В Калининграде резко потеплеет до +10 градусов

Весна наконец-то заявит о себе. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики прогнозируют резкое потепление в Калининградской области. По данным Гидрометцентра России, температура поднимется во вторник, 14 марта. В этот день воздух должен прогреться до +10...+11 градусов.

Потепление в наши края принесет очередной циклон, но пока что в регионе сохранится прохладная погода. До конца нынешней недели днем на улице будет не выше +2..+3 градусов, по ночам температура продолжит понижаться до -2...-4. Из осадков ожидается дождь со снегом.