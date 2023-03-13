Реже расчесываться и отдохнуть от маникюра: врач рассказала, как поддержать красоту после утомительной зимы

За густые и здоровые волосы спасибо витаминам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация 1. Выпадают волосы

- Как определить, что выпадение волос – тревожный звонок, повод обратиться к врачу? Какой объем выпадения - норма? Как укрепить волосы после зимы в домашних условиях?

- В норме у человека за сутки выпадает от 100 до 150 волос. Если на протяжении 2-3 недель этот процесс становится все более активным, увеличилась ширина пробора, волосы истончились, если выпадение носит очаговый характер, то все это повод нанести визит специалисту. Нужно будет выяснить причину: или это результат вегетарианства, веганства, голодания, или дело в нехватке витаминов группы В, D, железа. Важно понимать также, что восстановление утраченного здоровья волос – дело небыстрое.

Из общих рекомендаций можно назвать следующие: сокращение частоты расчесывания (не более 2-3 раз в сутки), частичный или даже полный отказ от агрессивных способов укладки волос (не сушить их горячим воздухом, реже использовать утюжки, плойки). И чаще бывать на свежем воздухе – для волос это тоже важно и нужно!

Ситуация 2. Слоятся ногти

- Почему слоятся ногти? И можно ли остановить этот процесс в домашних условиях?

- Слоятся и ломаются ногти, на ногтевой пластине появляются точки, бороздки, пустоты – все это, как правило, также признаки дефицитов. В конце зимы - начале весны подобные проявления довольно распространены. Чего именно не хватает вашему организму – помогут выяснить назначенные врачом анализы.

На приеме у врача точно выяснится, чего сейчас не хватает вашему организму. Фото: Иван ВИСЛОВ

Вместе с тем необходимо заметить, что к подобному состоянию ногтей может привести и тотальное увлечение маникюрами с долгим покрытием. Не злоупотребляйте этим! Дайте передышку своим ногтям. Да, небыстро, но все обязательно придет в норму.

Ситуация 3. Пересушенная кожа лица, рук

- Назовите главные ошибки, которые мы допускаем в уходе за кожей. Влияет ли на нее влажный калининградский климат?

- Высокая влажность воздуха, хорошая экология – это те факторы, которые в целом положительно сказываются на состоянии кожи калининградцев. Могу сказать, что сухость кожи именно лица – сравнительно редкие случаи у пациентов в нашем регионе.

Что касается кожи рук, то негативное влияние тут оказывают несколько факторов. Например, пандемия научила нас активно пользоваться дезинфицирующими, антибактериальными средствами. Да, это средства защиты от вирусов, но это и истощение липидного слоя кожи рук. Кроме того, мы часто забываем использовать в быту перчатки, которые также защищают кожу от агрессивного воздействия бытовой химии.

Восстановлению необходимого липидного барьера кожи рук помогут эмоленты - средства, оказывающие увлажняющее и регенерирующее действие. Хочу напомнить также, что и зимой, и сейчас – ранней весной необходимо пользоваться солнцезащитными кремами. И если идете на маникюр с использованием ультрафиолетовой лампы, тоже заблаговременно нанесите солнцезащитный крем на кожу рук.

Ситуация 4. Растрескавшаяся кожа стоп

- Как правильно ухаживать за кожей стоп? Втираешь кремы в пятки, втираешь, а они все равно пересушенные.

- Если сухость не уходит длительное время, обязательно покажитесь врачу. Поскольку это может быть признаком стертого течения грибкового заболевания. Возможно, понадобится проверить себя и на наличие сахарного диабета, дефицита железа, дефицита каких-либо гормонов щитовидной железы.

После посещения бассейна, бани, сауны (подчеркну - именно для профилактики) используйте противогрибковые препараты.

При сухости кожи стоп эффективны кремы, содержащие мочевину, салициловую кислоту. Применять их следует в обычном ежедневном режиме. После вечернего душа смазать стопы. При этом не нужно надевать носки, укутывать ноги в целлофан.

Необходимо регулярно мыть, сушить обувь, ежедневно менять чулочно-носочные изделия.

Одним словом, после зимы (а для человека это время года сложное) проявляйте чуть больше заботы о себе.

ВАЖНО!

Авокадо – кладезь полезного

- Отдельный вопрос – о правильном питании. В каких продуктах питания можно найти поддержку здоровью волос, ногтей, для сияния кожи? Нужно ли скорректировать питьевой режим?

- Да, обратите внимание на объем потребляемой жидкости. Старайтесь ежедневно выпивать по 1,5-2 литра воды. Освободите рацион от соков, газированных напитков.

Что касается питания, ни в коем случае не стоит увеличивать потребление соли (особенно это касается тех, кто страдает гипертонией, различными сердечно-сосудистыми заболеваниями). Сейчас сконцентрируйтесь на полноценных белках, именно они содержат необходимые аминокислоты: желток куриного яйца, красное мясо, мясо птицы, рыба, молоко, молочные продукты. И побольше овощей, фруктов (кладезь полезного для здоровья кожи, волос, ногтей – авокадо), орехов (с осторожностью аллергикам!).

Ранней весной хорошо поддержать себя профилактическим курсом витаминов. Это железо, D, А, Е, Омега-3, -6.

КОНКРЕТНО

Можно ли получить помощь по полису ОМС?

Если вас беспокоит состояние волос, ногтей, кожи, если вы видите, что ситуация ухудшается, не затягивайте – обращайтесь к специалистам Центра специализированных видов медицинской помощи. Направление из поликлиники не требуется. Просто запишитесь на прием по телефону +7 (4012) 31-31-85. И для первого посещения не забудьте паспорт, медполис и СНИЛС.