Синоптики обещают и жар, и холод: Чего ждать калининградцам от предстоящей зимы

Похоже, пригодиться могут и лыжи, и купальник. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До наступления календарной зимы остается всего неделя, но синоптики, похоже, окончательно запутались. Авторитетные специалисты из разных стран публикуют прогнозы на предстоящий сезон, которые… полностью противоречат друг другу. Мы изучили мнения экспертов и попытались понять – так чего же все-таки ждать нам, калининградцам, в ближайшие три месяца?

Почти бабье лето

Необычайно жаркую зиму прогнозирует Европейская климатическая служба Copernicus. Ссылаясь на собственное исследование, там утверждают: температура в Старом Свете превысит исторические значения - нужно готовиться к новым рекордам! Новость об этом была опубликована еще в середине октября на информационном портале Bloomberg.

Ученые считают, что температуры выше среднего будут зафиксированы в прибрежных районах Балтийского (!), Средиземного и Северного морей. С вероятностью 50–60% зима будет теплой в Великобритании, Центральной и Южной Европе, а во Франции и Германии выпадет гораздо меньше осадков, чем обычно.

На самом деле, прогноз не такой уж фантастический, каким выглядит на первый взгляд. Зимой в Калининградскую область аномальное тепло теперь заглядывает все чаще и чаще. Например, самый жаркий в истории метеонаблюдений январь мы с вами пережили совсем недавно – в 2020 году. А в феврале этого года температура в Калининграде поднималась аж до +16,9, что стало рекордом для этого месяца.

Получается, и сейчас осенние куртки можно далеко не убирать? Как бы не так!

Тревожный декабрь

С прогнозом коллег из Copernicus категорически не согласны в Британском метеорологическом институте MET. Там абсолютно убеждены в том, что зима 2022/2023 будет холодной и сухой. По крайней мере, в самой Великобритании и северной части европейского континента.

Поддерживают британских метеорологов и в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП). Еще два месяца назад Financial Times привела мнение главы центра Флоренс Рабье, которая указала на формирование в ноябре и декабре областей высокого давления.

- Это повлечет за собой более низкие температуры, а также меньшее количество ветра и осадков, - отметила тогда руководитель ЕЦСПП.

Наполовину прогноз Рабье уже сбылся: в конце ноября антициклон (область высокого давления) действительно принес в наши широты морозы. Выходит, и декабрь вполне может пройти по схожему сценарию.

Виновато… потепление

Российские специалисты в области климата решили занять нейтральную позицию.

- Очень суровой зимы в Европе не прогнозируется, очень теплой – тоже нет, - без тени сомнения заявил «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В нашей стране, по предварительным расчетам Гидромета, зима ожидается холоднее предыдущей, но никаких запредельных температур не прогнозируется. Теплее обычного может быть только на севере Урала и Сибири. На большей же части России температура останется в пределах норм.

- В Калининграде зимы в том понимании, которая была в 1960-е и 1970-е годы, не будет. Например, как перед Новым годом-1979, когда температура понизилась до -38 градусов - такого ждать не стоит, - подтвердила в интервью телеграм-каналу Музея Мирового Океана кандидат географических наук, профессор-консультант БФУ имени Канта Галина Баринова. – Температуры, конечно, понизятся, будут явно выраженные похолодания, но особых снежных осадков ждать не приходится.

Калининградские метеорологи давно отмечают: настоящая зима в регионе начинается только в феврале, когда море постепенно остывает. А последние 40 лет (с 1980-х) в целом наблюдается потепление - все температурные минимумы на нашей территории были зафиксированы раньше. И именно общее потепление делает погоду менее предсказуемой, особенно в нашей «контрастной» зоне (между сушей и морем, где воздушные массы часто сменяют друг друга).

- Может ли зима оказаться очень холодной или очень мягкой? Оправдываемость долгосрочных прогнозов - 65 процентов. То есть в 35 процентах есть вероятность развития других сценариев, - признает Роман Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра также дал подсказку: свои долгосрочные прогнозы синоптики корректируют каждую декаду. Так что, мол, следите за новостями.

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А штормить будет?

Прошлая зима, при всех температурных рекордах, гораздо больше запомнилась нам своими штормами. Циклоны «Эльза», «Герхильд», «Ида» и «Надя» повалили в области больше 200 деревьев, обесточили около 400 фонарей, повредили два десятка автомобилей и нанесли ущерб побережью, который полностью не устранен до сих пор.

К сожалению, предсказывать появление штормов сильно заранее синоптики еще не научились, хотя и серьезно продвинулись в этом направлении. Чаще всего население успевают предупредить за сутки, если речь идет о перемещении глубокого циклона, в крайнем случае - за два часа до удара стихии.

Череда из нескольких мощных штормов подряд, как это было в январе 2022 года, – явление редкое и, можно сказать, уникальное. Но исключать повторения такого же разгула стихии с учетом всех климатических изменений, конечно же, нельзя.