С начала года в Калининградской области поймали 280 бродячих собак

Если животное проявляет агрессию, обратно из приюта его уже не выпускают. Фото: Александр Подгорчук

За последние два месяца в нашей области выросло число бродячих собак, которых отловили на улицах городов и поселков.

- За январь-февраль 2023 года на территории Калининградской области было отловлено 280 безнадзорных собак, что на 33 особи больше, чем в аналогичный период прошлого года, - сообщили «Комсомолке» в региональном правительстве.

Отловом по-прежнему занимается Центр для безнадзорных животных, который находится в Калининграде на улице ул. Дзержинского, 205а. При этом специалисты выезжают на вызовы по всей области.

- Рейды по отлову безнадзорных собак проводятся ежедневно в соответствии с утвержденным графиком, сформированным на основе поступивших заявок в центр от физических и юридических лиц. Однако в случае нападения безнадзорного животного на человека выезд наших специалистов осуществляется в срочном порядке, - уточнили в центре. - Животные, имеющие владельцев, а также признаки одомашненности (ошейник, чип), отлову не подлежат.

Специалисты центра отмечают, что среди отловленных собак мало тех, кто проявляет агрессию. Если агрессивность подтверждается кинологом, животное остается жить в приюте центра. Собаки, которые были признаны неопасными, проходят ряд обязательных процедур: кастрацию/стерилизацию, вакцинацию и чипирование. После чего они выпускаются обратно на прежнее место обитания.

Распознать собак, которых когда-то уже отловили и потом вернули, можно по желтой бирке в ухе. Но, как показывает практика, иногда и такие животные ведут себя опасно. Осенью прошлого года один из калининградских водителей жаловался в соцсетях, что собаки с бирками в ушах кидались на машины и даже повредили одну из них.

Несмотря на растущие цифры по отлову, сообщения о нападениях собак по-прежнему не так уж редки и о нескольких случаях известно уже с начала нынешнего года. Так, в феврале в Гусеве бродячая псина напала на ребенка, вцепившись ему в спину. От серьезных травм мальчика спасла толстая куртка из прочного материала и теплая одежда под ней. Совсем недавно, 4 марта, в Светлом бродячие собаки напали на школьника. Подросток смог отбиться от псов и вызвать МЧС. На место происшествия оперативно выезжала бригада специалистов, которые поймали двух собак.

Если вы увидели на улице беспризорного пса, необходимо позвонить диспетчеру Центра для безнадзорных животных по номеру мобильного 8-921-710-00-72 (пн-пт с 08.30 до 17.30). Там обязаны принять заявку и отправить на место специалистов по отлову.

НА ЗАМЕТКУ!

Как себя вести

При виде стаи бездомных собак правильнее всего избежать прямого столкновения, животных лучше обойти стороной, по дуге. Ни в коем случае не идите напрямик сквозь стаю. Кроме того, не поворачивайтесь к животным спиной и не давайте окружить себя, зайти за спину. Если сзади есть какое-то ограждение - забор или дерево - встаньте к нему спиной. Избегайте прямого контакта глаза в глаза и не улыбайтесь - собаки воспринимают улыбку как оскал.

Агрессивно настроенные собаки показывают оскал, у них вздыбленная холка, хвост поднят, а уши прижаты.

В некоторых случаях срабатывает серия команд («Место!», «Стоять!», «Сидеть!», «Уйди!» или «Фу!»), приводящих животное в растерянность. Может сработать имитация подъема с земли условного предмета и бросок в сторону агрессивно настроенных собак. Руку следует по возможности обмотать плащом или пиджаком, параллельно уходя в укрытие.

Если собака все же напала и укусила, необходимо обратиться в ближайший травмпункт, тщательно промыть область раны перекисью водорода или обильным количеством воды, смазать йодом и наложить чистую повязку. Затем заявить в полицию и санитарные службы.