«Дом звездного неба» в Зеленоградске одобрили, пристройку решили доработать

Изюминка дома - купол, но в каком виде его восстановят, пока неизвестно.

Проект приспособления для современного дома-памятника на Курортном проспекте в Зеленоградске рассмотрели на прошедшем 22 ноября градостроительном совете. Архитектор Евгений Забродский показал на картинках трехэтажное историческое здание с мансардой и протяженным балконом и пристройку к нему, которую возвели в 90-х, да так и не доделали.

Представитель администрации Зеленоградска на заседании сообщил, что власти очень хотят увидеть дом в обновленном и достроенном виде. Мол, надо уже подводить черту и заниматься восстановлением.

В подвале здания планируют открыть «ресторан с камерной атмосферой» и технические помещения для обслуживания гостиницы. На первом этаже также запроектировано помещение ресторана, банкетный зал, кафе, салон красоты и вестибюль гостиницы с лобби-баром. Второй, третий и четвертый этажи займут гостиничные номера, лестницы и лифты.

Предложенный для обсуждения проект представляет собой два здания: историческое и современное, разделенное четкой аркой-границей.

- Характерной особенностью зала ресторана является частичное восстановление светопрозрачной конструкции, стеклянного купола. Но на данный момент этот вопрос находится на стадии обсуждения – в каком виде его восстанавливать, - сказал архитектор Евгений Забродский. Интересно, что на эту деталь члены градосовета внимание почему-то не обратили.

Предложенный для обсуждения проект представлял собой два здания: историческое и современное, разделенное четкой аркой-границей. Возражений по поводу облика исторической части фасада на заседании совета по культурному наследию, который провели на прошлой неделе, не возникало. И в этот раз немецкую часть дома критиковать не стали. Она хороша и проверена временем, потому и является объектом культурного наследия.

Архитектор Сергей Гулевский, глядя на проект, оживился и, кажется, обрадовался:

- Очень хорошо, что объект наконец будет восстановлен. Мы им еще на заре 90-х годов занимались. Наконец-то появился хозяин и хорошие проектировщики, которые сделали достойный объект.

Но когда ностальгические воспоминания архитектора закончились, он перешел к критике.

- Единственное, что меня смутило, - непонятная арка, - признался Гулевский. - Очень смелая вещь! Я допускаю, что просто «не догоняю», не понимаю, но меня она не убедила. На линейном фасаде видно, что соблюдены ритмические закономерности, членение окон, а потом появляется очень жесткая и агрессивная арка. Очень симпатичный объект, но эта коричневая рама вдруг его разрезает на две части. Так неправильно! Без этой рамы объект будет лучше.

У экспертов вызвали сомнения и сама арка, и «активность» золотистого материала.

Архитектор Олег Васютин предложил сконцентрироваться на рассмотрении современного блока.

- Современные дополнения не должны конфликтовать с историческими объектами. Они должны быть нейтральными, которые каким-то образом по функционалу дополняют, приспосабливаются к исторической части. И на себя брать архитектурное внимание современный блок не должен.

Громадный карниз на здании эксперт назвал негармоничным:

- Неуместно, очень тяжело, грубо и конфликтно с исторической частью здания. Современная часть здания не должна говорить: «Я главная». Историческая часть должна говорить: «Я главная!» В такой форме, как сейчас, это очень опасно делать.

А вот архитектор Игорь Ли с коллегой не согласился, заявив, что контраст между старой и новой частью уместен.

- Смущает «активность» золотистого материала. Если его «успокоить», сделать менее контрастным, например светло-серым, будет хорошо. И правильно, что авторы не пошли на имитацию продолжения историзма, – сказал он, заключив, что работа хорошая и ее «нужно двигать дальше».

Советник губернатора архитектор Вячеслав Генне в качестве примера разнообразной застройки привел улицу Бохатерув Монте-Кассино в Сопоте, где доминирует историзм, но можно встретить и конструктивизм, и современные объекты.

- Согласен, что активные приемы, отвлекающие от истории, нарушают закон об охране объектов культурного наследия, - сказал он и предложил, как Олег Васютин, убрать рыжую «скобу», а оставить вместо нее легкую гребенку. - Упростить надо, сделать нейтрально. Пусть историческая часть доминирует.

Остальные мнение коллег поддержали. В итоге совет предложил рассмотреть вопрос повторно. И разработать несколько архитектурных вариантов современной части, чтобы было из чего выбирать.