Участок Северного обхода от ул. Невского до Челнокова введут в эксплуатацию весной 2023 года

Завершить работы планируют гораздо раньше сроков, которые были предусмотрены изначально. Фото: Александр КАТЕРУША

Ввод в эксплуатацию участка Северного обхода от ул. Александра Невского до ул. Генерала Челнокова планируется весной 2023 года, хотя техническое движение там открыто уже сейчас.

Об этом заместитель председателя регионального правительства Александр Рольбинов рассказал в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

- Проходило совещание в правительстве, нам подтвердили финансирование Северного хода. Я говорю о том, чтобы мы полностью его завершили. По плану завершить его до 2027 года. По участку 2.1 (от А. Невского до Челнокова - Ред.) техническое движение уже открыто. Ввод в эксплуатацию мы сделаем весной 2023 года. Попробуем за следующий год, до 2024 года, завершить работы на Советской развязке, - сказал Александр Рольбинов и отметил, что сроки связаны не столько с объемом работ, сколько с финансированием. Лимиты 2024 года хотят перебросить на 2023 год, чтобы быстрее профинансировать стройку: - Подрядчик готов выполнить работы. Думаю, с этой задачей мы справимся. Правительство, в частности Марат Хуснуллин (заместитель председателя правительства РФ - Ред.) нас поддерживает.

Александр Рольбинов отметил, что сложности в строительстве Северного обхода связаны с земельными вопросами:

- Земли – болезненный вопрос. Трасса проходит по разным территориям. Есть частные земли, земли населенных пунктов, земли министерства обороны. Мы попадаем и в места, где необходимо заниматься выкупом земельных участков или каких-то жилых строений у граждан, - сказал заместитель председателя правительства области.