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Общество29 ноября 2022 17:50

Ориентировались на китайские проекты: каким может быть новый мост через Верхнее озеро

Об этом рассказали во время прямого эфира «ГорПросвета»
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Один из вариантов предусматривает установку новогодней елки на время праздников.

Один из вариантов предусматривает установку новогодней елки на время праздников.

Как уже сообщала «Комсомолка», новый мост на Верхнем озере планируют построить в районе кафе «Причал». Власти считают, что там, на улице Верхнеозерной, невозможно нормально пройти пешеходам. Нарушен норматив – тротуар слишком узкий, а поскольку территория у «Причала» принадлежит частному лицу, то и приходится строить мост.

Об этом во время прямого эфира проекта «ГорПросвет» рассказал главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов. На вопрос, почему нельзя выкупить землю или весь объект у собственника и обустроить там нормальные тротуары, он ответил уклончиво.

- Все ситуации, при которых возможен выкуп частного объекта, описаны законодательством. И вполне возможно, что законной причины [для выкупа] нет, - заявил Андрей Анисимов. - На протяжении всего участка от кафе «Причал» и закачивая гранитным островком, где расположены часы и смотровая площадка, вся эта территория не соответствует статусу объекта и неспособна принять тот трафик и ту потребность, которая есть. Кусок 300-400 метров – одна сплошная проблема.

По мнению архитектора, новый мост задаст озеру «глубину», некий второй уровень и станет новым объектом, откуда люди смогут любоваться набережными.

- Одна из самых крутых аттракций на большинстве городских озер – выйти на гладь воды, переместиться ближе к центру и посмотреть на берега, которые в разное время года сами по себе являются открыточными видами, - объяснил Анисимов.

Вопрос, почему нельзя любоваться берегами, катаясь на лодке, остался без ответа. Зато, по мнению архитектора, зимой калининградцы выходят на лед именно для того, чтобы побывать на середине озера, и только во-вторых для того, чтобы сократить путь.

Три варианта

На обсуждение вынесли три проекта. Первый представляет собой тройной мост, который похож на звезду с тремя лучами, как на логотипе «Мерседеса». Предполагается полноценный пешеходный и велосипедный трафик, но как раз против последнего выступили многие горожане. Мол, велосипедисты на мосту будут мешать и даже представлять опасность.

- Самые цивилизованные страны на водных объектах имеют гораздо больше мостов, чем у нас, - парировал Андрей Анисимов.

В центральной части моста проектировщики предлагают посадить дерево. Или же на зиму ставить там новогоднюю елку.

- Ширина моста порядка 7 метров, что позволяет в сезон, когда нет велосипедистов, использовать мост для проведения на нем рождественской ярмарки, - отметил проектировщик Юрий Хорошев.

Второй проект чем-то походит на первый. Только здесь мост проектировщики предложили сместить к берегу у кафе «Причал», а вместо дерева в середине должен бить фонтан, прямо из озера. В качестве плюса называют легкость и прозрачность конструкции – уже нет массивных бетонных блоков основания моста и ассоциации с тяжелой эстакадой.

Предполагается, что пешеходный поток и велосипедный трафик будут разделены.

Предполагается, что пешеходный поток и велосипедный трафик будут разделены.

Третий проект – мост-змейка, который практически проходит вдоль берега. Это даже не мост, а променад.

- Конструкция предполагает ширину порядка 5 метров. Такой прогулочный променад на сваях, но при этом достаточно ажурное сооружение. В середине - газон, клумбы, фонари, что позволяет разделить потоки пешеходов и велосипедный трафик, - обрисовал Юрий Хорошев.

Почему-то не было представлено четвертого варианта – просто прямого моста между двумя берегами.

- Такой вариант тоже рассматривали. Он, в принципе, перекликается с трехлучевой звездой из первого варианта. Там почти прямая линия. Как вариант минимализма – да. Вопрос в перепаде высот, что требует определенного расстояния для организации уклонов для маломобильных групп, - прокомментировал главный архитектор

Искали по всему миру

Проектировщики рассказали, что, подбирая варианты для моста через Верхнее озеро, изучали все возможные примеры в Москве, в Казани (озеро Кабан), а также мировые сооружения.

- В Польше недавно был решен подобным образом променад. Китайские мосты мы изучали. У нас было из чего выбрать, то, чем вдохновиться, и то, из чего сформировать свое предложение, - добавил Юрий Хорошев.

Подводя промежуточный итог обсуждения, главный архитектор Калининграда пообещал в принципе при строительстве моста, какой бы проект ни выбрали, избегать больших массивных конструкций.

- Наша цель сегодня – понять, в каком направлении двигаться в общей концепции, в композиции этого сооружения, - заключил Андрей Анисимов.

Обсуждение проектов и их вариантов будет продолжено.

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