Весенний чес звезд в Калининграде: билеты дорожают, но спрос растет

Дима Билан собирается к нам в середине мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининград пришла весна и сердце, конечно, требует праздника. Гастрольная жизнь в регионе, как может показаться, не такая активная, как в предыдущие годы. Однако, на самом деле, не все так плохо.

Выступления звезд различной величины расписаны с марта по май. Так, 26 марта к нам едет шансонье и любимец женщин Алексей Брянцев, 23 апреля выступит легендарная «Синяя птица» и ее основатель Роберт Болотный. 28 апреля споет звезда группы «Гости из будущего» Ева Польна, 11 мая – армянский и российский певец Севак Ханагян, 14 мая – Дима Билан.

Ждем в Калининграде и рок-артистов. 1 мая приезжает Глеб Самойлов и его группа «The Matrixx» с симфоническим оркестром. Музыканты исполнят хиты «Агаты Кристи» (16+). А 5 мая калининградцы будут петь песни группы «Воскресенье». К 44-летию коллектива составлена программа «Мастера и Ангелы».

Театральные гастроли тоже будут. Например, 3 апреля состоится премьера спектакля «Наследник» (12+) с Мариной Зудиной и Константином Лавроненко в главных ролях.

По словам организаторов, билеты на концерты и спектакли раскупают достаточно активно, при том, что цены выросли – примерно на 15-20%.

- Мы старались не поднимать цены, но расходы тоже увеличились - на авиабилеты, проживание артистов, рекламу и так далее, - объясняет руководитель компании «Макро Концерт» Максим Ваняшин.

По его словам, калининградцы не спешат отказываться от развлечений:

- Люди стали меньше путешествовать, тратят больше денег внутри страны и внутри региона. Можно говорить об определенном экономическом росте в этом плане. С корпоративами ситуация обратная. Мы работаем с крупными компаниями, которые часто связаны с госструктурами. Учитывая нынешнюю ситуацию, сейчас они не тратят деньги на развлечения.

Весна это еще и время подготовки к летним фестивалям, таким как Праздник хлеба и молока, День Балийского поля, Amber Weekend. На каждом будут выступать артисты, но какие – говорить пока рано, переговоры со звездами еще в процессе.

Летом должны пройти традиционные крупные фестивали, которые ежегодно собирают зрителей. Ранее министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак говорил о том, что в этом году состоятся «Калининград Сити Джаз», «Короче», «Голосящий КиВиН», «Джаз в филармонии», «Орган +», «Русская музыка на Балтике». Кроме того, добавится несколько новых мероприятий - фестиваль «Цифровая история» про историю региона, большой кинофестиваль детского кино «Мир чудес».

Внимание в этом году привлекает фестиваль III Международный фестиваль классической музыки «Кантата». Серия концертов в самых живописных и исторически значимых местах Калининградской области, в этом году состоится с 7 по 12 июня.