Друзья о погибшем на Ленинском проспекте велосипедисте: Сергей был спортивный парень, мог проехать 1000 километров

Товарищи не хотят говорить о Сергее в прошедшем времени. Фото: Соцсети

Трагедия произошла в ночь на субботу, 26 ноября, на Ленинском проспекте. Недалеко от торгового центра «Плаза» 41-летний велосипедист упал на проезжую часть, после чего его переехал внедорожник «Лексус». В результате ДТП мужчина скончался на месте. Водитель скрылся.

Погибшим оказался калининградец Сергей Кардаш. У него остался сын.

«Подумал, точно кто-то из наших»

Сергей был активным велосипедистом в Калининграде, состоял во многих городских велосообществах, участвовал в соревнованиях и заездах на длинные дистанции, его многие знали. Об этом «Комсомолке» рассказал друг погибшего Дмитрий, который также занимается велоспортом.

- О том, что сбили велосипедиста, я узнал из новостей. Подумал, точно кто-то из наших. Потом начал анализировать… Смотрю, Сережи в сети давно не было, я знал, что он должен был как раз ехать в сторону Балтрайона, где жил у друга, да и телефон у него был недоступен. Вскоре мы выяснили, что это Сережа погиб, - рассказывает Дмитрий. - У нас в Калининграде несколько велосообществ, своя тусовка, мы все друг друга знаем, встречаемся. И Сережа везде активно участвовал. Мы знакомы 10 лет, на велосипедах и познакомились!

Сергей никогда не отказывал в помощи и все его уважали. Фото: Соцсети

По словам Дмитрия, Сергей был человеком добрым и очень отзывчивым:

- Он всем все время помогал. Ремонтировал велосипеды, никому никогда не отказывал. Был мастером на все руки. И делал безвозмездно. Преданный друг был...

Товарищи вспоминают Сергея только добрыми словами. И не хотят говорить о нем в прошедшем времени.

Приступы случались и раньше

Как это обычно бывает, в комментариях под новостью горожане начали гадать, а не был ли велосипедист пьян.

- Сережа если и ехал куда-то выпивать, то ехал без велосипеда. На видео видно, что он едет и оборачивается, смотрит по сторонам. Пьяный бы себя так вести не стал… Нет, Сережу я знаю. Он лучше бы вызвал такси, чем сел за руль нетрезвый. Однозначно нет! А вот то, что он был гипертоником, - да. У него были проблемы со здоровьем. Может быть, его давление бабахнуло в этот момент, и он упал в обморок.

По словам Дмитрия, у Сергея раньше случались приступы даже во время велосипедных заездов.

- Да, было пару раз, ловил его… У него зрение плохое, голова кружилась. Едем, а он: «Ой, мне плохо». Я ему: «Останавливайся, передохни». Я говорил, чтобы к врачу сходил, а он: «Пройдет, у меня было так», - рассказывает «Комсомолке» Дмитрий.

Несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, Сергей, по словам Дмитрия, был спортивным парнем: участвовал в бреветах (заездах на длинные расстояния), проезжал по 1000 километров в прошлом году, у него много медалей, дипломов.

Друзья хотят наказать виновного

«Простой, настоящий, искренний парень, всегда так вежливо обходился с девушками… Прекрасно его помню, хороший парень, жить и жить… Надеюсь, дело не замнут, мы не позволим просто!» - пишут о погибшем на велосипедном форуме. Подтверждает это и Дмитрий.

- Мы будем поднимать общественность, писать коллективное заявление. Нас, велосипедистов-активистов, больше тысячи человек. Нас много, и многие его знали, - говорит Дмитрий.

Сергей был большим любителем велосипедного спорта, ездил круглый год. Фото: Соцсети

Есть в этом деле некоторые моменты, которые у друзей вызывают вопросы.

- Сергея сбили в ночь на субботу, 26 ноября. А видео начали выставлять только 28 ноября. Хотя мы просили, чтобы видео дали хотя бы нам. А записи не было. Все, что мы имели сначала, - только ролики от очевидцев, - рассказывает Дмитрий.

Жуткое ДТП попало в объективы камер «Безопасного города». В понедельник, 28 ноября, региональная ГИБДД опубликовала ролик, на котором видно, как автомобиль наезжает на лежащего на дороге велосипедиста.

- Обсуждение было бы другое, если бы этот «Лексус» его ударил, остановился бы, вызвал скорую. Было бы другое дело. А то, что он придавил его… Этого невозможно не заметить. Переехать человека и велосипед и не заметить? Вы бы не заметили? Или в каком состоянии нужно быть, чтобы не заметить? Переехал его и ухал восвояси! - возмущается Дмитрий. - Насколько мне известно, этого водителя уже нашли, машина стоит арестованная, а где сам водитель, мы и не знаем.