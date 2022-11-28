На неделе синоптики прогнозируют возвращение морозов в Калининград

Отрицательная температура будет держаться круглые сутки. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики рассказали о погоде в Калининграде на предстоящей неделе. Потепление, установившееся в нашей области в последнее время, еще немного задержится, после чего температура должна упасть.

По данным Гидрометцентра России, в понедельник, 28 ноября, в Калининграде ожидается +2 градуса и небольшой снег. Температуры в диапазоне 0...+1 градуса продержатся до среды-четверга. При этом по ночам воздух будет остывать до -2...-3 градусов.

Во второй половине недели отрицательные температуры будут сохраняться круглыми сутками. Синоптики дают такие ориентиры: ночь - до -5...-6 градусов, днем - около -3...-4.

Никаких осадков с понедельника по воскресенье не прогнозируется. Атмосферное давление останется высоким – 769-771 миллиметр ртутного столба. Ветер сохранит восточное и севере-восточное направление и скорость до 7 метров в секунду.