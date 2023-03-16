Митинг, старые иномарки и осень в марте: Как в Калининграде снимают сериал «ГДР»

Митинг снимали 8 марта в переулке Минина и Пожарского. Фото: Платон ЕГОРОВ

Восьмого марта – в праздник прекрасных дам, долгожданной весны и нежных тюльпанов – в Калининграде мело не на шутку. Настоящая февральская пурга. Вагончики кинематографистов, выстроившиеся вдоль одной из улиц в центре Калининграда, заносило снегом... Так начинался четвертый по счету съемочный день сериала «ГДР» - остросюжетного политического детектива о крушении Варшавского блока, о смертельной схватке спецслужб на фоне шатающейся Берлинской стены. Но четвертый день – только в Калининграде. Съемки сериала для компании НТВ и платформы IVI и стартовали еще в прошлом году: кинематографисты успели поработать в Москве, Санкт-Петербурге, Выборге, Бресте, Гродно…

- Действие картины происходит осенью, никакого снега в кадре быть не должно, поэтому зимой нам даже пришлось на несколько дней слетать на съемки в Стамбул, - рассказывает режиссер картины Сергей Попов. – Сейчас приехали в Калининград, надеялись на то, что здесь весна, а здесь… С облаками договориться пока не удалось. Но не страшно. Нужную картинку в любом случае мы создадим, вопрос в количестве усилий. Потому что чем дальше от оригинала, тем больше тратится сил, времени и денег.

Изначально снимать сериал планировали там, где происходят основные действия, - в Берлине. Но вмешались политические обстоятельства.

- Сейчас это, как вы понимаете, совершенно нереально, - говорит режиссер. - Даже если бы вывезли в немецкую столицу часть съемочной группы, то сами съемки… Представьте, для сцены митинга на улицы Берлина вышли бы люди с красными флагами и символикой ГДР. Нереально!

Митинг на Курфюрстендамм

Граждане с флагами ГДР вышли восьмого марта на тихий перекресток, затерянный в глубине Центрального района Калининграда. Здесь постарались воспроизвести уголок Берлина. На старинных домах с черепичными крышами появились синие таблички с немецкими названиями улиц. Так, скромный переулок Минина и Пожарского стал знаменитым берлинским бульваром Курфюрстендамм. К одному из особняков переместилась из прошлого желтая телефонная будка с аутентичным аппаратом внутри.

На тротуаре установили раритетную желтую телефонную будку с аутентичным аппаратом внутри. Фото: Александр МЕЛЕХОВ

У обочин припарковались автомобили 1980-х годов выпуска: вот колоритный черный кабриолет марки BMW, вот старенькие «мерсы» с прямоугольными фарами, а это – знаменитые советские «Жигули»-«копейка», правда, с непривычными номерами с латинскими буквами.

В одной из сцен появились советские «Жигули» с немецкими номерами. Фото: Александр МЕЛЕХОВ

А еще – снег и пурга. Совсем не по-осеннему, да и не по-весеннему тоже. Поэтому перед тем, как отснять небольшой пятиминутный (это максимум!) эпизод, два, а то и три часа рабочим пришлось бороться со снегом. Кто-то отчаянно трудился лопатой, кто-то рассыпал специальный порошок. Пригнали даже снегоуборочную машину. В итоге получилось. Вокруг – белым-бело, а заветный перекресток освободили от снега. Почти. То, что не смогли сделать рабочие, закончат графические дизайнеры.

Блондинка за рулем

- Так, все лишние вышли из кадра, вон туда идите! - закричал мужчина в длинном пуховике и красных брюках (наверное, помощник режиссера). – Массовка, ко мне! Скоро начинаем репетицию.

На Минина и Пожарского, в двух шагах от дома, в котором некогда жил известный кёнигсбергский скульптор Станислав Кауэр, развернули флаги и транспаранты пара десятков митингующих. «Горби, Горби, спаси нас!» - начали орать возмущенные граждане. Видимо, рассчитывали, что Михаил Горбачев их услышит… С тротуара на протестантов осуждающе поглядывали молчаливые полицейские в серой форме.

- Так, ты берешь вот этот флаг и размахиваешь им, что есть мочи, - сказал помощник режиссера одному из «немцев» в светлой дубленке. – И идешь туда – в сторону полицейских. Понял?

- Так точно!

- Все готовы? – громко прошипела рация. – Начинаем репетицию. Мотор!

Взревели двигатели. В сторону митингующих тронулась карета скорой помощи, старенькая, родом из восьмидесятых. В это время со стороны Курфюрстендамм, точнее, из переулка Минина и Пожарского, на скорости вырулил серый «Мерседес» и резко остановился возле телефонной будки. Из авто выбежала нордическая блондинка – красавица Ингрид в исполнении Линды Лапиньш – подбежала к телефону. Минутный напряженный разговор. Блондинка бросает трубку, возвращается в машину и жмет на газ...

И так несколько раз, почти до вечера. И это - лишь один эпизод сериала. Можно предположить, что таких эпизодов будет очень много. И значительную часть снимут в Калининграде.

Хорошая фактура, но не только

- Блок калининградских съемок будет самым большим, думаем, съемочная группа проведет у нас около полутора месяцев. И это логично: действие фильма происходит в Германии, а у нас хорошая фактура, - признается руководитель Фестивальной дирекции Калининградской области Ольга Акопова.

Кроме фактуры есть еще подготовленные кадры для того, чтобы работать над массовыми сценами: «ГДР» - далеко не первый проект, которые снимают в Калининградской области. Есть и актеры-любители, которые с удовольствием примут участие в съемках, имеется и необходимая «киношная» инфраструктура.

- И, конечно, не нужно забывать про программу рибейтов – компенсаций затрат на съемки, - продолжает Ольга Акопова. – Хотя главное – это хорошая репутация региона. Когда зарождалась программа рибейтов, она вызывала много вопросов, и продюсеры переживали, насколько все будет понятно, как быстро они получат деньги. Фактура – это хорошо, но каждый продюсер считает деньги. В итоге все оказалось четко и понятно.

А еще, по мнению Ольги Акоповой, огромное значение во время киносъемок имеет административный ресурс:

- Важно, что кинокомпания может решить любой вопрос обращением в одно окно, которым является наша кинокомиссия. А вопросов во время съемок много: тут и перекрытие дорог в городе, и подбор актеров второго плана и так далее. Кинематографисты ценят, что в Калининградской области не нужно проходить множество этапов согласования.

У нас будут снимать множество эпизодов, в том числе эпичное разрушение Берлинской стены. И одним лишь Калининградом киногеография, по словам Сергея Попова, не ограничится. В ближайшее время съемочную группу увидят жители Гусева, Озерска, Гвардейска. И не только.

- У вас много красивых исторических мест, - говорит режиссер.

О ЧЕМ СЕРИАЛ

«1989-1990 гг. Генеральный Секретарь КПСС Михаил Горбачев начинает глобальные преобразования в СССР. Он страстно желает стать звездой мировой политики и ради этого готов идти навстречу Западу как угодно далеко. Но задуманная им перестройка привела к фатальным, необратимым последствиям. Сначала рухнул Варшавский блок социалистических стран, а за ним развалился и Советский Союз»… Такова аннотация сериала «ГДР» на сайте «Кинопоиск».

Режиссер – Сергей Попов («Мозгаз. Западня», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Тайфун»).

В главных ролях: Александр Горбатов («Угрюм-река», «Художник», «Шаляпин») и Линда Лапиньш («Преступление», «Бывшие», «Игра на выживание»). Кстати, дуэт Горбатова и Лапиньш не так давно снимался в Калининградской области. В 2021 году на экраны вышел триллер «Коса», в котором Александр и Линда исполнили главные роли.