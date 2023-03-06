Адвокат обвиняемой по делу калининградских врачей Элины Сушкевич: «Система упирается всеми щупальцами»

Элина Сушкевич (слева) и Елена Белая надеются на пересмотр судебного решения. Фото: Александр Подгорчук

15 марта в Первом апелляционном суде общей юрисдикции Москвы рассмотрят жалобу на приговор Московского областного суда о виновности калининградских врачей в убийстве новорожденного. Защита требует приговор в отношении Елены Белой и Элины Сушкевич отменить, а уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение со стадии предварительного слушания в тот же суд, но в ином составе.

«Комсомолка» связалась по телефону с Камилем Бабасовым, одним из адвокатов врача-неонатолога-реаниматолога Регионального перинатального центра Калининграда Элины Сушкевич и попросила его ответить на несколько вопросов.

Реальность и вероятность

- Дело врачей тянется с 2018 года. Одни за процессом следят внимательно. Другие совсем запутались и потерялись. Где сейчас находятся Элина Сушкевич и Елена Белая? Можете ли вы рассказать, в каких условиях они находятся? Есть ли жалобы с их стороны на условия содержания?

- Элина Сушкевич и Елена Белая с октября 2021 года находятся в СИЗО-6 Москвы. Приговор, вынесенный 6 сентября 2022 года Московским областным судом, в силу не вступил. Мы его сейчас готовимся оспорить. Жалоб у подзащитных нет.

- Поясните на примере Элины исчисления сроков заключения под стражу.

- Срок наказания для Сушкевич в соответствии со статье 72 УК РФ будет исчисляться так: 1 день в колонии равен 2-м дням домашнего ареста (она отбыла домашний арест в Калининграде, с 30 июня 2019 года по 10 декабря 2020 года), а также 1 день в СИЗО равен 1,5 дням в колонии.

- Как давно вы видели Элину? Настроена она бороться за свою невиновность?

- Элину видел недавно. Все нормально. Готовимся.

- Возможно ли, что уже 15 марта суд вынесет решение о новом рассмотрении дела? Как вы оцениваете именно такое развитие ситуации? Будете ли вы настаивать на новом рассмотрение дела в Калининградском областном суде?

- Пока могу сказать только так. 15 марта Первый апелляционный суд общей юрисдикции примет одно из решений: оставить приговор в силе или отменить приговор и направить на новое рассмотрение в Мособлсуд со стадии предварительного слушания. Если Верховный суд примет решение вернуть дело в Калининград, то да. Но я не вижу такой вероятности.

- Планирует защита при новом рассмотрении дела заявлять суду назначение новых экспертиз? Принятие во внимание заключения экспертов, не заявленных в рамках уголовного дела? То, о чем вы и ваши коллеги неоднократно заявляли и в судах...

- Мы, безусловно, будем просить новую экспертизу. Посмотрим, не будем загадывать. Отменить обвинительный приговор очень сложно. Система упирается всеми щупальцами.

Вопросы к судье и присяжному

О чем говорится в апелляционной жалобе? Вот лишь несколько оснований, опираясь на которые, адвокаты намерены обжаловать решение Московского облсуда и перейти к новому, уже третьему рассмотрению дела.

По мнению защиты, председательствующий по делу выступал «процессуальным оппонентом при рассмотрении дела в Московском областном суде и не обеспечивал состязательность судебного разбирательства».

В жалобе сторона защиты просит дать необходимую оценку нескольких фактов ведения судебных заседаний. В частности, как полагают подсудимые, «протокол судебного заседания не соответствует и не отражает достоверно и последовательно ход судебного разбирательства. Допрос свидетеля Городецкого В.А, отраженный в протоколе судебного заседания не соответствует аудиозаписи и его фактическому допросу; вопросы к подсудимым и к свидетелям, отраженные в протоколе судебного заседания не соответствуют тому, что фактически им задавалось согласно аудиозаписи судебного заседания…"

Защита оценивает в жалобе нарушения, как системные и имеющие массовый характер и по своей совокупности не позволяющие считать протокол судебного заседания достоверно отражающим ход судебного разбирательства.

Также адвокаты считают, что председательствующий по делу «утратил объективность и беспристрастность». В жалобе защита изложила свою оценку действий судьи и полагает, что тот «позволял себе самостоятельно представлять присяжным заседателям доказательства по делу, а в напутственном слове (к присяжным. – Ред.) провел собственный анализ доказательств по делу, высказал свою вымышленную версию позиции стороны защиты по делу».

Разрешая вопрос о существенных нарушений уголовно-процессуального закона, «влекущих безусловную отмену приговора и искажающих саму суть правосудия», защита просит оценить вопрос «вынесения вердикта незаконным составом суда или коллегии присяжных заседателей».

Адвокаты обращают внимания суда, что 21 февраля 2022 года в судебном заседании при отборе коллегии присяжных заседателей присяжный заседатель № 19, в последующем вошедший в основную коллегию присяжных заседателей под номером 5, и голосовавший по вердикту, скрыл от участников процесса факт своей работы в органах внутренних дел, лишив таким образом сторону защиты заявить ему мотивированный отвод.

ДОСЬЕ «КП»

В чем обвиняются медики

По версии следствия, утром 6 ноября 2018 года Сушкевич выполнила указание Белой и ввела новорожденному ребенку Замирхон Ахмедовой смертельную дозу сульфата магния. Затем Белая, как считают следователи, приказала подделать документы, в которых указали, что ребенок умер еще в утробе матери. Таким образом и. о. главврача хотела избежать ухудшения показателей роддома, что могло помешать Белой полноценно возглавить учреждение.

О задержании Елены Белой следственные органы сообщили 15 ноября 2018 года. Элине Сушкевич предъявили обвинение 27 июня 2019 -го. Локомотивом профессиональной и общественной защиты врачей неоднократно выступал глава Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль, называя это дело ошибкой.

В декабре 2020 года Калининградский областной суд на основе решения коллегии присяжных признал Белую и Сушкевич невиновными. Однако почти два года спустя, 6 сентября 2022-го, Московский областной суд на основе обвинительного вердикта коллегии присяжных признал обеих виновными. Белой назначили наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Сушкевич приговорили к 9 годам.