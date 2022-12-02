«ЕР» выразила благодарность волонтерам и меценатам - участникам гуммиссии в ЛДНР

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«Единая Россия» 1 декабря, в день рождения партии, выразила признательность волонтерам и благотворителям, пополнившим ряды участников гуманитарной миссии ЕР. С момента начала СВО они активно оказывают помощь жителям республик Донбасса и новых регионов РФ.

По всей России, включая ее новые субъекты, руководителями региональных отделений были проведены встречи с волонтерами.

В частности, одна из встреч состоялась в центральном исполкоме «Единой России». В роли ее организаторов выступили председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь генсовета Андрей Турчак. Об этом информирует rostovgazeta.ru.

Во вступительной речи на открытии мероприятия Медведев рассказал о том, что деятельность волонтеров ЕР значительно усилилась в период пандемии, а с момента начала СВО масштаб волонтерства стал еще больше. При этом участники гуманитарных миссий ЕР трудятся не в рамках исполнения должностных обязанностей, а по зову сердца.

Председатель партии выразил искреннюю благодарность благотворителям и волонтерам, отметив в них такие качества, как чуткость и щедрость души. Кроме того, Медведев заявил, что надеется на то, что участники гуманитарных программ продолжат совершать добрые дела в рамках высокой миссии служения Отечеству.

Секретарь генсовета Турчак в свою очередь отметил, что «Единая Россия» при поддержке участников общественных организаций, волонтеров, предпринимателей и сотрудников бюджетной сферы с момента начала СВО оказывает помощь населению, а также участникам народной милиции ЛДНР и военнослужащим России.

«Коллективам, которые вы представляете, представителям общественных организаций, волонтерского движения – еще раз низкий за это поклон», – подытожил Турчак.

Участники мероприятия рассказали о деятельности волонтеров, приведя примеры из реальной жизни и рассказав о конкретной помощи, оказанной людям. Волонтеры занимаются не только сбором гуманитарных грузов и помощью в поиске и покупке снаряжения для военных, они сами регулярно совершают поездки в ЛДНР и в новые регионы РФ.

Во время подведения итогов мероприятия Дмитрий Медведев отметил, что примеры активистов «заряжают на Победу».

«Победа создается не только оружием и экономикой. Победа создается силой духа. Вот она у вас есть», — уверен председатель партии. Об этом пишет ER.RU.

Фракция «Единая Россия» с момента начала спецоперации всесторонне поддерживает население республик Донбасса, а также тех, кто находится на территории ЛДНР и новых регионов РФ.

«Сегодня мои особые слова благодарности тем людям, которые с самого начала спецоперации оказывают помощь мобилизованным и их семьям, собирают гуманитарную помощь, оказывают юридическую, психологическую и другие виды помощи. Благодарю наших депутатов и предпринимателей, которые передают денежную помощь для закупки спецобрудования и одежды мобилизованным. Благодарю все некоммерческие организации региона, которые включились в процесс незамедлительно и непрерывно участвуют в поддержке семей наших бойцов, каждый в своем направлении», - отметил секретарь Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Калининградской области Андрей Кропоткин.