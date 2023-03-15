Сокровища калининградских музеев: Сердце великана, янтарный драккар и книга в виде браслета

«Сердце великана» - самый крупный фрагмент балтийского янтаря в России и второй по размеру в мире. Фото: Платон ЕГОРОВ

Всю сознательную жизнь я прожил в Калининграде, с детских лет знаком с янтарем и всегда считал, что «солнечный камень» - ровесник динозавров. Даже нисколько в этом не сомневался. Но все, оказывается, совсем не так.

- Многие так считают, - улыбается Майя Медведева, методист по просветительской работе Музея янтаря. – Однако это заблуждение. Янтарь образовался в эоцене – то есть в то время, когда динозавры уже вымерли. И на Земле существовала уже другая фауна. У нас в музее, кстати, есть ее представители.

И Майя Медведева показывает доисторическую, с позволения сказать, птичку – с клювом, с опереньем, ростом около 150 сантиметров.

- Это гасторнис – птица, которая обитала в янтарном лесу. Примерно 50 миллионов лет назад.

- Подозреваю, от этой птахи произошли страусы.

- Не совсем. Как ни странно, ближайший потомок гасторниса – гусь.

Макет доисторической птицы – один из выразительных экспонатов Музея янтаря, но, конечно, далеко не самый ценный. Настоящие сокровища – это сам янтарь и изделия из этого волшебного камня.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ НАД КРЕПОСТЬЮ

Музей янтаря расположен в историческом здании. Круглая крепость из красного кирпича была построена в середине XIX века, точнее, в 1854 году (о чем свидетельствует надпись на самом верху здания) и названа башней Дона. В честь прусского военачальника, участника Наполеоновских войн Фридриха Карла цу Дона. Башня входила в комплекс так называемого внутреннего кольца укреплений Кенигсберга. 10 апреля 1945 года над башней взметнулся красный стяг – в ознаменование взятия Кенигсберга воинами Красной армии

- Теперь мы каждый год поднимаем знамя Победы, и оно развевается над башней вплоть до 10 мая, - рассказывает Майя Медведева.

Музей работает в исторических стенах башни Дона (которая и сама по себе очень интересный объект) с 1976 года. Фото: Платон ЕГОРОВ

Конечно, крепостное сооружение не очень подходит для демонстрации музейной экспозиции – толстые стены, узкие бойницы… Но в Музее янтаря, открывшемся в Калининграде в 1976 году, удалось очень органично вписать шедевры из «солнечного камня» в суровые фортификационные интерьеры и превратить мрачную башню в настоящий храм искусства. Например, в круглом внутреннем дворике (который открыт для посетителей в летний сезон) теперь вместо колодца – фонтан, а в подвалах с тяжелыми сводчатыми потолками, где раньше хранились боеприпасы, теперь изумительные образцы янтарной коллекции. Новая жизнь старых стен.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ

- Обычно экскурсии у нас начинаются в этого места, - говорит Майя Медведева, показывая на огромный кусок янтаря за стеклом.

Он похож на изъеденную глубокими морщинами здоровенную голову. Или не голову… Оказывается, янтарь носит название «Сердце великана». Добыли его в Приморском карьере в Янтарном в 1960-е годы. Вес самородка – 4 килограмма 280 граммов.

- «Сердце великана» - самый крупный фрагмент балтийского янтаря в России и второй по размеру в мире. Уступает только образцу, найденному на севере Польши и хранящимся сейчас в Германии, - поясняет методист.

«..И кузнечик запиликает на скрипке». Фото: Платон ЕГОРОВ

Рядом – образцы поменьше, но не менее интересные. Например, некоторые кусочки янтаря имеют форму капли. То есть смола, стекавшая по стволу гигантской сосны, застыла, что называется, в естественной позе. Другие – в форме сосулек или наростов. А вот вообще шедевр - янтарь в янтаре: крохотная рыжая бусинка уютно устроилась в своеобразной янтарной раковине. По соседству с этими экспонатами можно увидеть и саму сосну, а точнее, участок янтарного леса – с характерными для периода эоцена образцами деревьев и другой растительности.

- У нас даже две диорамы, изображающие лес. Одна из них, сделанная в советское время, не вполне корректная, учитывая наши новые знания о том периоде, но мы ее решили оставить, - говорит Мая Медведева.

МОШКАРА В ЯНТАРЕ

Деревья, кусты и трава на диорамах, конечно, искусственные. Но есть в коллекции музея и натуральные образцы флоры и фауны «янтарного периода». Благодаря инклюзам – вкраплениям в янтарь. Нередко, стекая по стволу, капля смолы, забирала с собой в вечность пучок мха, лепесток, какого-нибудь паучка, муху или стрекозу. Бывало, что в янтарный плен попадал и более крупный живой организм.

- Вот, например, маленькая ящерица, - показывает Майя Медведева. - Даже не успела сбросить хвост…

Янтарь нередко попадается вот в таких необычных формах. Фото: Платон ЕГОРОВ

Янтарь с инклюзами очень ценится, и поэтому нет ничего удивительного, что его часто подделывают. В музейной коллекции можно познакомиться с образцами таких фальшивок.

- Как видите, отличить подделку не очень сложно, - говорит методист, показывая витрину с образцами ненастоящего янтаря с инклюзами. - Как правило, авторы фальшивых образцов вставляют в якобы янтарь очень хорошо сохранившихся насекомых. Или, например, современных бабочек, которых тогда не было. Или – рыбу.

Представляете янтарь с рыбой? В Музее янтаря есть и такой.

ДРЕВНИЕ РАРИТЕТЫ

Большая часть коллекции Музея янтаря посвящена изделиям из «солнечного камня». Их тут – огромное разнообразие. Потому что обрабатывать янтарь начали очень-очень давно – около шести тысяч лет назад. В глубокой древности людей привлекал мягкий цвет камня, его необычные свойства – например, то, что он не тонет в воде, - легкость в обработке. И довольно быстро янтарь стал популярным товаром, покорившим многие города и страны. Изделия из балтийского «самоцвета» находят в Древнем Египте, в захоронениях Минойской и Микенской цивилизаций, процветавших в Древней Греции. Усилился же поток янтаря с Балтики на юг во времена Римской империи. Римляне очень ценили «солнечный камень» и платили за него звонким серебром. Именно поэтому в Калининградской области довольно часто находят римские монеты – это следы торговых связей античной эпохи.

Кстати, расплачивались римляне с ловцами янтаря не только монетами. Так, в 2021 году в одном из захоронений какой-то важной персоны из древних эстиев, возможно, вождя, была обнаружена популярная римская игра латрункули, напоминающая шашки. Стеклянные фишки сохранились почти идеально, и сегодня они украшают коллекцию Музея янтаря.

Костюм водолаза конца XIX – начала XX века. В таких когда-то добывали солнечный камень на дне морском. Фото: Платон ЕГОРОВ

В конце XIX века на Куршской косе был обнаружен клад изделий из янтаря. Около 400 различных амулетов, подвесок и прочих украшений, сделанных древними эстиями – предками пруссов. Клад хранился в Кенигсберге и, к сожалению, повторил судьбу легендарной Янтарной комнаты – в 1945 году он бесследно исчез. Осталось только описание коллекции и серия рисунков. По этим рисункам после войны мастерам удалось воспроизвести некоторые древнейшие раритеты.

ШКАТУЛКИ, ТАРЕЛКИ, МУНДШТУКИ…

- В XIII веке, как известно, на эту землю пришел Тевтонский орден, который установил монополию на добычу янтаря, - рассказывает Майя Медведева. - При этом в орденское время янтарь здесь не обрабатывался. Все изменилось после образования лютеранского герцогства Пруссия. Католические страны отказывались покупать янтарь у протестантов, в результате обработка янтаря и производство изделий из солнечного камня стала развиваться в Кенигсберге.

В Музее янтаря можно увидеть настоящие шедевры – XVII и последующих веков. Шкатулки, украшения, тарелочки, изящные мундштуки. А среди мундштуков - роскошный янтарный портсигар производства «Фаберже», украшенный эмалью и бесцветными сапфирами. Рядом можно познакомиться с историей Янтарной комнаты и узнать, как ее восстанавливали в советское время. Процесс восстановления мирового шедевра продолжался, между прочим, почти четверть века.

В XIX веке добыча янтаря встает на промышленную основу. Следом за добычей начинает активно развиваться и обработка – в Кенигсберге открывается Янтарная мануфактура, проработавшая до 1944 года. В коллекции музея находится немало предметов, которые были произведены мастерами мануфактуры. На первый взгляд простеньких, но зато весьма функциональных.

СОВРЕМЕННЫЕ ШЕДЕВРЫ

Последний пункт программы – подвал. Открывается он интерактивной зоной. Каждый желающий может покопаться в стеклянном ящике с песком и отыскать заветный кусочек янтаря. А после этого сесть за станок и попытаться освоить искусство обработки камня.

Любой желающий может сесть за станок и попытаться освоить искусство обработки камня. Фото: Платон ЕГОРОВ

Сейчас на нижнем ярусе музея – временная экспозиция, посвященная современным изделиям из янтаря. И здесь - настоящие шедевры, подчас не уступающие произведениям минувших эпох. Например, художник из Италии Маркус Фрюауф в виде изящной янтарной миниатюры изобразил Калининградскую область. А калининградец Александр Юрицын построил фантастический драккар викингов. Поразительная тонкость! На соседней витрине – необычная брошь, сделанная Сюзанне Эльстнер из Германии. В работе использованы янтарь, серебро и… уголь. А вот маленький шедевр мастера из Китая – браслет из идеально круглых янтариков испещрен миниатюрными иероглифами.

- В этом маленьком браслете – целая книга, - говорит Майя Медведева.

Это браслет изготовил кудесник из Китая: каждый из идеально круглых янтариков испещрен иероглифами. Фото: Платон ЕГОРОВ

Сердце «нижней» экспозиции - янтарное панно «Русь» авторства питерского мастера Александра Журавлева, который на протяжении нескольких лет возглавлял работы по восстановлению Янтарной комнаты. Здесь не только янтарь, но и ослепляющая своей белизной слоновая кость. Один из калининградских парфюмеров так вдохновился шедевром, что придумал новый аромат - с запахом яблока. Оценить тонкий и слегка терпкий запах может каждый посетитель музея.