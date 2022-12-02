Стройка мостов через Преголю «съедает» 10 тысяч тонн цемента каждый месяц

Активная фаза работ началась летом и идет строго по графику. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде продолжается строительство двух новых мостов через Преголю: железнодорожного и автомобильного. Их, напомним, возводят по обе стороны исторического Двухъярусного моста, который пока еще действует. О том, как проходит стройка, заместитель председателя регионального правительства Александр Рольбинов рассказал в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- Подрядчик уже развернулся в полную силу. Очень тяжелый объект в части того, что стесненные условия города, очень много инженерных сетей, коммуникаций. Прежде чем приступать к выполнению серьезных работ, нужно было выносить все эти сети. Эта часть работы уже закачивается, - рассказал вице-премьер.

По словам Александра Рольбинова, и на левом, и на правом берегах Преголи идет устройство фундаментов будущих мостов. Работы выполняются в соответствии с графиком.

Именно стройка мостов – главный потребитель цемента, который привозят в Калининград.

- Потребление в месяц на мостах – порядка 10 тысяч тонн цемента. Летом были кое-какие логистические сложности, некоторые перебои. Сейчас особых проблем нет, материалы доставляются, - отметил Александр Рольбинов. - Оба моста строит один подрядчик. Сложность в том, что необходимо синхронизировать работы. Есть некоторые участки, где без завершения работ на железнодорожном мосту невозможно выполнить автомобильную часть. Всего на объекте работает около 35 единиц автомобильной техники и порядка 280 человек.

Напомним, по контракту окончание строительства железнодорожного намечено на июнь 2024 года, автодорожного - на октябрь 2025-го. Оба новых сооружения запроектированы с подъемным механизмом – для пропуска судов центральные пролеты будут подниматься.

А вот что будет с Двухъярусным, до сих пор неизвестно. Зампредседателя правительства подтвердил, что решения до сих пор нет. Загвоздка в том, что мост принадлежит не городу, а РЖД.

- Что с мостом дальше делать? Железная дорога будет принимать это решение совместно с городом Калининградом и правительством области. Мяч сейчас пока на стороне железной дороги, - сказал Александр Рольбинов.

Старый мост является объектом культурного наследия местного значения, однако он не отвечает современным требованиям пропускной способности.