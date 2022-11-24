В Калининграде построят «город в городе» на 12 тысяч жителей

Площадь участка составляет 34,5 га. Максимальная этажность зданий - 16 этажей.

Новый комплекс планируют построить в конце Советского проспекта на пересечении с Большой Окружной. Концепцию представил на градостроительном совете во вторник, 22 ноября, архитектор Андрей Асадов. Он известен тем, что проектировал комплекс «Русская Европа», который появится в районе улиц Молодой Гвардии и Суздальской. Будущий комплекс на Советском проспекте должен быть вдвое больше.

Площадь участка составляет 34,5 га. Максимальная этажность зданий - 16 этажей. Комплекс будет рассчитан на 11 769 человек. Это в три раза больше, чем население Правдинска, и почти в два раза – чем число жителей Багратионовска.

Помимо многочисленных жилых домов здесь планируют построить два детских садика на 850 мест, два офисно-деловых центра, несколько торгово-развлекательных центров, спортивно-досуговый центр. Общее количество парковочных мест – 5381.

Появится в новом районе даже полноводный ручей – сейчас там пересохший ров, который раньше был наполнен водой и соединял два форта.

Ручей появится на месте пересохшего рва, который раньше был наполнен водой и соединял два форта.

- Сложно сказать, что это полноводная история, но тем не менее она у вас – часть сюжета, - отметил во время обсуждения советник губернатора архитектор Вячеслав Генне. - Какое-то прямо эконаследие. Использовать этот водоем скорее можно как бассейн: очень длинный, продолговатый. Им и нужно заниматься как искусственным гидротехническим сооружением: чистить его, предусмотреть возможность доступности, следить, искусственно поддерживать и регулировать уровень воды. Это хорошая идея, ее надо сохранять. Берете на себя такую нагрузку? Эксплуатировать, наверное, должна управляющая компания. Точно не город. В целом мне проект очень понравился.

Архитектор Олег Копылов тоже поддержал проект.

- Планировочная структура понятна, она сделана грамотно. Вода – всегда важная составляющая любого объекта. Это еще советская школа архитектуры, международная школа! Но мостиков через канал для пешеходов я не увидел. Может быть, еще система плавучих фонтанов с подсветкой, - поделился мнением Копылов. - Это очень интересный объект, город в городе! Вам только кольцевой дороги не хватает вокруг вашего объекта. Ну, думаю, она со временем появится.

- Даже не просто дорога - нам нужно велопешеходное кольцо,– согласился Андрей Асадов.

В итоге все члены градостроительного совета архитектурную концепцию жилого района поддержали и согласовали.