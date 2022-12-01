Плохие подрядчики, брусчатка и трамвай: О чем говорила Елена Дятлова после избрания главой администрации Калининграда

Елена Дятлова будет руководить администрацией еще четыре года. Фото: Александр Подгорчук

Главой администрации Калининграда снова стала Елена Дятлова. Ее выбрали тайным голосованием депутатов горсовета, которое состоялось в четверг, 1 декабря. Единственным конкурентом Дятловой был депутат горсовета Алексей Сагайдак. Кандидатуру Елены Ивановны поддержали 19 депутатов. За Сагайдака не было отдано ни одного голоса. Всего в голосовании приняли участие 19 депутатов из 23, присутствовавших на заседании.

- Всегда кажется, что это доверие оказывается авансом. Я постараюсь сделать все, что от меня зависит, и даже чуть больше для жителей города Калининграда, для города. Вместе с вами четыре года будем работать на благо города Калининграда, - пообещала Елена Дятлова, принимая поздравления депутатов.

Уже после церемонии она подвела итоги двух лет работы городской администрации при своем руководстве.

- Два года администрация города Калининграда, с моей точки зрения, эффективно работала, - не поскромничала «старый-новый» сити-менеджер. - Все, что можно было делать, мы делали. Прежде всего меняли самих себя. Меняли наше понимание того, как должна быть организована работа. Я искренне уверена в том, что любые изменения в городе должны происходить только тогда, когда они нужны населению. Нельзя нести благо исходя из собственного видения.

Были и моменты, которыми Елена Дятлова осталась недовольна.

- Мне иногда кажется, что мы слишком медленно что-то делали, - признала она. - Мы все понимали, что нам необходимо перекладывать, убирать брусчатку с трамвайных путей, а смогли это сделать только на второй год работы. Недовольна я и тем, что на контрактах у нас оказываются недобросовестные подрядные организации и нам приходится расторгать контракты и медленно завершать стройки. Пример - улицы Соммера - Рокоссовского, озеро Летнее. Мы видели, что разрушено благоустройство, не могли прийти делать оперативно, потому что были в судах и нужно было собрать доказательную базу.

Сказала глава администрации и о задачах, которые ставит перед собой на ближайшие четыре года:

- Я много говорила о том, что хочу видеть комфортный Калининград, чистый, умный, здоровый, цифровой. Основная задача – сделать Калининград лучшим местом, лучшим городом, в котором бы хотелось жить, воспитывать детей, с которым калининградцы связывали бы свое будущее.

Елена Дятлова напомнила, что до конца 2022 года нужно обязательно принять бюджет и начать заключать контракты. А еще – запустить трамвай № 3.