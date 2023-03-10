Синоптики: На выходных циклон «Дитхельм» устроит в Калининграде переполох

Похоже, нас снова ждет метель. Фото: Александр Подгорчук

По прогнозам синоптиков, Калининград вновь ожидают ненастные выходные – с мокрым снегом, дождем и заморозками. Причиной станет циклон «Дитхельм».

- На остаток недели синоптическая обстановка приготовила нам очередной «погодный переполох», - отмечают в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области». - Проход циклона своим центром через наш регион вызовет резкие температурные перепады, интенсивные осадки (в особенности в субботу, включая смешанные фазы) и усиление ветра (пусть и не до штормовых значений). Наиболее неблагоприятный характер погоды при этом выпадет как раз на выходные дни - субботу и воскресенье.

Судя по прогнозу, ближе к полудню субботы, 11 марта, осадки резко сменятся на мокрый снег/снег, при этом усилится северо-западный ветер до 7-12 м/с, в порывах до 15-19 м/с. Местами ожидается метель, на дорогах снежные заносы и гололедица.

В воскресенье также ожидаются интенсивные заряды крупы/снега/мокрого снега, местами не исключены грозы. Ветер северного и северо-западного направлений 8-14 м/с, в порывах - до 15-19 м/с (при осадках локально возможны шквалы до 19-22 м/с).

Дневные температуры будут колебаться в диапазоне -1...+1 градус, ночью воздух остынет до -3…-4 градусов.