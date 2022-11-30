Калининградский Роспотребнадзор рекомендовал надевать маски в автобусах и помещениях

В Калининграде в течение недели за медицинской помощью обратились почти 3 тысячи человек. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области растет заболеваемость гриппом, ОРВИ негриппозной этиологии и COVID-19. В условиях ухудшения эпидситуации Роспотребнадзор рекомендует вернуться к использованию средств индивидуальной защиты в транспорте, местах массового скопления людей, при посещении больниц, аптек, поликлиник, банков, МФЦ, почты.

По данным ведомства, интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ за неделю увеличился на 14 процентов и составил 52,8 на 10 тыс. За медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания обратились 5381 человек, в том числе 3054 ребенка в возрасте до 14 лет.

«Наибольшее увеличение интенсивного показателя заболеваемости отмечено в возрастной группе 7-14 лет - на 61,6 процентов», - добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В Калининграде за неделю к медикам обратились 2968 человек, интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ составил 72,13 на 10 тыс. населения, что почти на 16 процентов больше чем неделей ранее.

Отмечается и увеличение доли вирусов гриппа. В области превалируют вирусы гриппа А/H1N1/09. Нарастающим итогом уже подтверждено 32 случая гриппа, в том числе 17 случаев у детей. В Роспотребнадзоре уже заявили, что все заболевшие не были привиты от гриппа. Кроме этого, на фоне нарастания активности циркуляции респираторных вирусов и вируса гриппа отмечается рост заболеваемости внебольничными пневмониями.

Ухудшается в Калининградской области и ситуация с коронавирусом. Сообщается, что «зарегистрирован рост коэффициента распространения».

Санитарные врачи напоминают, что в случае заболевания необходимо обращаться к врачу. Также важно для назначения адекватного лечения своевременно провести лабораторную диагностику, чтобы уточнить этиологический фактор.