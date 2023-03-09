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Общество9 марта 2023 9:33

В Калининграде резко потеплеет до +10 градусов

Температура поднимется благодаря новому циклону
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
Весна наконец-то заявит о себе.

Весна наконец-то заявит о себе.

Фото: Александр Подгорчук

Синоптики прогнозируют резкое потепление в Калининградской области. По данным Гидрометцентра России, температура поднимется во вторник, 14 марта. В этот день воздух должен прогреться до +10...+11 градусов.

Потепление в наши края принесет очередной циклон, но пока что в регионе сохранится прохладная погода. До конца нынешней недели днем на улице будет не выше +2..+3 градусов, по ночам температура продолжит понижаться до -2...-4. Из осадков ожидается дождь со снегом.

Весна в городе