Исследователь мозга Татьяна Черниговская: Только искусство умудряется отвечать на еще не заданные вопросы

В этот раз Татьяна Черниговская выбрала тему «Мозг как барокко». Фото: БФУ им. И. Канта

Татьяна Черниговская, известная своими работами по изучению мозга, приезжала в Калининград в рамках Международной студенческой олимпиады по философии. В день торжественного закрытия форума она выступила в Кафедральном соборе с лекцией на тему «Мозг как барокко».

- Было очень неаккуратно с моей стороны согласиться выступать в Кафедральном соборе. Рядом – Иммануил Кант, лучший философ Земли. Я не кокетничаю, я серьезно говорю, что у меня как-то трепещет все внутри, - первое, что сказала Татьяна Владимировна, поднявшись на сцену.

Она призналась, что последнее время увлечена тем, что читает мемуары или же высказывания одних известных людей о других. Преимущественно – не людей искусства, а ученых.

- Композитор Альфред Шнитке говорил о том, что, чтобы получилось что-то новое и необыкновенно ценное, должна произойти ошибка: «Для образования жемчужины в раковине, лежащей на дне океана, нужна песчинка, что-то неправильное, инородное, совсем как в искусстве, где истина великая часто рождается не по правилам». От ученых людей мы не ждем таких высказываний. Ведь наука – это алгоритмы, все по правилам. У кого прибор дороже, тот и выиграл. Выиграл, да. Но открытия на этой территории не делаются. Они делаются там, где ошибка.

По мнению гостьи, мозг человека – не то, что действует линейно и по алгоритмам. Так работает некоторая часть мозга, но не весь он.

- Наши цивилизационные успехи, то, чем человечество отметилось, оно сделано в другом месте. И это очень похоже на разницу между ренессансом и барокко, - заметила Татьяна Черниговская.

О мозге ученый говорит как о барокко в том смысле, что барокко – это движущееся, многомерное, неясное и иррациональное. Тогда как ренессанс – статичное, четкое и рациональное.

Здесь обрадуются люди творческие. Как оказалось, они не такие уж странные, как кому-то может показаться, а вообще нормальные и все делают правильно.

- Творчество – это то, что отличает наш мозг от всех мозгов наших соседей по планете. Дело не в том, что наш мозг крупнее, хотя это так. И не в том, что у него гораздо большая плотность нейронов на единицу площади, хотя и это правда. Не только в этом дело, - улыбается лектор. - Искусство умудряется отвечать на еще не заданные вопросы, и задает их мозг. Наука так не живет никогда.

Татьяна Черниговская приводит слова американского нейробиолога и директора Института Аллена по изучению мозга Кристофа Коха. Он говорит о том, что, если бы ученым удалось выудить то, что отличает не количественно, а качественно наш мозг от других животных – вот это было бы то, что открывает дорогу к пониманию сознания. Это уже экзистенциальные вопросы.

- Я предлагаю смотреть на мозг через неожиданную призму, со стороны искусства. Представим, что человечество доиграется и все исчезнут. А потом проходит какое-то время и какие-то разумные существа прилетают на Землю и начинают смотреть: а что создала эта цивилизация? Они будут смотреть на айфоны или на новую модель соковыжималки? Нет, они будут смотреть на Леонардо да Винчи, на Баха! Они будут смотреть в сторону искусства и будут удивлены. Что это за человек, который это создает? Как он видит мир? Как действует его мозг?

По мнению Татьяны Черниговской, именно искусство, созданное человеком, покажет нам, как функционирует мозг, эта гигантская нейронная сеть, как она создает мир.

Ведь сегодня, как говорит ученый, огромное количество современной техники, мощных томографов и тому подобных приборов, которые позволяют изучать нейроны мозга. Но какую информацию это нам даст?

- Речь не о том, что у нас нет достаточно мощных приборов, а о том, что нужна новая парадигма. Мы затоптались не на той дороге. И кто тот человек, который ее придумает? Возможно, кто-то из вас, - сказала Татьяна Черниговская, обратившись к аудитории. – Это не дешевая шутка. Нужно что-то другое придумать. Потому что по этой дороге человечество ходит уже много десятилетий, и что-то не видно, что куда-то пришли.

Свою интересную и, безусловно, не самую простую для понимания лекцию Татьяна Черниговская завершила столь же нестандартным пожеланием:

- Желаю нам всем не терять присутствие духа. И иметь в виду – пока что у нас конкурентов на этой планете нет. Но это может закончиться скоро.