Плиты разбиты, швы задувают пеной: В Калининграде оказалась под угрозой знаменитая мозаика с кораблями

Сейчас большая часть панно лежит на газоне в виде отдельных кусков. Фото: Павел САВЕЛЬЕВ

История с мозаичным панно в бывшем Балтрайоне в Калининграде началась еще в 2021 году. Настоящая картина под открытым небом украшала фасад дома № 137 на улице Киевской. Но дом начали ремонтировать, и рабочие демонтировали мозаику. В Фонде капремонта решили сохранить ее и после окончания фасадных работ вернуть на место.

- Рассчитываю, что до конца лета ее в полном объеме восстановят, - говорил руководитель фонда Олег Туркин весной 2022 года.

Так мозаика выглядела до начала ремонта дома. Фото: Александр КАТЕРУША

Увы, летом сделать все не получилось. Мозаику монтируют прямо сейчас, но то, как это делают, вызывает вопросы. Рабочие используют анкерные крепления, приделывают панели со сколами и с отвалившейся мозаикой, а швы и пустоты кое-где просто задувают монтажной пеной.

На качество работ обратил внимание Евгений Мосиенко, калининградский гид и основатель волонтерского проекта «Наследие стен» (ребята как раз изучают и очищают старые мозаичные изображения).

- Монтаж панно производится без реставрационных работ, устанавливаются элементы, на которых частично отсутствуют фрагменты мозаики, есть трещины, что в дальнейшем может вызвать как разрушение, так и обрушение частей панно. Смонтированные части сильно испачканы строительным раствором, при очистке которого могут пострадать элементы мозаики. Монтаж производится не по технологии, - рассказал он «Комсомолке».

Свою оценку происходящему дал и член Московского Союза художников Богдан Лавриненко - художник-мозаичист, специалист в области охраны объектов культурного наследия, реставратор мозаики III категории.

Некоторые элементы уже вернули на стену. Фото: Евгения РОМАНОВА

- Панно во время демонтажа был нанесен ущерб. Оно нуждается в качественной реставрации для того, чтобы и дальше являться достопримечательностью и наследием Калининграда, - отмечает Лавриненко.

Один из мастеров, который занимается мозаикой, – зеленоградский дизайнер Павел Савельев. В курортном городе он, в частности, создал несколько произведений из мозаики.

- То, что я увидел на Киевской, меня огорчило, - сокрушается Павел. - Частично панно смонтировано на стену. На газоне лежит большая его часть в виде отдельных кусков. Тут же лежат разбитые блоки, поврежденные при демонтаже подрядчиком. Чтобы создать одну из мозаичных плит с включением всех трех видов мозаики, ее нужно делать так называемым обратным набором. То есть рисунок выкладывается на столе лицевой стороной вниз и это изображение заливается в блок-форму цементным раствором. Когда мы перевернем высохший блок, увидим лицевую сторону мозаики, которая будет находиться в единой плоскости. Только таким образом можно воссоздать утраченные блоки этого панно.

Однако, по словам Савельева, сейчас подрядчик просто отливает бетонные панели толщиной как блок с мозаикой и устанавливает их в пробелы.

- Делают это в надежде на то, что потом найдется материал для воссоздания мозаики и поверх этого бетонного блока будет приклеено мозаичное полотно. Но если его даже набирать из единой 4-миллиметровой плитки, оно уже выйдет за уровень плоскости всего панно. Такой способ не подходит, - уверен Павел.

Местами видна вот такая «красота». Фото: Евгений МОСИЕНКО

Еще одна сложность – возраст материала. Панно создавали в 90-е годы, стало быть, мозаичным плиточкам около 30 лет. Найти сегодня такие же будет очень сложно. Заменить современными? Любое отличие по цвету, особенно если возьмутся непрофессионалы, будет видно невооруженным глазом.

- Еще один важный момент – швы между плитами. Чтобы восстановить их, нужна кропотливая работа на лесах – на каждый метр уйдет от нескольких часов до половины дня. Можно посчитать, сколько времени потребуется на подколку маленьких цветных кусочков, на вклейку их в разбитые швы и на затирку. Это надо жить рядом с этим объектом и тщательно заниматься этой работой, да еще при температуре не менее +13...+15 градусов. Иначе клей и используемые составы не затвердеют, - говорит Павел Савельев.

ЗВОНОК В ФОНД КАПРЕМОНТА

«На заводе заказали смальту»

Олег ТУРКИН, руководитель Фонда капитального ремонта Калининградской области:

- Стена была тонкая и дряблая, она могла рухнуть, мы туда очень вовремя пришли. И были очень толстые бетонные плиты, на которых и сделана эта мозаика. Часть плит, треснувшие, висели на фасаде на честном слове. Мы эти плитки, как это было возможно, сняли. Часть из них не подлежит восстановлению.

Мы собрали полностью новую стену, залили бетоном подпорную стенку и начали устанавливать мозаику на другую систему крепления: шпильки, анкеры. Залили формы под утраченные бетонные плиты – их не менее 10 штук.

С треснувших плит смальту, которую можно было отцепить, мы отцепили. Подрядчик на фабрике, где выпускают смальту, заказал идентичные фрагменты.

Это кропотливая работа, не могу однозначно сказать, что до Нового года закончим. Но динамика положительная, выложили больше половины стены. Там все нормально, нужно дождаться окончания работ и итогового результата.

СПРАВКА «КП»

Автора найти не удалось

Дом, на котором было установлено панно, – довоенной постройки. Судя по триколору, мозаику выложили в 1990-х. Одна из версий - заказчиком выступил порт, находящийся неподалеку. А может, завод «Янтарь»? Ответов нет.

«Комсомолка» обратилась за помощью к художнице Нелли Смирнягиной. Она и ее муж Юрий – авторы нескольких мозаик в Калининграде. Как предположила Смирнягина, автором мозаики с кораблями мог быть приезжий художник из Москвы или Санкт-Петербурга. Вряд ли это местный мастер, поскольку его имя не знают даже в Государственном архиве Калининградской области.