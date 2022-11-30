Как траулеры-катамараны из Калининграда первыми в мире покоряли моря

«Эксперимент-1» был спущен на воду 25 ноября 1967-го. Фото: Архив автора

24 ноября 1972-го на Светловском судоремонтном заводе торжественно спустили на воду «Эксперимент-2». И цифра в его названии говорила о том, что это было уже второе такое «чудо техники». При его создании учитывался опыт эксплуатации «Эскперимента-1» – первого в мире двухкорпусного промыслового судна, также построенного в Светлом. Любопытно, что его спустили на воду ровно за пять лет до этого – 25 ноября 1967-го.

Траулер-катамаран придумали ученые Калининградского технического института рыбной промышленности и хозяйства (ныне – КГТУ). Проектную документацию подготовили в Центральном конструкторском бюро Министерства рыбного хозяйства СССР. А в бюро промышленного рыболовства АтлантНИРО разработали промысловую схему и орудия лова. Отметим, уникальное судно было предназначено для добычи рыбы сразу тремя способами: тралом, кошельковым неводом и на электрический свет.

О «крестинах»

Когда новый корабль спускают на воду, его, как известно, принято «крестить»: представительница прекрасной половины человечества разбивает бутылку шампанского о борт. Но ведь у «Эксперимента» два корпуса. Значит, и «крестных матерей» должно быть две. И в 1967 году самый первый траулер-катамаран «окрестили» слипмейстер Октябрина Зинченко и лаборантка Валентина Садовская – работницы Светловского судоремонтного завода.

Летом 1968-го «Эксперимент-1» прошел испытания на Балтике. Как тогда говорили, если траулеры-катамараны хорошо себя зарекомендуют, это будет новый этап развития рыбной промышленности, промысловая революция! Большая поперечная остойчивость позволит вести лов и переработку улова даже при сильном волнении, а опрокидывание – от волны, обледенения или аварийного касания грунта – исключено. Площадь рабочих палуб – в три раза больше. А два слипа позволят тралить непрерывно.

Необычные формы «Экспериментов» привлекали всеобщее внимание. Фото: Архив автора

8 декабря 1968-го «Эксперимент-1» вышел в первый рейс уже на «большую воду». За 60 суток он успел побывать в Северном, Норвежском и Баренцевом море. При этом 24 дня выдались штормовыми, и шторма достигали 11 баллов. В столь суровые условия новичка отправили сознательно, желая устроить ему настоящую проверку. И по итогам того рейса выражался уверенный оптимизм: «Эксперимент» удался, траулерам-катамаранам – быть!

Пошумели – и забыли?

Тем временем уже велась разработка «Эксперимента-2» – с учетом минусов, которые были выявлены на первом судне. Так, двигатель оказался слабоват для двухкорпусной махины. А из-за отсутствия холодильной установки приходилось часто прекращать лов, чтобы идти к плавбазе сдавать добычу. Кроме того, на втором траулере-катамаране были улучшены бытовые условия. В частности, предусмотрели кондиционирование воздуха, мощную систему вентиляции, опреснительную установку (а то раньше потребление пресной воды приходилось ограничивать).

В первый серьезный рейс, по Атлантике, «Эксперимент-2» отправился осенью 1974-го. В море он тогда провел 48 суток. И главный вывод специалистов после того рейса: траулер-катамаран обладает отличными прочностными и мореходными качествами. Неплохо, как утверждалось, он показал себя и как промысловик. Несмотря на волнение до семи баллов, совершил 80 тралений, выловив и заморозив сотню тонн рыбы. Короче, проект, по словам специалистов, перспективный, и «Эксперимент-2» скоро уйдет в следующий рейс. Надо только, чтобы завод-изготовитель устранил очередную порцию выявленных неполадок…

Когда-то об «Экспериментах» много писали. В том числе New York Times – в 1968 году. А десять лет спустя о них даже книга вышла, обобщившая все, что было связано с созданием первых в мире промысловых катамаранов неограниченного района плавания.

При этом в серию опытные образцы не пошли. Да и вообще про них перестали говорить, и тема как-то быстро забылась. Если же о калининградских траулерах-катамаранах сегодня кто-нибудь вдруг вспоминает в интернете, то в комментариях отзывы об «Экспериментах» уже не такие, какие были некогда в прессе. А судя по тому, на каких судах ведется добыча рыбы, эксперимент полувековой давности все-таки не удался.

75 лет назад:

Шпион, выйди вон!

В ноябре 1947-го ТАСС уполномочили сообщить о скандале в западном форпосте. Юго-западнее Калининграда советские пограничники задержали двух мужчин, нелегально проникших на территорию СССР. Задержанные заявили, что заблудились, направляясь из Варшавы в Данциг, а территорию Калининградской области якобы приняли за советскую зону оккупации Германии. И, доверительно улыбаясь, попросили показать им дорогу.

Такое нелепое объяснение сразу вызвало сомнение, которое переросло в уверенность при проверке документов. Как выяснилось, «заплутавшие» – сотрудники Канадской военной миссии при Союзном Контрольном Совете в Германии. Понятно, что на сто километров в сторону они отклонились специально, чтобы осмотреть территорию вокруг Калининграда, закрытую для иностранцев.

Впрочем, увидеть господа Уэльд и Клебон успели немного. Их планы сорвали бдительные стражи границы, выдворив незваных гостей. К слову, вскоре после этого к нам приехал легендарный режиссер Григорий Александров, чтобы снимать фильм «Встреча на Эльбе».

А это уже киношное задержание тайного врага на Берлинском мосту. Актер Андрей Файт свою роль во «Встрече на Эльбе» считал чрезвычайно интересной для себя. Фото: кадр из фильма

55 лет назад:

Проспект Александра Невского

В 1967 году отнюдь не только в этой школе (на фото) улицу Александра Невского в Калининграде считали проспектом.

На протяжении многих лет то покупателей приглашали в магазин «Галантерея» на проспекте Александра Невского. То желающий развестись гражданин информировал, что живет на проспекте Александра Невского. То автоколонна обещала в новогоднюю ночь возить в том числе по проспекту Александра Невского…

Так это улица или проспект?

Когда-то такие объявления калининградцев совсем не удивляли. Фото: Архив автора

Согласно архивным данным, 23 ноября 1945-го Кранцераллее стала улицей Ленинградской. Но 1 августа 1946-го ее переименовали в «улицу проспект Александра Невского». Получается, после этой неоднозначной формулировки и стали писать, кто во что горазд. В том числе в документах. И лишь к началу 70-х проспект все же уступил улице. При этом документа об уточнении ее названия не было.