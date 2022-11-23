50 жемчужин Калининградской области. От Лохштедта до Вальдау: изучаем рыцарские замки

Бальга – первое укрепление Тевтонского ордена. Фото: Иван МАРКОВ

Те из туристов, кто приезжает в Калининградскую область, чтобы погрузиться в средневековую историю, а на нашей земле осталось немало свидетельств старины глубокой, наверняка, не оставят без внимания замки Тевтонского ордена. Увы, у нас нет таких роскошных строений, как сказочный Нойшванштайн в Баварии или грандиозный Мариенбург в соседней Польше, но, поверьте, экскурсия по древним цитаделям может получиться захватывающей и очень познавательной. А начнем путешествие с самого западного замка - Лохштедт, расположенного между Приморском и Балтийском.

НА КРАЙНЕМ ЗАПАДЕ

Сегодня понять, что когда-то на поросшем лесом холме на берегу залива находился замок, очень непросто. Вместо величественных стен и башен – лишь фундаменты и подвалы. А на заре своего существования Лохштедт был очень важной цитаделью: здесь находилась обитель «янтарного барона» - специального чиновника, который контролировал оборот «солнечного камня». Стены были украшены роскошными фресками, изображавшими сюжеты из Священного писания и истории покорения Пруссии тевтонскими рыцарями. Но время неумолимо. Первый удар по замку был нанесен в XVII веке, когда строилась крепость Пиллау: частично Лохштедт разобрали, а кирпичи отправили на новый крепостной объект. В прошлом веке замок, где укрылся немецкий гарнизон, серьезно пострадал во время боевых действий. Окончательно же «добили» Лохштедт после войны – когда с помощью экскаватора искали Янтарную комнату. Разумеется, комнату не нашли, а последние стены срыли.

Впрочем, и сегодня Лохштедт – хоть от него и остались сущие крохи – очень атмосферное место. Высокий холм, широкая гладь залива, живописные руины из красного кирпича…

Недалеко от Лохштедта, в Приморске, находятся руины еще одного орденского замка – Фишхаузена. От него осталось единственная стена. И, наверное, подвалы. Правда, до них еще не докопались.

БАЛЬГА И БРАНДЕНБУРГ

Два очень интересных замка находятся в юго-западной части области. Это – знаменитая Бальга, первое укрепление Тевтонского ордена, построенное на нашей земле, и Бранденбург в поселке Ушаково. Оба замка сохранились лучше, чем Лохштедт и Фишхаузен, но до идеального состояния им также нереально далеко.

Бальга появилась на месте прусской крепости Хонеда в 1234 году. Долгое время в замке располагалась ставка комтура – своего рода орденского бургомистра, управлявшего окрестными землями. В XVII веке Бальга разделила участь Лохштедта: часть замка пришлось принести в жертву строящейся крепости Пиллау. Однако один из флигелей форбурга (предзамкового укрепления) оставался целым вплоть до Великой Отечественной войны. В здании располагался небольшой краеведческий музей. Однако в 1945 году замок очень серьезно пострадал и уже не восстанавливался. Сейчас от Бальги осталась пара стен… Но перспективы есть. Новые арендаторы планируют превратить орденскую твердыню в культурно-туристический центр. Когда именно, увы, не известно.

Бранденбург сохранился лучше, в советское время за толстыми замковыми стенами даже жили. Однако в 1990-е годы и этот замок пришел в упадок и начал постепенно разрушаться. В последние годы, правда, ситуация немного исправилась, и Бранденбург даже частично восстановили. Но до конца работы не довели, по-настоящему точкой притяжения замок до сих пор не стал. Можно приехать, чтобы осмотреть то, что от него осталось, и уткнуться в запертую калитку.

Кстати, будете на юге области, заскочите еще в Багратионовск. Там тоже сохранилась замковая архитектура – уцелел один из флигелей замка Прейсиш-Эйлау. Его даже пытались реставрировать, но бросили на полпути. Недавно у замка появился новый хозяин, хочется надеться, что у него получится что-нибудь толковое.

ЗНАКОМСТВО С ПРИВИДЕНИЕМ

Теперь вернемся к Калининграду. В окружающем областной центр Гурьевском городском округе сохранилось несколько примечательных средневековых замков. Во-первых, Нойхаузен, который расположен в Гурьевске.

Далеко не каждый поймет, что тяжеловесные стены, покрытые серой штукатуркой, и есть замок Нойхаузен. Фото: prussia39.ru

Правда, далеко не каждый поймет, что тяжеловесные здания, покрытые серой штукатуркой, расположенные возле краснокирпичной кирхи, - это и есть замок. Больше похоже на промышленный объект. Так оно, в общем-то, и есть: в замке сегодня располагается автотранспортное предприятие. Еще лет десять назад, а то и больше, появились первые проекты превращения Нойхаузена в культурный комплекс. Но, увы, они пока остались на бумаге. И это при том, что замок очень неплохо сохранился до наших дней. Его бы только привести в божеский вид…

Больше повезло замку Вальдау в поселке Низовье. Он также более-менее сохранился. Во всяком случае, каждый желающий сегодня может осмотреть два замковых флигеля. Что интересно, в каждом из них находится музей.

Рассказывая о замках Гурьевского района, нельзя не вспомнить о Шаакене, который находится в поселке Некрасово – одно из тех мест, где в свое время трижды (!) останавливался Петр I. От замка осталось не так много, как хотелось бы, гораздо меньше, чем от Нойхаузена и Вальдау. Но в наличие – просторный замковый двор, где летом проходят культурные мероприятия, зловещий музей пыток в замковых подвалах, а также находящаяся по соседству сыроварня, где можно приобрести очень вкусное лакомство.

И еще. Будете колесить по Гурьевскому району, не забудьте заскочить в поселок Заречье. Здесь находятся руины еще одного орденского замка – Каймен. К сожалению, за руинами никто не ухаживает, с каждым годом стены из дикого полевого камня все больше разрушаются… Но зато здесь водятся привидения. Местные мальчишки за пару сотен рублей с удовольствием вас с ними познакомят.