Змейка, звезда или дерево посередине: каким будет новый променад на Верхнем озере в Калининграде

Мост в форме трехлучевой звезды проектировщики приготовили сразу в двух вариациях.

На Верхнем озере в Калининграде может появиться новый пешеходный мост-променад. Его планируют построить напротив входа в парк «Юность», в районе пересечения улиц Тельмана и Верхнеозерной. Вероятно, по задумке проектировщиков, мост нужен для того, чтобы не обходить озеро в районе «Причала, а сразу попасть на другой берег.

В пятницу, 25 ноября, мэрия представила три проекта моста.

Первый проект представляет собой тройной мост, который похож на звезду с тремя лучами как на логотипе «Мерседеса». Только внутри почему-то растет дерево.

На первом варианте в центре сооружения поместили дерево.

Второй проект чем-то походит на первый. Но мост проектировщики предложили сместить к берегу у кафе «Причал», а вместо дерева в середине бьет фонтан, прямо из озера.

Вторая версия моста - с фонтаном.

Третий проект – мост-змейка, который практически проходит вдоль берега и его назначение в этом виде не совсем понятно.

Мост-змейка тоже смотрится интересно.

- Предполагается деревянный променад, фонтан, «Безопасный город», скамейки, урны, цветы и т.д», - отметили в администрации.

Все три проекта будут обсуждаться публично на площадке «ГорПросвета» в понедельник, 28 ноября, в 17.00.