали душа в душу. Но вот вокруг мэра стали вдруг появляться новые лица. А потом выяснилось, что он уже давно задумал радикально поменять руководство мэрии. И первым навылет был Савенко, который якобы «предал», начав «бегать в областную администрацию». А у Кожемякина с губернатором Леонидом Горбенко отношения не складывались.

Конфликт быстро набирал обороты. Причем мэр на работе уже не появлялся. Формально – находился в отпуске, на деле – состояние его с каждым днем ухудшалось. При этом люди из окружения Кожемякина уверяли, что он в порядке. А что дозвониться до мэра ни у кого не получается, так это он то на прогулке, то в бане парится. И вообще, оставьте человека в покое, дайте ему отдохнуть в отпуске!..

Ситуация взорвалась 25 февраля 1998-го. Утром Савенко улетел в Москву – «выбивать» деньги для города. А в мэрию вдруг поступил целый пакет документов от мэра, который ради этого вышел на денек из отпуска. Однако на рабочем месте так и не появился.

Главным в поступивших бумагах было следующее: Савенко – выговор, а новым и. о. мэра, пока я отпуске, будет Александр Григорьев. Григорьев – из тех самых новых лиц вокруг Кожемякина. Бывший руководитель аппарата в администрации экс-губернатора Юрия Маточкина. 30 января 1998-го Кожемякин назначил Григорьева еще одним первым вице-мэром - теперь, значит, он должен был рулить. А не Савенко.

Не примирила даже смерть

Тем, кто хочет в подробностях узнать о том, что было дальше, стоит обратиться к книжке Любови Антоновой «Четыре дня в феврале». Автор сумела разговорить всех ключевых фигур конфликта. Но при этом кто из них прав, а кто – не очень, решить для себя должен сам читатель.

Здесь же напомним лишь главное. Горсовет при поддержке областной прокуратуры не дал Григорьеву «воцариться». Из активной фазы противостояние перешло в пассивную – все (включая суд, куда стороны подали иски) стали ждать апреля, когда Кожемякин должен был выйти из отпуска. Однако на работу он уже не вышел – 23 марта его не стало.

Но даже смерть не примирила. В частности, в мэрии, как полагается в таких случаях, была образована похоронная комиссия. А команда Кожемякина создала свою комиссию. И на похоронах одни были с повязкой на левой руке, другой – на правой…

25 октября 1998-го состоялись выборы нового мэра – причем уже повторные. Спортсмен-бизнесмен (будущий вице-губернатор в обладминистрации Владимира Егорова) Анатолий Хлопецкий во втором туре набрал 37 789 голосов, Савенко – 75 398. Убедительная победа. Только все же заметим, что в 1996 году Кожемякин получил еще большую поддержку – за него свои голоса отдали 82 966 калининградцев.

55 лет назад:

Вертолеты куда сажать будем?

В 1968 году в центре Калининграда всерьез собирались построить аэровокзал. Место для него выбрали – пустырь на Советском проспекте возле Северного вокзала. Там, где раскидывал свой шатер приезжающий на гастроли цирк.

Вот такой аэровокзал 55 лет назад мог появиться в столице янтарного края. Фото: Архив автора

Тогда считалось, что это хорошая идея: построить в центре города аэровокзал. Где будут и авиакассы, и залы ожидания со всем необходимым для тех, кто готовится лететь и кого на аэродром отсюда помчали бы комфортабельные автобусы. А с аэродрома они доставляли бы сюда прилетевших пассажиров.

Также около аэровокзала собирались возвести гостиницу (не менее десяти этажей). А еще по соседству должна была появиться… вертолетная станция!

Однако планы 1968 года остались планами. Аэровокзал построили в Храброво – рядом с самолетами. А в городе на одном конце площади Калинина появился автовокзал (откуда до сих пор и курсируют автобусы до аэропорта), на другом конце – открылось агентство «Аэрофлота» с авиакассами (надобность в которых со временем отпала).

Что же касается пустыря на Советском проспекте, там еще долго каждый год можно было видеть цирковой шатер. Потом его перевели на остров (сегодня местом парковки шапито стала автостоянка на проспекте Калинина). Ну а у Северного вокзала обосновался бизнес, застроив территорию торговыми центрами и иже с ними.

65 лет назад:

Озерских окон негасимый свет…

В 1958 году «Калининградский комсомолец» опубликовал статью о комсомольцах села Новостроево Озерского района. Только вот материал, так уж получилось, в редакции залежался. Когда же наконец настал его час, в газете поленились проверить, не изменилось ли что в Новостроево за это время. А в итоге – скандал.

Так, на одной из фотографий к злополучной статье – баянист Николай Левин. Меж тем на момент публикации он уже давно был в бегах. Ибо вскоре после отъезда корреспондентов, напился и… избил библиотекаря Дину Маркову.

«Раз в неделю окна библиотеки светятся особенно долго. Здесь идут занятия политкружка». Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Не желая отвечать за содеянное, наш «герой» скрылся из села. И тут вдруг выходит газета, в которой он – все еще образцовый член ВЛКСМ. Мало того, автор уточнил, что «раз в неделю окна библиотеки светятся особенно долго. Здесь идут занятия политкружка». Хотя в действительности окна библиотеки уже месяц вообще не загорались. Ведь она была закрыта – в связи с тем, что избитая библиотекарь находилась в больнице…