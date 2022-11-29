Новые садики и платные парковки: что обещали кандидаты на пост главы администрации Калининграда

Кто займет пост - Елена Дятлова или Алексей Сагайдак - станет известно 1 декабря. Фото: Горсовет Калининграда

Во вторник, 29 ноября, состоялся конкурс на замещение должности главы администрации Калининграда. Заявки подали два кандидата: Елена Дятлова (чьи полномочия сити-менеджера истекли 25 ноября, вместо нее и. о. главы назначен руководитель аппарата администрации Алексей Асмыкович) и депутат горсовета Алексей Сагайдак (он одновременно является помощником депутата Госдумы от Калининградской области Марины Оргеевой). Больше желающих стать сити-менеджером не нашлось.

Оба претендента представили свои программы развития города. Оценивала выступление конкурсная комиссия, в которую вошли 6 человек: по трое из правительства Калининградской области и горсовета.

О деньгах и интеллекте

Первой взяла слово Елена Дятлова, которая сделала акцент на людях.

- Основной доход в наш бюджет приносит подоходный налог. Более 50 процентов. Чем богаче будут жители нашего города, тем будет больше наш бюджет, тем больше мы сможем сделать в плане преобразования городской среды, - заявила Дятлова. - Я бы хотела видеть умный Калининград. Главный капитал города – люди, их интеллект. Мы должны создавать гармоничные условия для развития личности.

В качестве основных задач Елена Дятлова назвала ликвидацию очереди в детские сады, открытие новых садиков с ясельными группами и реновацию старых школ:

- Мы так много открывали школ в новых районах, но совершенно не уделяли внимание старым традиционным школам. В итоге – огромный разрыв между новыми и старыми школами. Еще минимум две школы надо построить в активно растущих районах города. Также мечтаю, и буду этим заниматься, - сделать современный Дом творчества, в котором будут большие пространства для занятий музыкой, изобразительным искусством, IT-технологиями.

Приоритетом в работе администрации Дятлова считает сбережение здоровья калининградцев. Это значит, нужно строить ФОКи (например, один в Чкаловске и два в Южном парке), повсеместно ставить спортплощадки, развивать зоны отдыха, парки и скверы. Тут же забота о чистом воздухе: предлагается закрыть оставшиеся 5 угольных котельных, заняться очисткой водоемов и организацией раздельного сбора мусора.

На «десерт» Дятлова призвала власти придерживаться градостроительной политики, думать о транспортной доступности, и в частности - о платных парковках в центре города и транспортных пересадочных узлах.

Акцент – на культуру и социалку

Выступление Алексея Сагайдака оказалось не столь длинным, как у Дятловой. Хотя стоит заметить, что Алексей – далеко не новичок в городской власти. С 18 лет он работал помощником депутата горсовета, а сам стал народным избранником первый раз, еще учась на 5-м курсе вуза. Всего же Сагайдак избирался депутатом горсовета четырежды подряд. Увлекается спортом, недавно возглавил региональную Федерацию самообороны. В 2017 году Сагайдак участвовал во внутрипартийных выборах губернатора Калининградской области. Тогда по голосам он уступил Антону Алиханову со счетом 123:4.

В «предвыборной речи» Алексей тоже говорил о необходимости развивать человеческий капитал и формировать современную комфортную городскую среду.

- Ключевым, на мой взгляд, является развитие социально-культурной сферы в городе, - сказал Алексей Сагайдак и на всякий случай напомнил, что активно работает во всех депутатских комиссиях и погружен во все сферы деятельности администрации города.

После обсуждения программ глава города Евгений Любивый сообщил, что решением комиссии оба кандидата допущены к тайному голосованию. Выбирать будут 1 декабря. Тогда же и объявят, кто стал новым главой администрации.