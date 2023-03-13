Калининград ждет самая теплая неделя с начала 2023 года

Солнце начнет припекать все сильнее и сильнее. Фото: Александр Подгорчук

В ближайшие дни Калининград ждет долгожданное потепление. Наша область по-прежнему останется под влиянием циклонов, которые на этот раз принесут с собой не только крепкий ветер.

По прогнозу Гидрометцентра России, дневные температуры будут положительными на протяжении всей недели. В понедельник столбик термометра начнет подниматься все выше и выше ближе к вечеру. Ожидается до +8 градусов и небольшой дождь.

Во вторник синоптики обещают до +12 градусов – это близко к суточному рекорду 2011 года, когда в нашем городе было +12,7. Осадки завтра тоже не исключены. Атмосферное давление оба ближайших дня останется пониженным – около 740 миллиметров ртутного столба.

Со среды по пятницу включительно дневные температуры будут колебаться в районе +6...+9 градусов. По ночам возможны заморозки до -2 градусов. Давление будет расти.

В субботу вновь ожидается до +12 и усиление ветра, чьи порывы достигнут 15 метров в секунду. В воскресенье все стихнет, температура не превысит +10 градусов.

Если все прогнозы синоптиков сбудутся, нынешняя неделя станет самой теплой с начала года.