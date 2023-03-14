«Звездочки» лейтенанта Родькина: как за полгода командир танка Т-34 успел получить три боевых ордена

На военную службу Алексея Родькина призвали осенью 1942-го. Фото: сайт «Память народа».

Арсений Родькин родился в 1924 году в селе Петровка Самарской области. К началу войны успел закончить школу-семилетку, выучиться на слесаря-монтажника сельхозмашин и поработать в машинно-тракторной мастерской. На военную службу его призвали осенью 1942-го. Узнав, что хорошо разбирается в тракторах, направили сначала в Сызранское, а потом в Ульяновское танковое училище

Надо сказать, в отличие от многих своих сверстников, на фронт особо не рвался. Дело в том, что в 1941-м был арестован его дядя, которого юноша очень любил. И уже в училище Сеня узнал, что родственник погиб в каком-то северном лагере ГУЛАГа.

- Так мне обидно стало! – признавался гораздо позже Арсений Константинович. - Даже бежать из училища хотел. Но меня сильно задевало, что какая-то там немчура дошла до Волги. Как это так?! Надо, как говорится, дать им по рогам.

Орден первый

Через восемь месяцев новоиспеченный младший лейтенант Родькин прошел переподготовку на танк Т-34 (изначально обучался на КВ) и, получив на заводе боевую машину, убыл в действующую армию, оказавшись в рядах 89-й танковой бригады 1-го танкового корпуса 51-й армии 1-го Прибалтийского фронта. Поспел как раз к началу знаменитой операции «Багратион». В ходе нее, не провоевав еще и двух месяцев, молодой офицер смог серьезно отличиться.

Из наградного листа:

«Гвардии младший лейтенант Родькин в боях за деревню Горняй Утянского уезда Литовской ССР показал образцы мужества и отваги. Руководя своим экипажем, уничтожил две противотанковые пушки, 10 огневых точек, машину со снарядами и до 40 немецких солдат и офицеров. Действуя в разведке, взял в плен 10 вражеских солдат и двух офицеров. За проявленное мужество и отвагу достоин правительственной награды – ордена «Красная звезда».

Как рассказывал сам ветеран, началось с того, что он, чтобы не глотать пыль, решил свернуть в лощину, шедшую вдоль дороги, по которой двигался батальон «тридцатьчетверок». Оказалось, она заканчивалась оврагом, на противоположной стороне которого танкисты увидели хуторок. Перед ним высилась огромная куча камней, видимо собранных с поля за много лет. Родькин решил произвести разведку и повел свою машину к хутору.

- Вдруг с камней по нам начал бить пулемет. Но после того как мы туда осколочным засадили, замолчал. Поднялись по скату к этой куче. От нее, как мыши, в разные стороны разбежалось десятка полтора немцев. Левее стоял деревянный дом с цокольным этажом из дикого камня. В полусотне метров впереди – бугорок, из-за которого высовывались две каски. Дали по ним очередь из пулемета и три-четыре снаряда положили. Все затихло, никто не высовывается.

Младший лейтенант вдобавок к личному нагану прихватил гранаты, выскочил из танка и через густую рожь пополз к бугорку, как вдруг столкнулся лицом к лицу с немецким солдатом. К счастью, танкист успел выстрелить раньше. Завладев вражеским пистолетом-пулеметом пополз дальше.

- Подполз к дому, за угол выглянул, а там в окопчике еще немцы! Я из автомата по ним полоснул и обратно за угол. Они заорали. Кинул пару гранат, кого-то убил, кого-то ранил. Один выскочил и побежал к лесу. Я из автомата хотел его срезать, а у меня уже патроны закончились. А на этом бугорке яма была, видимо, глину из нее брали. Там двоих пленил. Тут мой экипаж подоспел, подошли еще два или три танка. В цокольном этаже дома была дверь. Ребята взяли шест и сбоку ее толкнули. Она приоткрылась, потом тихонечко опять закрылась. Тогда взяли пучок соломы, подожгли и за дверь бросили. Немцы загалдели и выскочили, человек девять. Как потом уже выяснилось, хутор занимали связисты-тыловики. Повезло - если бы это были закаленные в боях пехотинцы, мне бы несдобровать. Потом замполит шутил, что Родькина можно с одним «наганом» против роты немцев пускать.

Орден второй

В начале октября 1944-го, уже действуя на 3-м Белорусском фронте, 89-я бригада вступила в пределы Восточной Пруссии. Перерезав железную дорогу «Мемель – Тильзит», танки пошли на город, который теперь носит название Советск. Но еще до этого Арсений вновь успел показать себя с самой лучшей стороны.

Из наградного листа:

«Гвардии младший лейтенант Родькин в наступательных боях проявил себя инициативным, смелым и решительным воином. В бою за деревню Верпяны Литовской ССР уничтожил из пушки два противотанковых орудия, миномет и три пулемета, истребил более 15 солдат и офицеров противника. Достоин правительственной награды – ордена «Красная звезда».

А вскоре последовало и первое ранение. Головной дозор напоролся на засаду, и танк Родькина получил в борт снаряд из немецкой пушки.

- Я почувствовал, как что-то ударило по бедру, и увидел под собой пламя. Выскочил и тут только понял, что ранен - осколки попали в лодыжку и бедро. Отбежал в правый кювет. Смотрю, передо мной, метрах в 30, немецкие окопы. Из одного высовывается немец и стреляет в меня из пистолета. Я стреляю в ответ. Потом бросил в него гранату, но не попал - разорвалась в нескольких метрах от окопа. Он тоже высовывается и в меня лимонку бросает, тоже не точно. Наши перевязали меня, поползли в сторону наших. Мне тяжело, устал, больше не могу. Говорю мехводу: «Ползи вперед, я сам как-нибудь». Он начал на меня орать: «Какой ты к черту офицер!» - «Ладно, не шуми, я ползу, ползу!»

После этого в личном деле офицера, в графе «Имеет ли ранения или контузии» появилась запись: «Легко ранен 11 октября 1944 года».

Орден третий

В свой батальон Родькин вернулся в середине декабря. И уже через месяц, 13 января 1945-го началась Восточно-Прусская наступательная операция. Таких ожесточенных боев не помнили даже ветераны-фронтовики. Танкисты несли большие потери, и вскоре младший лейтенант принял командование взводом вместо выбывшего командира.

Из наградного листа:

«Командир танка Т-34 младший лейтенант Родькин в боях с немецкими захватчиками за переправу Таплакен (современный поселок Талпаки – Ред.), идя в головном дозоре, смело вступил в огневую схватку с немецкой артиллерией. Вражеским снарядом танк был подбит, но младший лейтенант Родькин продолжал сражаться, и уничтожил две пушки и два бронетранспортера. За проявленное мужество и отвагу достоин правительственной награды – ордена «Красная звезда».

Эту «Звездочку» он вполне мог получить посмертно. В ходе разведки подступов к господствующей высоте, «тридцатьчетверка» угодила в противотанковый ров, воткнувшись орудием в землю.

- Вот так и торчим задницей почти вертикально кверху. Я из люка высунулся, смотрю - из-за домика, что метрах в 30 от нас, высовывается фриц с фаустпатроном. Выстрелил, но граната разорвалась на бруствере рва. Говорю экипажу: «Выскакивайте, а то он нас зажарит». На мне были утепленные немецкие штаны на лямках, которые я обвязал вокруг пояса. Стал выбираться из люка, зацепился этими лямками и повис на них, как сосиска. Думаю: «Ну, все!» А немец снова выскочил и бежит с фаустпатроном к танку, видимо, решив, что все смотались. Я его из пистолета уложил. Дергался, дергался я на этих лямках, наконец, сорвался, упал в снег. Ребята мои сбежали, а мне танк бросать нельзя, он ведь практически исправный.

К счастью, все обошлось, подошли два других Т-34 и вытянули товарища из проклятого рва. Экипаж догнал ушедший вперед батальон.

- Дело было уже к ночи, - вспоминал Арсений Константинович. - Свернулись в колонну и выскочили на шоссе, по которому отступали немцы. Давили обозы, людей, лошадей, машины. Я такого месива, как в ту ночь, больше нигде не видел…