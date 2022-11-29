Как звучит «Сердце матери»

Состав исполнителей, вышедших в этот вечер на сцену, получился максимально «звездным».

Для любителей музыки в Калининграде Татьяна Жарикова не нуждается в особом представлении. Наша талантливая землячка – один из самых известных авторов и композиторов региона. В творческом багаже Татьяны Михайловны – десятки самых разных песен, которые исполняют и целые творческие коллективы, и отдельные солисты. Многие ученики нашей землячки смогли громко заявить о себе за пределами Калининградской области.

В минувшее воскресенье, 27 ноября, во Дворце культуры железнодорожников состоялся концерт авторской песни «Сердце матери», на котором зрители могли услышать как уже полюбившиеся, так и не самые известные произведения Татьяны Жариковой. Состав исполнителей получился максимально «звездным». На сцене ДКЖ выступили лауреаты российских и международных конкурсов Елена Елисеева, Михаил Лишаев, Александра Миронова, Наталья Стрижнева, Николай Тихонов, Андрей Бидюк, Анна Медведева, Федор Ширко, Полина и Мария Жариковы, Роман Коробко, Алексей Черняк, Анастасия Гаврина, артисты Театра песни «Поющие горошины – Голоса Балтики» и учащиеся ДМШ имени Шостаковича (художественный руководитель – заслуженный работник культуры России О. Мезенцева), шоу-балет «Бархат» (рук. М. Фильчак), шоу-балет Tequila Вoom (рук. А. Капитонова), хореографический ансамбль эстрады «Мистерия» (рук. Наталья Мытницкая), артисты воздушного цирка Виктории Саяпиной и ансамбль русской и казачьей песни «Купава» из Зеленоградска (рук. Оксана Кондрина).

Несколько песен на концерте прозвучали в исполнении самой Татьяны Михайловны.

Почти два часа выступлений пролетели буквально на одном дыхании, оставив после себя яркие, незабываемые впечатления. Все 26 композиций, включенные в праздничную программу, были посвящены семье, любви, нашей стране и янтарному краю. Несколько песен прозвучали в исполнении самой Татьяны Михайловны, которая, между прочим, является многодетной мамой, воспитавшей трех детей.

Концерт в таком формате состоялся впервые в творческой биографии Татьяны Жариковой. Стоит напомнить, что услышать ее произведения калининградцы по-прежнему могут на многих крупных мероприятиях: празднованиях Дня города в Калининграде, на Петропавловских встречах в Янтарном, на многочисленных городских торжествах и фестивалях. Перу Татьяны Михайловны, в частности, принадлежат такие популярные песни, как «Янтарный край», «Россия-Калининград», «Одноклассники», «Спасибо, прадед!», «Мамочка», «Сердце матери», «Серебряная свадьба», «Динамо», «Завещание», «Какое счастье просто жить» и другие. Как композитор она активно сотрудничает с такими известными аранжировщиками, звукорежиссерами, как Аркадий Верюханов, Игорь Коробов, Антон Иванов и др. Супруг Татьяны Михайловны Андрей Жариков создает для песен любимой жены потрясающие видео.

Отметим, что Татьяна Жарикова продолжает посвящать себя не только музыке, но и работе с детьми. Сегодня она возглавляет Центр семьи «Знайка» (www.zn39.ru), который помогает творческому развитию личности ребенка.