Ориентировались на китайские проекты: каким может быть новый мост через Верхнее озеро

Один из вариантов предусматривает установку новогодней елки на время праздников.

Как уже сообщала «Комсомолка», новый мост на Верхнем озере планируют построить в районе кафе «Причал». Власти считают, что там, на улице Верхнеозерной, невозможно нормально пройти пешеходам. Нарушен норматив – тротуар слишком узкий, а поскольку территория у «Причала» принадлежит частному лицу, то и приходится строить мост.

Об этом во время прямого эфира проекта «ГорПросвет» рассказал главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов. На вопрос, почему нельзя выкупить землю или весь объект у собственника и обустроить там нормальные тротуары, он ответил уклончиво.

- Все ситуации, при которых возможен выкуп частного объекта, описаны законодательством. И вполне возможно, что законной причины [для выкупа] нет, - заявил Андрей Анисимов. - На протяжении всего участка от кафе «Причал» и закачивая гранитным островком, где расположены часы и смотровая площадка, вся эта территория не соответствует статусу объекта и неспособна принять тот трафик и ту потребность, которая есть. Кусок 300-400 метров – одна сплошная проблема.

По мнению архитектора, новый мост задаст озеру «глубину», некий второй уровень и станет новым объектом, откуда люди смогут любоваться набережными.

- Одна из самых крутых аттракций на большинстве городских озер – выйти на гладь воды, переместиться ближе к центру и посмотреть на берега, которые в разное время года сами по себе являются открыточными видами, - объяснил Анисимов.

Вопрос, почему нельзя любоваться берегами, катаясь на лодке, остался без ответа. Зато, по мнению архитектора, зимой калининградцы выходят на лед именно для того, чтобы побывать на середине озера, и только во-вторых для того, чтобы сократить путь.

Три варианта

На обсуждение вынесли три проекта. Первый представляет собой тройной мост, который похож на звезду с тремя лучами, как на логотипе «Мерседеса». Предполагается полноценный пешеходный и велосипедный трафик, но как раз против последнего выступили многие горожане. Мол, велосипедисты на мосту будут мешать и даже представлять опасность.

- Самые цивилизованные страны на водных объектах имеют гораздо больше мостов, чем у нас, - парировал Андрей Анисимов.

В центральной части моста проектировщики предлагают посадить дерево. Или же на зиму ставить там новогоднюю елку.

- Ширина моста порядка 7 метров, что позволяет в сезон, когда нет велосипедистов, использовать мост для проведения на нем рождественской ярмарки, - отметил проектировщик Юрий Хорошев.

Второй проект чем-то походит на первый. Только здесь мост проектировщики предложили сместить к берегу у кафе «Причал», а вместо дерева в середине должен бить фонтан, прямо из озера. В качестве плюса называют легкость и прозрачность конструкции – уже нет массивных бетонных блоков основания моста и ассоциации с тяжелой эстакадой.

Предполагается, что пешеходный поток и велосипедный трафик будут разделены.

Третий проект – мост-змейка, который практически проходит вдоль берега. Это даже не мост, а променад.

- Конструкция предполагает ширину порядка 5 метров. Такой прогулочный променад на сваях, но при этом достаточно ажурное сооружение. В середине - газон, клумбы, фонари, что позволяет разделить потоки пешеходов и велосипедный трафик, - обрисовал Юрий Хорошев.

Почему-то не было представлено четвертого варианта – просто прямого моста между двумя берегами.

- Такой вариант тоже рассматривали. Он, в принципе, перекликается с трехлучевой звездой из первого варианта. Там почти прямая линия. Как вариант минимализма – да. Вопрос в перепаде высот, что требует определенного расстояния для организации уклонов для маломобильных групп, - прокомментировал главный архитектор

Искали по всему миру

Проектировщики рассказали, что, подбирая варианты для моста через Верхнее озеро, изучали все возможные примеры в Москве, в Казани (озеро Кабан), а также мировые сооружения.

- В Польше недавно был решен подобным образом променад. Китайские мосты мы изучали. У нас было из чего выбрать, то, чем вдохновиться, и то, из чего сформировать свое предложение, - добавил Юрий Хорошев.

Подводя промежуточный итог обсуждения, главный архитектор Калининграда пообещал в принципе при строительстве моста, какой бы проект ни выбрали, избегать больших массивных конструкций.

- Наша цель сегодня – понять, в каком направлении двигаться в общей концепции, в композиции этого сооружения, - заключил Андрей Анисимов.

Обсуждение проектов и их вариантов будет продолжено.