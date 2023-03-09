Анастасия Стежко: Наши вампиры совершенно не кровожадные

На площадке партнерами Анастасии стали Юрий Стоянов и еще один наш земляк - Артем Ткаченко (слева). Фото: пресс-служба ТНТ.

6 марта на ТНТ стартовал второй сезон сериала «Вампиры средней полосы» — о совсем добрых на первый взгляд существах, которые питаются кровью, обладают сверхспособностями и живут в Смоленске. Одну из ролей — вампира Аннушки — исполнила калининградка Анастасия Стежко. Мы поговорили с актрисой о съемках, работе на площадке и планах.

Стоянов научил требовательности

- Анастасия, вам удалось поработать в одном проекте с Юрием Стояновым. Расскажите о вашем знакомстве и впечатлении от совместных съемок.

- Впервые мы увиделись с Юрием Николаевичем во время читки перед началом проекта. Вернее, это была не столько читка, сколько просто знакомство с другими актерами и с командой. Мы тогда больше общались друг с другом, чем репетировали. Юрий Николаевич - интересный и многогранный человек с огромным жизненным опытом, с чувством юмора, с пониманием других людей. Он в общем-то помог органично влиться в коллектив — это очень приятно. Где-то он даже переживал, потому что большинство из наших совместных сцен пришлось на конец проекта, а он хотел по-актерски тоже помочь. Тем более что общие сцены с вампирской семьей действительно важны — и для сюжета, и для атмосферы. Им хотелось уделить как можно больше внимания.

- Чему вас научил Юрий Николаевич?

- Общение с Юрием Николаевичем научило меня относиться на съемочной площадке требовательно не только к себе, но и ко всему коллективу. И речь здесь идет не о капризности, а о профессионализме: мы хотим сделать классное кино, а для этого абсолютно все должны вкладываться и создавать необходимые условия — творческие, организационные, бытовые. Юрий Николаевич на своем примере показал, как важно уделять внимание всем этим вещам.

- В то же время, говорят, у Стоянова непростой характер. Вам от него попадало?

- Вы знаете, мне, наверное, повезло, потому что мне было очень легко и весело с ним на площадке. Он действительно по-отечески поддерживал меня, зная, что в этот проект я вошла с достаточно сложной первоначальной задачей. Так что мне с Юрием Николаевичем было замечательно!

Об Артеме Ткаченко

- Еще один ваш партнер по съемкам - Артем Ткаченко, сыгравший вампира по имени Жан. Какие впечатления от работы с ним?

- Артем мой земляк (улыбается). Еще до начала нашей совместной работы в «Вампирах средней полосы» я о нем, конечно же, много знала — и хотела поработать с ним. Забавно, у нас во время съемок даже появилось особое выражение «Жаннушка» (смеется). У нас было очень много совместных сцен, в том числе комедийных. И мы как-то быстро «сыгрались» друг с другом. Думаю, эта комедийная линия между героями продолжится и в 3-м сезоне.

- Как-то помогало в работе то, что вы с Артемом из одного города? Что объединяет калининградских вампиров?

- Нет, вы знаете, я думаю, что это никак не повлияло на прочтение наших персонажей. Не хочется верить стереотипам. Артем такой, какой он есть, — со своим личным опытом, со своим характером и пониманием своего героя Жана.

«Я достаточно серьезный человек»

- Расскажите о своей героине. Какой ее увидит зритель и что в ней точно есть от вас лично?

- Аннушка цельная, сильная, справедливая, довольно жесткая, глубокая. Чувствительная, несмотря на то, что это внешне может быть незаметно, но внутри, например, в моменты конфликтов она вспыхивает. Что нас с ней роднит? Мне хочется думать, что глубина — я достаточно серьезный человек. Конечно, порой люблю и повеселиться, но в важных вещах стараюсь дойти до сути.

Анастасия была участницей конкурса «Мисс Россия-2010» и сейчас по праву считается одной из самых красивых актрис отечественного кино. Фото: пресс-служба ТНТ.

- На площадке удавалось импровизировать? Или это совершенно не допускалось?

- Нам повезло: не было ощущения, что мы работаем в строгих рамках. Где-то могла родиться импровизация — дальше вопрос уже был, войдет ли это в финальный монтаж. Но был высокий уровень доверия со стороны режиссера и креативного продюсера. Понимаете, когда материал классный, хорошо написанный понятным языком, человеческим, то и менять ничего не хочется (улыбается). Хорошо прописанные шутки хочется именно так и произносить, так и играть. Зачем улучшать то, что и так хорошо работает? Так что какой-то огромной импровизации у нас не было. Но бывали «расколы», когда мы прикалывались и дурили. Это уже в сам сериал не вошло, а вот в фильме о фильме частично такие моменты посмотреть можно!

- Насколько вам вообще близка тема вампиров? Или больше по душе зомби? Знаете, этот вечный спор поклонников зомби и вампиров.

- Не могу сказать, что я прям фанат вампирской темы, но какие-то картины я смотрела — они всегда провоцируют интересные размышления. Мне все-таки нравится история наших вампиров, потому что это нестандартный взгляд. Наши вампиры совершенно не кровожадные — это же разрыв шаблона. Что касается зомби, то я совершенно не любитель — не смотрела даже этот известный сериал «Ходячие мертвецы». Совсем это не мое.

Смотреть перед съемками другие фильмы про вампиров для нашего проекта не имело совершенно никакого смысла. Мы ведь играем достаточно «бытовую» историю. По большому счету это обычные люди, которые моментами обладают сверхъестественными способностями. И просто им необходимо пить кровь (смеется). При этом нам было крайне важно отразить то, что нашим персонажам более сотни лет. Это читается в глазах, это совсем другой взгляд, другое отношение к каким-то вещам. Все это уже психологические моменты. Важно было очень-очень тонко передать это на экране. Посмотрим — надеюсь, мне это удалось! (улыбается)

- Вам пришлось сыграть героиню сейчас и за 30 лет до настоящих событий. Что помогло перевоплотиться?

- 30 лет назад она была той же Аннушкой — только, думаю, в ней было чуть больше надежды обрести любовь и меньше разочарований, личных трагедий и поражений. Аннушка сейчас — более строгая и закрытая. Я никак не готовилась к роли, постаралась лишь визуально отыскать образ, который полностью отражал бы и характер героини, и то время, в которое происходят события, — начало 1990-х. Так что это был интересный поиск визуального решения.

Третий сезон будет!

- Есть ли планы или желание сняться в продолжении сериала?

- Желания и планы, безусловно, есть! Уже жду, когда мы запустимся. 3-й сезон будет, поэтому мы все в нетерпении и ждем, когда напишут сценарий (улыбается).

- Над чем сейчас работаете? Где увидим вас в будущем?

- В данный момент я ни над чем не работаю — занимаюсь своей обычной жизнью. Это зимой у меня было два курса по актерской импровизации. А еще было много просто обычной, знаете, человеческой жизни!

Актерская профессия — это ведь только часть жизни. Сейчас я прохожу разные пробы, то есть нахожусь в периоде «съемочного ожидания».

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Анастасия Стежко родилась в Калининграде 5 сентября 1989 года. В 2007-м уехала в Москву и поступила во ВГИК (мастерская Владимира Грамматикова). Во время учебы успела поучаствовать в конкурсе красоты «Мисс Россия», где попала в финальный тур. Затем началась ее стремительная карьера в кино.

На счету нашей землячки уже больше 40 ролей. Среди самых нашумевших - фильмы и сериалы «Полицейский с Рублевки», «Березка», «Молодежка» и «Светофор».

Анастасия была замужем за дипломатом Дмитрием Старостиным. Воспитывает дочь Стефанию.