Единое пособие на детей и не только: как изменятся меры соцподдержки в Калининградской области в 2023 году

1 января в социальной сфере произойдут заметные изменения. Фото: Даниил ОПАРИН

Главное новшество, как вы уже слышали, касается пособий на детей. Женщины, ожидающие ребенка, и семьи с детьми до 17 лет, доход которых ниже регионального прожиточного минимума на человека, с 1 января 2023 будут получать единую выплату. Закон был подписан президентом.

- Цель этих новшеств - создание целостной системы мер социальной поддержки семей с детьми с невысокими доходами: вне зависимости от региона проживания, по единым правилам и через единого оператора, - пояснила министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер. - Преимущества нового пособия – единые правила назначения выплаты от момента ожидания ребенка до его 17-летия. Если в семье несколько детей, не нужно будет писать заявление на каждого. Назначение будет идти по одному заявлению. Как и в выплате на ребенка от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, размер пособия будет составлять 50, 75 либо 100 процентов регионального прожиточного минимума на каждого ребенка. Новое пособие будет назначаться тоже с учетом комплексной оценки нуждаемости семьи. Оператором единого пособия будет Социальный фонд России.

Министр отметила, что пособие будет объединять шесть федеральных мер социальной поддержки. Причем не нужно будет писать заявление на каждую из них.

Выплату на детей от 3 до 7 лет в Калининградской области сегодня получает 15 431 семья на 17 876 детей. В бюджете на это предусмотрено 2 млрд 610 млн рублей (сумма складывается из регионального и федерального софинансирования).

Выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка в размере 13 907 рублей (выплачивается до достижения ребенком 3 лет) в нашей области получают почти 9 тысяч семей.

Если эти пособия уже назначены, то семья продолжит их получать на прежних условиях на весь период поддержки. Уже после окончания срока нужно будет подать заявление через «Госуслуги» на новое пособие. Но если семья сегодня решит, что ей удобно будет получать единое пособие, то с 1 января 2023 года можно обратиться с заявлением через «Госуслуги» за новой мерой поддержки. Сведения о доходах семьи должны быть представлены с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года (включительно). Об этом рассказала управляющая отделением Пенсионного фонда России по Калининградской области Светлана Запанкова.

О поддержке семей мобилизованных

Отдельно Анжелика Майстер рассказала о поддержке для семей мобилизованных, которые участвуют в СВО.

- При обращении за выплатами и пособиями для детей среднедушевой доход и имущество семьи рассчитываются для этой категории наших семей без учета данных гражданина, призванного на военную службу в рамках частичной мобилизации с 21 сентября нынешнего года. Таким образом, не требуется предоставление для этих категорий семей справки о доходах мобилизованного гражданина, справки о движении средств по счетам в кредитных организациях. Эти изменения позволят назначить выплаты и пособия на детей большему количеству жителей региона. Первоначально эти изменения касались только региональных выплат. Сегодня они зафиксированы и в федеральном законодательстве, - сказала министр.

КОНКРЕТНО

Какие еще меры соцподдержки изменятся в 2023 году:

- Выплата многодетным семьям взамен земельного участка увеличится до 400 тысяч рублей. Эти деньги можно направить на улучшение жилищных условий.

- Продлили выплату студенческим семьям при рождении первенца. С января 2022 года она составляет 345 тысяч рублей. В 2023 году на эти цели запланировано больше 205 млн рублей, что на 33,5 процента больше, чем в нынешнем году.

- Пособие на содержание в замещающих семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличится. Сейчас оно составляет 10 104 рубля, с 2023 года составит 80% от прожиточного минимума на ребенка - не менее 11 489 рублей и будет индексироваться. Плюс патронатному воспитателю выплачивается вознаграждение.

- Ежемесячная выплата ветеранам становления Калининградской области увеличится в 5 раз.

- Размер пособия семьям, родственники которых погибли при исполнении воинского и служебного долга в локальных вооруженных конфликтах на территории РФ и других стран, увеличится в 2 раза и составит 4 тысячи рублей ежемесячно.